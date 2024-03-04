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Трамп обвинил Байдена в попытке нечестно выиграть выборы - РИА Новости, 04.03.2024
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21:23 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/ssha-1931102480.html
Трамп обвинил Байдена в попытке нечестно выиграть выборы
Трамп обвинил Байдена в попытке нечестно выиграть выборы - РИА Новости, 04.03.2024
Трамп обвинил Байдена в попытке нечестно выиграть выборы
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его преемник Джо Байден пытается переизбираться нечестными путями. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T21:23
2024-03-04T21:23
выборы президента сша — 2024
дональд трамп
в мире
сша
мэн (штат)
джо байден
колорадо
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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его преемник Джо Байден пытается переизбираться нечестными путями. "Президент Байден, прекрати превращать в оружие судей и прокуроров. Участвуй в схватке самостоятельно. Не используй судей и прокуроров в попытке навредить оппоненту, чтобы выиграть выборы. Наша страна лучше этого", - сказал Трамп в специальном обращении в связи с решением Верховного суда США, отменившего его недопуск к предварительным выборам в штате Колорадо. Как заявил Трамп, многочисленные юридические действия против него координируются из Белого дома. Вторая претензия Трампа к преемнику касалась границы. "Закрой границу", - заявил экс-президент. Судьи Верховного суда, как сообщалось, единогласно решили отменить недопуск Трампа к предварительным выборам в штате Колорадо. Кроме того, власти штатов Мэн и Иллинойс также пытаются исключить политика из республиканских праймериз, эти решения обжалованы его штабом. Основанием для снятия бывшего президента суды в Колорадо, Мэне и Иллинойсе посчитали его якобы причастность к "мятежу" – штурму Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы соперника-демократа Джо Байдена. Они ссылаются на 14-ю поправку к конституции, которая запрещает "мятежникам" занимать выборные должности в органах государственной власти. Верховный суд США по жалобе Трампа на решение суда в Колорадо указал, что в определении применимости 14-й поправки критическую важность имеет позиция конгресса, а местные власти не вправе решать судьбу политика на федеральных выборах. Законодатели решений об исключении Трампа не принимали. Ранее Трамп обратился в Верховный суд страны с просьбой рассмотреть вопрос о наличии у него иммунитета по делу о вмешательстве в выборы 2020 года. Апелляционный суд в столичном американском округе Колумбия ранее постановил, что Трамп не имеет иммунитета от юридического преследования в деле о его предполагаемой причастности к попыткам сохранить власть, несмотря на поражение на выборах в США 2020 года, и беспорядкам на Капитолийском холме. Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240304/praymeriz-1930920076.html
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сша
мэн (штат)
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выборы президента сша — 2024, дональд трамп, в мире, сша, мэн (штат), джо байден, колорадо
Выборы президента США — 2024, Дональд Трамп, В мире, США, Мэн (штат), Джо Байден, Колорадо
Трамп обвинил Байдена в попытке нечестно выиграть выборы

Трамп: Байден использует судей и прокуроров, чтобы выиграть выборы

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его преемник Джо Байден пытается переизбираться нечестными путями.
"Президент Байден, прекрати превращать в оружие судей и прокуроров. Участвуй в схватке самостоятельно. Не используй судей и прокуроров в попытке навредить оппоненту, чтобы выиграть выборы. Наша страна лучше этого", - сказал Трамп в специальном обращении в связи с решением Верховного суда США, отменившего его недопуск к предварительным выборам в штате Колорадо.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Трамп отреагировал на победу Хейли на праймериз в округе Колумбия
Вчера, 08:54
Как заявил Трамп, многочисленные юридические действия против него координируются из Белого дома.
Вторая претензия Трампа к преемнику касалась границы. "Закрой границу", - заявил экс-президент.
Судьи Верховного суда, как сообщалось, единогласно решили отменить недопуск Трампа к предварительным выборам в штате Колорадо. Кроме того, власти штатов Мэн и Иллинойс также пытаются исключить политика из республиканских праймериз, эти решения обжалованы его штабом. Основанием для снятия бывшего президента суды в Колорадо, Мэне и Иллинойсе посчитали его якобы причастность к "мятежу" – штурму Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы соперника-демократа Джо Байдена. Они ссылаются на 14-ю поправку к конституции, которая запрещает "мятежникам" занимать выборные должности в органах государственной власти.
Дональд Трамп на предвыборном митинге в Манчестере, Нью-Хэмпшир - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Большинство американцев готовы проголосовать за Трампа, показал опрос
2 марта, 18:06
Верховный суд США по жалобе Трампа на решение суда в Колорадо указал, что в определении применимости 14-й поправки критическую важность имеет позиция конгресса, а местные власти не вправе решать судьбу политика на федеральных выборах. Законодатели решений об исключении Трампа не принимали.
Ранее Трамп обратился в Верховный суд страны с просьбой рассмотреть вопрос о наличии у него иммунитета по делу о вмешательстве в выборы 2020 года.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Трамп раскрыл, что может случиться с Байденом еще до выборов
24 февраля, 01:55
Апелляционный суд в столичном американском округе Колумбия ранее постановил, что Трамп не имеет иммунитета от юридического преследования в деле о его предполагаемой причастности к попыткам сохранить власть, несмотря на поражение на выборах в США 2020 года, и беспорядкам на Капитолийском холме.
Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.
Люди на фоне американского флага - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Как остаться без нормальных государства и СМИ
25 февраля, 08:00
 
Выборы президента США — 2024Дональд ТрампВ миреСШАМэн (штат)Джо БайденКолорадо
 
 
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