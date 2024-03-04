https://ria.ru/20240304/spetsoperatsiya-1930984763.html

Медведев назвал спецоперацию на Украине вынужденным ответом России

Медведев назвал спецоперацию на Украине вынужденным ответом России - РИА Новости, 04.03.2024

Медведев назвал спецоперацию на Украине вынужденным ответом России

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о спецоперации на Украине, отметил, что это особый случай, речь не идет о расширении границ России методом... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T12:39

2024-03-04T12:39

2024-03-04T12:52

специальная военная операция на украине

украина

россия

дмитрий медведев

российское общество "знание"

политика

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о спецоперации на Украине, отметил, что это особый случай, речь не идет о расширении границ России методом оккупации."Сразу отмечу, то, что происходит на Украине – это особый случай, речь не идет о расширении границ нашего государства Российской Федерации методом эффективной оккупации", - сказал Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".Он также заявил, что спецоперация России — вынужденный, но действенный ответ "на русофобскую политику бандеровского режима и коллективного Запада"Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240218/posledstviya-1928073358.html

https://ria.ru/20240228/rossiya-1929953881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

украина, россия, дмитрий медведев, российское общество "знание", политика, всемирный фестиваль молодежи — 2024