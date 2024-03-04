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Спецоперация, 4 марта: Медведев призвал Киев признать сложившиеся реалии - РИА Новости, 04.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:06 04.03.2024 (обновлено: 21:44 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/spetsoperatsiya-1931088281.html
Спецоперация, 4 марта: Медведев призвал Киев признать сложившиеся реалии
Спецоперация, 4 марта: Медведев призвал Киев признать сложившиеся реалии - РИА Новости, 04.03.2024
Спецоперация, 4 марта: Медведев призвал Киев признать сложившиеся реалии
О перспективах переговоров с Украиной, предотвращении трагедий с химическим оружием и ситуации на фронте — в материале РИА Новости. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T19:06
2024-03-04T21:44
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
дмитрий медведев
олаф шольц
вооруженные силы украины
организация по запрещению химического оружия
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. О перспективах переговоров с Украиной, предотвращении трагедий с химическим оружием и ситуации на фронте — в материале РИА Новости.Россия не откажется от своих земельПерспективы мирных переговоров с нынешней украинской властью невозможны, а Россия никогда не откажется от своих земель, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на марафоне "Знание.Первые".&quot;Переговоры с какими-то новыми людьми (из украинской власти. — Прим. ред.) возможны, на мой взгляд, тогда, когда они признают реалии, сложившиеся на земле в результате действия наших доблестных вооруженных сил&quot;, — сказал Медведев.Он также сообщил, что США ведут на Украине полноценную войну против России, используя собственное оружие и советников. Кроме того, для Запада этот конфликт превратился в противостояние цивилизаций, считает замглавы Совбеза.Кроме того, Медведев выступил за полное исчезновение концепции "Украина — не Россия" и отметил, что в спецоперации речь не идет о расширении границ России методом оккупации. Предотвратили трагедииРоссия на предстоящей во вторник 105-й сессии исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) поднимет вопрос о системном применении украинскими боевиками токсичных химикатов, заявил замглавы Минпромторга Кирилл Лысогорский. По его словам, Россия системно отслеживает и документирует, как Украина применяет в зоне СВО химические отравляющие вещества, и постоянно информирует ОЗХО о планах провокаций Киева. Благодаря этому удалось избежать многих трагедий, отметил Лысогорский. Кроме того, замминистра указал на то, что западные страны, которые декларируют желание начать с Россией диалог по стратегической стабильности, на самом деле разрабатывают и поставляют на Украину запрещенные в рамках конвенции боевые отравляющие вещества. Вопиющим фактом он назвал то, что в 2023 году "североатлантические участники", пользуясь блоковой солидарностью, протолкнули Украину на место России в исполнительном совете ОЗХО. Уничтожение американской техникиКак следует из сводки Минобороны, российские военнослужащие за прошедшие сутки улучшили тактическое положение на Купянском направлении. Украинским войскам нанесли поражение на пяти направлениях. Кроме того, на Авдеевском направлении, как сообщили в ведомстве, российские бойцы продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили при этом более 1,4 тысячи солдат. Кроме того, Киев лишился:В контрбатарейной борьбе российские войска поразили украинские самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", гаубицу "Мста-Б", а также три орудия Д-30. Авиация и артиллерия поразили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, живую силу и военную технику ВСУ в 128 районах. Средства ПВО за сутки сбили 81 украинский беспилотник в различных районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.Жертвы среди мирныхПредставительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что за понедельник украинские войска выпустили 22 снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. По данным аппарата омбудсмена республики Дарьи Морозовой, за прошедшую неделю в ДНР в результате действий ВСУ погибли 10 мирных жителей, еще 11, в том числе один ребенок, получили ранения. За весь период число жертв вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР достигло 9 193 человека, в том числе 234 ребенка. Число пострадавших мирных жителей составило более 13,5 тысяч, среди них 856 детей. Немецкие ракеты для УкраиныКанцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выступил против поставок крылатых ракет Taurus Украине. По его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат, что полностью исключено.В то же время глава российского МИД Сергей Лавров отметил показательную реакцию немецких политиков на утечку переговоров офицеров бундесвера, обсуждавших возможность поставки этих ракет Киеву. Он подчеркнул, что Берлин больше заботит сама утечка, а не факт подготовки вооружений и специалистов к нападению на Россию. Тяжелая ситуация в украинской армииСогласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучала в Черниговской, Харьковской, Сумской и Полтавской, а также Днепропетровской областях и в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске. Телеканал CNN со ссылкой на неназванных украинских военных сообщил, что они не подготовлены к сдерживанию России и чувствуют ее превосходство в личном составе, артиллерии и бронетехнике. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина подписала с польскими оружейными компаниями 43 контракта на 749 миллионов евро. При этом он не уточнил, о каких компаниях и каком оружии идет речь. Американская газета Washington Post пишет, что Владимир Зеленский и высшее военное командование Украины так и не смогли разработать четкий план мобилизации. Кроме того, по данным издания, назначенный месяц назад главком ВСУ Александр Сырский до сих пор не внес ясности в вопрос о состоянии войск, а в руководстве страны никто не может объяснить, где находятся и чем занимаются 700 тысяч мобилизованных. Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская заявила Washington Post, что сейчас единственными способами вернуться с фронта для украинского военного стали ранение или гибель.
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россия, украина, киев, дмитрий медведев, олаф шольц, вооруженные силы украины, организация по запрещению химического оружия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), всемирный фестиваль молодежи — 2024, в мире, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Медведев, Олаф Шольц, Вооруженные силы Украины, Организация по запрещению химического оружия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Всемирный фестиваль молодежи — 2024, В мире, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Спецоперация, 4 марта: Медведев призвал Киев признать сложившиеся реалии

Медведев призвал Киев признать сложившиеся в результате СВО реалии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев выступает с лекцией "Географические и стратегические границы" в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Дмитрий Медведев выступает с лекцией Географические и стратегические границы в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Дмитрий Медведев выступает с лекцией "Географические и стратегические границы" в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. О перспективах переговоров с Украиной, предотвращении трагедий с химическим оружием и ситуации на фронте — в материале РИА Новости.

