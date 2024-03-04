https://ria.ru/20240304/ssha-1931078611.html

Верховный суд отклонил решение не допускать Трампа до праймериз в Колорадо

Верховный суд отклонил решение не допускать Трампа до праймериз в Колорадо - РИА Новости, 04.03.2024

Верховный суд отклонил решение не допускать Трампа до праймериз в Колорадо

Верховный суд США отклонил решение не допускать бывшего американского президента Дональда Трампа до первичного голосования за кандидатов в президенты... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T18:10

2024-03-04T18:10

2024-03-04T21:48

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ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Верховный суд США отклонил решение не допускать бывшего американского президента Дональда Трампа до первичного голосования за кандидатов в президенты (праймериз), которое состоится в Колорадо 5 марта, следует из опубликованного сообщения верховной инстанции."Решение Верховного суда Колорадо не может быть оставлено в силе. Все девять членов суда согласны с этим", — говорится на сайте органа.В Колорадо, Мэн и Иллинойсе пытаются вычеркнуть Трампа из бюллетеней внутрипартийного голосования. Основанием для снятия бывшего президента суды посчитали его мнимую причастность к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Они ссылаются на 14-ю поправку к Конституции США, которая запрещает "мятежникам" занимать выборные должности в органах государственной власти.В попытке опротестовать дисквалификацию Трамп дошел до федерального Верховного суда, который уже заслушал позиции сторон, но еще не вынес решения.Защита настаивает на том, что бывший президент не был признан виновным в "мятеже" после полноценного состязательного судебного процесса. Его действия защищены юридическим иммунитетом, а 14-я поправка не применима к главам государства.Выборы президента США пройдут в ноябре. На выдвижение от Республиканской партии претендуют Трамп и Хейли, действующий глава государства Джо Байден намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20240304/tramp-1931061428.html

https://ria.ru/20240225/smi-1929278304.html

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сша, колорадо, дональд трамп, джо байден, мэн (штат), выборы президента сша — 2024, в мире