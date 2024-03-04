https://ria.ru/20240304/spetsoperatsiya-1930917656.html
Боец отряда "Алания" рассказал о ситуации на Ореховском направлении
Боец отряда "Алания" рассказал о ситуации на Ореховском направлении - РИА Новости, 04.03.2024
Боец отряда "Алания" рассказал о ситуации на Ореховском направлении
Бойцы роты БПЛА добровольческого подразделения "Алания" уничтожают позиции и технику ВСУ в районе города Орехов в Запорожской области и постоянно держат... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T08:10
2024-03-04T08:10
2024-03-04T08:10
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 мар — РИА Новости. Бойцы роты БПЛА добровольческого подразделения "Алания" уничтожают позиции и технику ВСУ в районе города Орехов в Запорожской области и постоянно держат украинских боевиков в напряжении, рассказал РИА Новости доброволец с позывным "Джамбо". "Наши соседи передали мне координаты блиндажа противника, я его успешно уничтожил", - сказал "Джамбо". Он пояснил, что противник регулярно размещает свою технику в жилых домах близлежащих населенных пунктов, после разведки и обнаружения применяются дроны-камикадзе. "Этот подход позволяет нам держать противника в напряжении и дает возможность нашим войскам контролировать ситуацию на Ореховском направлении", - сказал доброволец. Он добавил, что бойцы роты БПЛА добровольческого отряда "Алания" продолжат свою активную работу на передовой, обеспечивая своими действиями безопасность и поддержку соседним подразделениям ВС РФ.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Боец отряда "Алания" рассказал о ситуации на Ореховском направлении
Доброволец: бойцы "Алании" уничтожают позиции ВСУ на Ореховском направлении
МЕЛИТОПОЛЬ, 4 мар — РИА Новости. Бойцы роты БПЛА добровольческого подразделения "Алания" уничтожают позиции и технику ВСУ в районе города Орехов в Запорожской области и постоянно держат украинских боевиков в напряжении, рассказал РИА Новости доброволец с позывным "Джамбо".
"Наши соседи передали мне координаты блиндажа противника, я его успешно уничтожил", - сказал "Джамбо".
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Он пояснил, что противник регулярно размещает свою технику в жилых домах близлежащих населенных пунктов, после разведки и обнаружения применяются дроны-камикадзе.
"Этот подход позволяет нам держать противника в напряжении и дает возможность нашим войскам контролировать ситуацию на Ореховском направлении", - сказал доброволец.
Он добавил, что бойцы роты БПЛА добровольческого отряда "Алания" продолжат свою активную работу на передовой, обеспечивая своими действиями безопасность и поддержку соседним подразделениям ВС РФ
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