Россия не откажется от своих земель

Перспективы мирных переговоров с нынешней украинской властью невозможны, а Россия никогда не откажется от своих земель, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на марафоне "Знание.Первые".
«

"Переговоры с какими-то новыми людьми (из украинской власти. — Прим. ред.) возможны, на мой взгляд, тогда, когда они признают реалии, сложившиеся на земле в результате действия наших доблестных вооруженных сил", — сказал Медведев.

Он также сообщил, что США ведут на Украине полноценную войну против России, используя собственное оружие и советников. Кроме того, для Запада этот конфликт превратился в противостояние цивилизаций, считает замглавы Совбеза.
Кроме того, Медведев выступил за полное исчезновение концепции "Украина — не Россия" и отметил, что в спецоперации речь не идет о расширении границ России методом оккупации.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Запад превращает поражение Украины в свое собственное
2 марта, 08:00

Предотвратили трагедии

Россия на предстоящей во вторник 105-й сессии исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) поднимет вопрос о системном применении украинскими боевиками токсичных химикатов, заявил замглавы Минпромторга Кирилл Лысогорский.
По его словам, Россия системно отслеживает и документирует, как Украина применяет в зоне СВО химические отравляющие вещества, и постоянно информирует ОЗХО о планах провокаций Киева. Благодаря этому удалось избежать многих трагедий, отметил Лысогорский.
Кроме того, замминистра указал на то, что западные страны, которые декларируют желание начать с Россией диалог по стратегической стабильности, на самом деле разрабатывают и поставляют на Украину запрещенные в рамках конвенции боевые отравляющие вещества.
Вопиющим фактом он назвал то, что в 2023 году "североатлантические участники", пользуясь блоковой солидарностью, протолкнули Украину на место России в исполнительном совете ОЗХО.
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22 февраля, 09:50

Уничтожение американской техники

Как следует из сводки Минобороны, российские военнослужащие за прошедшие сутки улучшили тактическое положение на Купянском направлении. Украинским войскам нанесли поражение на пяти направлениях. Кроме того, на Авдеевском направлении, как сообщили в ведомстве, российские бойцы продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции.
Потери противника составили при этом более 1,4 тысячи солдат. Кроме того, Киев лишился:
  • двух танков, в том числе одного американского Abrams;
  • двух пусковых установок РСЗО HIMARS;
  • гаубицы FH-70 производства Великобритании;
  • артсистемы М777 производства США;
  • четырех боевых машин пехоты, в том числе трех американских Bradley;
  • двух орудий "Мста-Б";
  • двух бронетранспортеров;
  • боевой машины РСЗО "Град".
В контрбатарейной борьбе российские войска поразили украинские самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", гаубицу "Мста-Б", а также три орудия Д-30.
Авиация и артиллерия поразили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, живую силу и военную технику ВСУ в 128 районах. Средства ПВО за сутки сбили 81 украинский беспилотник в различных районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18

Жертвы среди мирных

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что за понедельник украинские войска выпустили 22 снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.
По данным аппарата омбудсмена республики Дарьи Морозовой, за прошедшую неделю в ДНР в результате действий ВСУ погибли 10 мирных жителей, еще 11, в том числе один ребенок, получили ранения. За весь период число жертв вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР достигло 9 193 человека, в том числе 234 ребенка. Число пострадавших мирных жителей составило более 13,5 тысяч, среди них 856 детей.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Балицкий объяснил удары ВСУ по гражданской инфраструктуре
Вчера, 03:45

Немецкие ракеты для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выступил против поставок крылатых ракет Taurus Украине. По его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат, что полностью исключено.
В то же время глава российского МИД Сергей Лавров отметил показательную реакцию немецких политиков на утечку переговоров офицеров бундесвера, обсуждавших возможность поставки этих ракет Киеву. Он подчеркнул, что Берлин больше заботит сама утечка, а не факт подготовки вооружений и специалистов к нападению на Россию.
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Германия планирует уничтожение Крымского моста
1 марта, 15:17

Тяжелая ситуация в украинской армии

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучала в Черниговской, Харьковской, Сумской и Полтавской, а также Днепропетровской областях и в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске.
Телеканал CNN со ссылкой на неназванных украинских военных сообщил, что они не подготовлены к сдерживанию России и чувствуют ее превосходство в личном составе, артиллерии и бронетехнике.
Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина подписала с польскими оружейными компаниями 43 контракта на 749 миллионов евро. При этом он не уточнил, о каких компаниях и каком оружии идет речь.
Американская газета Washington Post пишет, что Владимир Зеленский и высшее военное командование Украины так и не смогли разработать четкий план мобилизации. Кроме того, по данным издания, назначенный месяц назад главком ВСУ Александр Сырский до сих пор не внес ясности в вопрос о состоянии войск, а в руководстве страны никто не может объяснить, где находятся и чем занимаются 700 тысяч мобилизованных.
Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская заявила Washington Post, что сейчас единственными способами вернуться с фронта для украинского военного стали ранение или гибель.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Зеленского пригласили на самую грустную вечеринку в его жизни
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевДмитрий МедведевОлаф ШольцВооруженные силы УкраиныОрганизация по запрещению химического оружияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Всемирный фестиваль молодежи — 2024В миреРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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