https://ria.ru/20240304/spetsoperatsiya-1930984763.html
Медведев назвал спецоперацию на Украине вынужденным ответом России
Медведев назвал спецоперацию на Украине вынужденным ответом России - РИА Новости, 04.03.2024
Медведев назвал спецоперацию на Украине вынужденным ответом России
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о спецоперации на Украине, отметил, что это особый случай, речь не идет о расширении границ России методом... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T12:39
2024-03-04T12:39
2024-03-04T12:52
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дмитрий медведев
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о спецоперации на Украине, отметил, что это особый случай, речь не идет о расширении границ России методом оккупации."Сразу отмечу, то, что происходит на Украине – это особый случай, речь не идет о расширении границ нашего государства Российской Федерации методом эффективной оккупации", - сказал Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".Он также заявил, что спецоперация России — вынужденный, но действенный ответ "на русофобскую политику бандеровского режима и коллективного Запада"Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240218/posledstviya-1928073358.html
https://ria.ru/20240228/rossiya-1929953881.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, дмитрий медведев, российское общество "знание", политика, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Медведев, Российское общество "Знание", Политика, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Медведев назвал спецоперацию на Украине вынужденным ответом России
Медведев: в случае с СВО речи о расширении границ за счет оккупации не идет