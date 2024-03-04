https://ria.ru/20240304/spetsoperatsiya-1931088281.html

Спецоперация, 4 марта: Медведев призвал Киев признать сложившиеся реалии

Спецоперация, 4 марта: Медведев призвал Киев признать сложившиеся реалии - РИА Новости, 04.03.2024

Спецоперация, 4 марта: Медведев призвал Киев признать сложившиеся реалии

О перспективах переговоров с Украиной, предотвращении трагедий с химическим оружием и ситуации на фронте — в материале РИА Новости. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T19:06

2024-03-04T19:06

2024-03-04T21:44

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

дмитрий медведев

олаф шольц

вооруженные силы украины

организация по запрещению химического оружия

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. О перспективах переговоров с Украиной, предотвращении трагедий с химическим оружием и ситуации на фронте — в материале РИА Новости.Россия не откажется от своих земельПерспективы мирных переговоров с нынешней украинской властью невозможны, а Россия никогда не откажется от своих земель, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на марафоне "Знание.Первые"."Переговоры с какими-то новыми людьми (из украинской власти. — Прим. ред.) возможны, на мой взгляд, тогда, когда они признают реалии, сложившиеся на земле в результате действия наших доблестных вооруженных сил", — сказал Медведев.Он также сообщил, что США ведут на Украине полноценную войну против России, используя собственное оружие и советников. Кроме того, для Запада этот конфликт превратился в противостояние цивилизаций, считает замглавы Совбеза.Кроме того, Медведев выступил за полное исчезновение концепции "Украина — не Россия" и отметил, что в спецоперации речь не идет о расширении границ России методом оккупации. Предотвратили трагедииРоссия на предстоящей во вторник 105-й сессии исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) поднимет вопрос о системном применении украинскими боевиками токсичных химикатов, заявил замглавы Минпромторга Кирилл Лысогорский. По его словам, Россия системно отслеживает и документирует, как Украина применяет в зоне СВО химические отравляющие вещества, и постоянно информирует ОЗХО о планах провокаций Киева. Благодаря этому удалось избежать многих трагедий, отметил Лысогорский. Кроме того, замминистра указал на то, что западные страны, которые декларируют желание начать с Россией диалог по стратегической стабильности, на самом деле разрабатывают и поставляют на Украину запрещенные в рамках конвенции боевые отравляющие вещества. Вопиющим фактом он назвал то, что в 2023 году "североатлантические участники", пользуясь блоковой солидарностью, протолкнули Украину на место России в исполнительном совете ОЗХО. Уничтожение американской техникиКак следует из сводки Минобороны, российские военнослужащие за прошедшие сутки улучшили тактическое положение на Купянском направлении. Украинским войскам нанесли поражение на пяти направлениях. Кроме того, на Авдеевском направлении, как сообщили в ведомстве, российские бойцы продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили при этом более 1,4 тысячи солдат. Кроме того, Киев лишился:В контрбатарейной борьбе российские войска поразили украинские самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", гаубицу "Мста-Б", а также три орудия Д-30. Авиация и артиллерия поразили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, живую силу и военную технику ВСУ в 128 районах. Средства ПВО за сутки сбили 81 украинский беспилотник в различных районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.Жертвы среди мирныхПредставительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что за понедельник украинские войска выпустили 22 снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. По данным аппарата омбудсмена республики Дарьи Морозовой, за прошедшую неделю в ДНР в результате действий ВСУ погибли 10 мирных жителей, еще 11, в том числе один ребенок, получили ранения. За весь период число жертв вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР достигло 9 193 человека, в том числе 234 ребенка. Число пострадавших мирных жителей составило более 13,5 тысяч, среди них 856 детей. Немецкие ракеты для УкраиныКанцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выступил против поставок крылатых ракет Taurus Украине. По его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат, что полностью исключено.В то же время глава российского МИД Сергей Лавров отметил показательную реакцию немецких политиков на утечку переговоров офицеров бундесвера, обсуждавших возможность поставки этих ракет Киеву. Он подчеркнул, что Берлин больше заботит сама утечка, а не факт подготовки вооружений и специалистов к нападению на Россию. Тяжелая ситуация в украинской армииСогласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучала в Черниговской, Харьковской, Сумской и Полтавской, а также Днепропетровской областях и в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске. Телеканал CNN со ссылкой на неназванных украинских военных сообщил, что они не подготовлены к сдерживанию России и чувствуют ее превосходство в личном составе, артиллерии и бронетехнике. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина подписала с польскими оружейными компаниями 43 контракта на 749 миллионов евро. При этом он не уточнил, о каких компаниях и каком оружии идет речь. Американская газета Washington Post пишет, что Владимир Зеленский и высшее военное командование Украины так и не смогли разработать четкий план мобилизации. Кроме того, по данным издания, назначенный месяц назад главком ВСУ Александр Сырский до сих пор не внес ясности в вопрос о состоянии войск, а в руководстве страны никто не может объяснить, где находятся и чем занимаются 700 тысяч мобилизованных. Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская заявила Washington Post, что сейчас единственными способами вернуться с фронта для украинского военного стали ранение или гибель.

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https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240304/balitskiy-1930906844.html

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

https://ria.ru/20240304/zelenskiy-1930899958.html

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украина

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