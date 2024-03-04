https://ria.ru/20240304/sssr-1930998940.html

Возродить СССР в прежнем виде нельзя, заявил Медведев

Возродить СССР в прежнем виде нельзя, заявил Медведев - РИА Новости, 04.03.2024

Возродить СССР в прежнем виде нельзя, заявил Медведев

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что возродить СССР в прежнем виде невозможно, как нельзя дважды войти в одну воду. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T13:10

2024-03-04T13:10

2024-03-04T13:16

ссср

россия

дмитрий медведев

политика

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что возродить СССР в прежнем виде невозможно, как нельзя дважды войти в одну воду."Но мы с вами понимаем, дважды в одну воду войти невозможно и возродить Советский Союз в том виде, в котором он был, невозможно", - сказал Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".Мероприятие проводится в рамках на ВФМ-2024.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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Кирилл Волков

ссср, россия, дмитрий медведев, политика, всемирный фестиваль молодежи — 2024