https://ria.ru/20240304/stalin-1930994466.html
Правнук Сталина написал открытое письмо Лаврову
Правнук Сталина написал открытое письмо Лаврову - РИА Новости, 04.03.2024
Правнук Сталина написал открытое письмо Лаврову
Правнук Иосифа Сталина художник Селим Бенсаад написал письмо главе МИД России Сергею Лаврову с предложением распустить ООН из-за невыполнения обязанностей в... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T12:58
2024-03-04T12:58
2024-03-04T15:45
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Правнук Иосифа Сталина художник Селим Бенсаад написал письмо главе МИД России Сергею Лаврову с предложением распустить ООН из-за невыполнения обязанностей в области безопасности. Об этом он сообщил РИА Новости."Я, как потомок генералиссимуса И. В. Сталина, составил письмо в обращении к С. Лаврову, совместно с Ланой Паршиной (биограф семьи Сталина, историк – ред.)… Я предложил С. Лаврову роспуск ООН, потому что она давно не функционирует", — сообщил Бенсаад.Он отметил, что наблюдал за действиями организации и пришел к выводу, что чиновники и дипломаты не выполняют свои обязанности.Как пояснил РИА Новости пресс-атташе правнука Сталина Вадим Горжанкин, в письме Бенсаад напомнил, что Организация Объединённых Наций создавалась при непосредственном участии Сталина 26 июня 1945 года для урегулирования геополитических споров мирным путем и предотвращения Третьей Мировой войны."Сейчас эта организация утратила доверие, и потому, по мнению правнука Сталина, МИД РФ следует поднять вопрос о реструктуризации и/или роспуске ООН. Также нужно инициировать перенос штаб-квартиры ООН в Москву или Ялту, где во время Ялтинской конференции стран-победителей решалась геополитическая судьба всего мира. Необходимость в этом очевидна, ведь в настоящее время американские дипломаты используют в качестве давления визовый режим и другие инструменты, лишая российскую делегацию возможности участвовать в сессиях ООН в Нью-Йорке", — отметил Горжанкин.Как указано в письме, которое имеется в распоряжении РИА Новости, ООН "доказала свою несостоятельность в решении вопросов о недопущении геноцида отдельных народов и наций, позволяя истреблять русских на Донбассе и проводя политику двойных стандартов в секторе Газа".
https://ria.ru/20240304/putin-1930959452.html
https://ria.ru/20240304/makron-1930934741.html
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в мире, россия, сергей лавров, оон
В мире, Россия, Сергей Лавров, ООН
Правнук Сталина написал открытое письмо Лаврову
Правнук Сталина Селим Бенсаад предложил Лаврову распустить ООН
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Правнук Иосифа Сталина художник Селим Бенсаад написал письмо главе МИД России Сергею Лаврову с предложением распустить ООН из-за невыполнения обязанностей в области безопасности. Об этом он сообщил РИА Новости.
"Я, как потомок генералиссимуса И. В. Сталина, составил письмо в обращении к С. Лаврову, совместно с Ланой Паршиной (биограф семьи Сталина, историк – ред.)… Я предложил С. Лаврову роспуск ООН, потому что она давно не функционирует", — сообщил Бенсаад.
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Он отметил, что наблюдал за действиями организации и пришел к выводу, что чиновники и дипломаты не выполняют свои обязанности.
Как пояснил РИА Новости пресс-атташе правнука Сталина Вадим Горжанкин
, в письме Бенсаад напомнил, что Организация Объединённых Наций создавалась при непосредственном участии Сталина 26 июня 1945 года для урегулирования геополитических споров мирным путем и предотвращения Третьей Мировой войны.
"Сейчас эта организация утратила доверие, и потому, по мнению правнука Сталина, МИД РФ следует поднять вопрос о реструктуризации и/или роспуске ООН. Также нужно инициировать перенос штаб-квартиры ООН в Москву или Ялту, где во время Ялтинской конференции стран-победителей решалась геополитическая судьба всего мира. Необходимость в этом очевидна, ведь в настоящее время американские дипломаты используют в качестве давления визовый режим и другие инструменты, лишая российскую делегацию возможности участвовать в сессиях ООН в Нью-Йорке", — отметил Горжанкин.
Как указано в письме, которое имеется в распоряжении РИА Новости, ООН
"доказала свою несостоятельность в решении вопросов о недопущении геноцида отдельных народов и наций, позволяя истреблять русских на Донбассе
и проводя политику двойных стандартов в секторе Газа".
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