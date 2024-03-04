https://ria.ru/20240304/sud-1931056258.html
Суд взыскал 472 миллионов рублей с двоюродного брата экс-сенатора Арашукова
Суд взыскал 472 миллионов рублей с двоюродного брата экс-сенатора Арашукова - РИА Новости, 04.03.2024
Суд взыскал 472 миллионов рублей с двоюродного брата экс-сенатора Арашукова
Преображенский суд Москвы взыскал более 470 миллионов рублей с бывшего гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" Руслана Арашукова и его двоюродного дяди... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T16:39
2024-03-04T16:39
2024-03-04T18:02
дело клана арашуковых
происшествия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Преображенский суд Москвы взыскал более 470 миллионов рублей с бывшего гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" Руслана Арашукова и его двоюродного дяди Рауля Арашукова, осужденного пожизненно за убийства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда"Взыскать с Арашукова Руслана Михайловича солидарно с осужденным ранее Московским городским судом Арашуковым Раулем Туркбиевичем 472 миллиона 750 тысяч рублей", - огласила судья Вероника Сиратегян.В понедельник суд приговорил Руслана Арашукова, двоюродного брата бывшего сенатора Рауфа Арашукова, к 16,5 годам колонии строгого режима по делу о хищениях и создании ОПГ. Остальные фигуранты получили сроки от 5 лет условно до 19 лет колонии строгого режима.Ранее Мосгорсуд осудил Рауфа Арашукова его отца Рауля к пожизненным срокам за заказные убийства, приговор вступил в законную силу. Также суд взыскал с Рауля Арашукова более 4,4 миллиарда рублей по обвинению в хищениях у структур "Газпрома" на юге России.
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дело клана арашуковых, происшествия
Дело клана Арашуковых, Происшествия
Суд взыскал 472 миллионов рублей с двоюродного брата экс-сенатора Арашукова
Суд в Москве взыскал еще более 470 миллионов рублей с семьи Арашуковых
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Преображенский суд Москвы взыскал более 470 миллионов рублей с бывшего гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" Руслана Арашукова и его двоюродного дяди Рауля Арашукова, осужденного пожизненно за убийства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда
«
"Взыскать с Арашукова Руслана Михайловича солидарно с осужденным ранее Московским городским судом Арашуковым Раулем Туркбиевичем 472 миллиона 750 тысяч рублей", - огласила судья Вероника Сиратегян.
В понедельник суд приговорил Руслана Арашукова, двоюродного брата бывшего сенатора Рауфа Арашукова, к 16,5 годам колонии строгого режима по делу о хищениях и создании ОПГ. Остальные фигуранты получили сроки от 5 лет условно до 19 лет колонии строгого режима.
Ранее Мосгорсуд осудил Рауфа Арашукова его отца Рауля к пожизненным срокам за заказные убийства, приговор вступил в законную силу. Также суд взыскал с Рауля Арашукова более 4,4 миллиарда рублей по обвинению в хищениях у структур "Газпрома" на юге России.
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