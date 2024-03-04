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Трамп обвинил Байдена в попытке нечестно выиграть выборы

Трамп обвинил Байдена в попытке нечестно выиграть выборы - РИА Новости, 04.03.2024

Трамп обвинил Байдена в попытке нечестно выиграть выборы

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его преемник Джо Байден пытается переизбираться нечестными путями. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T21:23

2024-03-04T21:23

2024-03-04T21:23

выборы президента сша — 2024

дональд трамп

в мире

сша

мэн (штат)

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колорадо

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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его преемник Джо Байден пытается переизбираться нечестными путями. "Президент Байден, прекрати превращать в оружие судей и прокуроров. Участвуй в схватке самостоятельно. Не используй судей и прокуроров в попытке навредить оппоненту, чтобы выиграть выборы. Наша страна лучше этого", - сказал Трамп в специальном обращении в связи с решением Верховного суда США, отменившего его недопуск к предварительным выборам в штате Колорадо. Как заявил Трамп, многочисленные юридические действия против него координируются из Белого дома. Вторая претензия Трампа к преемнику касалась границы. "Закрой границу", - заявил экс-президент. Судьи Верховного суда, как сообщалось, единогласно решили отменить недопуск Трампа к предварительным выборам в штате Колорадо. Кроме того, власти штатов Мэн и Иллинойс также пытаются исключить политика из республиканских праймериз, эти решения обжалованы его штабом. Основанием для снятия бывшего президента суды в Колорадо, Мэне и Иллинойсе посчитали его якобы причастность к "мятежу" – штурму Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы соперника-демократа Джо Байдена. Они ссылаются на 14-ю поправку к конституции, которая запрещает "мятежникам" занимать выборные должности в органах государственной власти. Верховный суд США по жалобе Трампа на решение суда в Колорадо указал, что в определении применимости 14-й поправки критическую важность имеет позиция конгресса, а местные власти не вправе решать судьбу политика на федеральных выборах. Законодатели решений об исключении Трампа не принимали. Ранее Трамп обратился в Верховный суд страны с просьбой рассмотреть вопрос о наличии у него иммунитета по делу о вмешательстве в выборы 2020 года. Апелляционный суд в столичном американском округе Колумбия ранее постановил, что Трамп не имеет иммунитета от юридического преследования в деле о его предполагаемой причастности к попыткам сохранить власть, несмотря на поражение на выборах в США 2020 года, и беспорядкам на Капитолийском холме. Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.

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https://ria.ru/20240224/tramp-1929229335.html

https://ria.ru/20240225/smi-1929278304.html

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выборы президента сша — 2024, дональд трамп, в мире, сша, мэн (штат), джо байден, колорадо