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Боец отряда "Алания" рассказал о ситуации на Ореховском направлении - РИА Новости, 04.03.2024
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08:10 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/spetsoperatsiya-1930917656.html
Боец отряда "Алания" рассказал о ситуации на Ореховском направлении
Боец отряда "Алания" рассказал о ситуации на Ореховском направлении - РИА Новости, 04.03.2024
Боец отряда "Алания" рассказал о ситуации на Ореховском направлении
Бойцы роты БПЛА добровольческого подразделения "Алания" уничтожают позиции и технику ВСУ в районе города Орехов в Запорожской области и постоянно держат... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T08:10
2024-03-04T08:10
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 мар — РИА Новости. Бойцы роты БПЛА добровольческого подразделения "Алания" уничтожают позиции и технику ВСУ в районе города Орехов в Запорожской области и постоянно держат украинских боевиков в напряжении, рассказал РИА Новости доброволец с позывным "Джамбо". "Наши соседи передали мне координаты блиндажа противника, я его успешно уничтожил", - сказал "Джамбо". Он пояснил, что противник регулярно размещает свою технику в жилых домах близлежащих населенных пунктов, после разведки и обнаружения применяются дроны-камикадзе. "Этот подход позволяет нам держать противника в напряжении и дает возможность нашим войскам контролировать ситуацию на Ореховском направлении", - сказал доброволец. Он добавил, что бойцы роты БПЛА добровольческого отряда "Алания" продолжат свою активную работу на передовой, обеспечивая своими действиями безопасность и поддержку соседним подразделениям ВС РФ.
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запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Боец отряда "Алания" рассказал о ситуации на Ореховском направлении

Доброволец: бойцы "Алании" уничтожают позиции ВСУ на Ореховском направлении

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкШтурмовики добровольческого подразделения ВС РФ
Штурмовики добровольческого подразделения ВС РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Штурмовики добровольческого подразделения ВС РФ. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 мар — РИА Новости. Бойцы роты БПЛА добровольческого подразделения "Алания" уничтожают позиции и технику ВСУ в районе города Орехов в Запорожской области и постоянно держат украинских боевиков в напряжении, рассказал РИА Новости доброволец с позывным "Джамбо".
"Наши соседи передали мне координаты блиндажа противника, я его успешно уничтожил", - сказал "Джамбо".
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Он пояснил, что противник регулярно размещает свою технику в жилых домах близлежащих населенных пунктов, после разведки и обнаружения применяются дроны-камикадзе.
"Этот подход позволяет нам держать противника в напряжении и дает возможность нашим войскам контролировать ситуацию на Ореховском направлении", - сказал доброволец.
Он добавил, что бойцы роты БПЛА добровольческого отряда "Алания" продолжат свою активную работу на передовой, обеспечивая своими действиями безопасность и поддержку соседним подразделениям ВС РФ.
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