https://ria.ru/20240304/strimer-1931042787.html
Треш-стримера из Петрозаводска задержали по обвинению в сексуальном насилии
Треш-стримера из Петрозаводска задержали по обвинению в сексуальном насилии - РИА Новости, 04.03.2024
Треш-стримера из Петрозаводска задержали по обвинению в сексуальном насилии
Треш-стример из Петрозаводска, который призывал подписчиков, в основном подростков, записывать видеоролики с "действиями сексуального характера" и присылать их... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T15:50
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар — РИА Новости. Треш-стример из Петрозаводска, который призывал подписчиков, в основном подростков, записывать видеоролики с "действиями сексуального характера" и присылать их ему для публикации, а также вступить с ним в интимную связь, задержан по делу о сексуальном насилии, сообщили пресс-службы силовых структур Карелии. "Следственными органами СК России по Республике Карелия по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), задержан 22-летний местный житель", - сообщает пресс-центр СК РФ. По предварительным данным, он размещал в интернете деструктивный контент, привлекая тем самым внимание несовершеннолетних. "При этом злоумышленник вступал в личные диалоги с малолетней потерпевшей, предлагал вступить в интимную связь, а также совершал иные насильственные действия сексуального характера", - говорится в сообщении СК. В пресс-службе МВД по Карелии добавили, что треш-стример вступал в переписки с подписчиками своих каналов, аудитория которых в основном состояла из подростков, где "он давал указания совершать в режиме реального времени действия сексуального характера под видеозапись и размещать ролики в Telegram-канале". "В настоящее время установлены две несовершеннолетние потерпевшие из других регионов страны", - говорится в сообщении пресс-службы МВД. Кроме того, по данным полиции, при обыске у фигуранта были обнаружены смартфоны, компьютер, точный макет АК, мачете, бронежилет и противогаз.
https://ria.ru/20240214/tresh-strim-1927417161.html
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происшествия, россия, петрозаводск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Петрозаводск, Следственный комитет России (СК РФ)
Треш-стримера из Петрозаводска задержали по обвинению в сексуальном насилии
Треш-стримера из Петрозаводска задержали по обвинению в насилии над подростками
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар — РИА Новости.
Треш-стример из Петрозаводска, который призывал подписчиков, в основном подростков, записывать видеоролики с "действиями сексуального характера" и присылать их ему для публикации, а также вступить с ним в интимную связь, задержан по делу о сексуальном насилии, сообщили пресс-службы
силовых структур Карелии.
"Следственными органами СК России
по Республике Карелия
по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), задержан 22-летний местный житель", - сообщает пресс-центр СК РФ.
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По предварительным данным, он размещал в интернете деструктивный контент, привлекая тем самым внимание несовершеннолетних. "При этом злоумышленник вступал в личные диалоги с малолетней потерпевшей, предлагал вступить в интимную связь, а также совершал иные насильственные действия сексуального характера", - говорится в сообщении СК.
В пресс-службе МВД по Карелии добавили, что треш-стример вступал в переписки с подписчиками своих каналов, аудитория которых в основном состояла из подростков, где "он давал указания совершать в режиме реального времени действия сексуального характера под видеозапись и размещать ролики в Telegram-канале". "В настоящее время установлены две несовершеннолетние потерпевшие из других регионов страны", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.
Кроме того, по данным полиции, при обыске у фигуранта были обнаружены смартфоны, компьютер, точный макет АК, мачете, бронежилет и противогаз.
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