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Возродить СССР в прежнем виде нельзя, заявил Медведев - РИА Новости, 04.03.2024
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13:10 04.03.2024 (обновлено: 13:16 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/sssr-1930998940.html
Возродить СССР в прежнем виде нельзя, заявил Медведев
Возродить СССР в прежнем виде нельзя, заявил Медведев - РИА Новости, 04.03.2024
Возродить СССР в прежнем виде нельзя, заявил Медведев
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что возродить СССР в прежнем виде невозможно, как нельзя дважды войти в одну воду. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T13:10
2024-03-04T13:16
ссср
россия
дмитрий медведев
политика
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что возродить СССР в прежнем виде невозможно, как нельзя дважды войти в одну воду."Но мы с вами понимаем, дважды в одну воду войти невозможно и возродить Советский Союз в том виде, в котором он был, невозможно", - сказал Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".Мероприятие проводится в рамках на ВФМ-2024.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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ссср, россия, дмитрий медведев, политика, всемирный фестиваль молодежи — 2024
СССР, Россия, Дмитрий Медведев, Политика, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Возродить СССР в прежнем виде нельзя, заявил Медведев

Медведев: в Кремле понимают, что возродить СССР в прежнем виде нельзя

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что возродить СССР в прежнем виде невозможно, как нельзя дважды войти в одну воду.
"Но мы с вами понимаем, дважды в одну воду войти невозможно и возродить Советский Союз в том виде, в котором он был, невозможно", - сказал Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".
Мероприятие проводится в рамках на ВФМ-2024.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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