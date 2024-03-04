https://ria.ru/20240304/studenty-1930963586.html

В Зимбабве заявили о желании расширить направления учебы студентов в России

В Зимбабве заявили о желании расширить направления учебы студентов в России - РИА Новости, 04.03.2024

В Зимбабве заявили о желании расширить направления учебы студентов в России

Зимбабве намерена направить учиться своих студентов в Россию на геологов и ядерщиков, заявил РИА Новости министр высшего образования, инноваций, науки и... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T11:37

2024-03-04T11:37

2024-03-04T11:37

россия

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

зимбабве

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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Зимбабве намерена направить учиться своих студентов в Россию на геологов и ядерщиков, заявил РИА Новости министр высшего образования, инноваций, науки и развития технологий страны Амон Мурвира. "Более 1300 студентов из Зимбабве учатся сейчас в России. Зимбабве в процессе увеличения числа студентов в РФ, по большей части - в технической области. Вчера мы общались с Российским государственным геологоразведочным университетом по поводу увеличения количества студентов-геологов. Мы работаем с "Росатомом", чтобы увеличить число студентов-ядерщиков", - сказал Мурвира на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. Он добавил, что отношения Зимбабве и России в области науки и образования - "более чем отличные". "Зимбабве и Россия хорошо сотрудничают в области науки и образования. Мы уже признаем дипломы друг друга, подписаны меморандумы о взаимопонимании в сфере инноваций. Есть и несколько соглашений между институтами… Мы за три года подписали больше соглашений, чем когда бы то ни было", - рассказал министр. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240304/festival-1930936897.html

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россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", зимбабве