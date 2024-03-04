https://ria.ru/20240304/spetsoperatsiya-1930917656.html

Боец отряда "Алания" рассказал о ситуации на Ореховском направлении

Боец отряда "Алания" рассказал о ситуации на Ореховском направлении - РИА Новости, 04.03.2024

Боец отряда "Алания" рассказал о ситуации на Ореховском направлении

Бойцы роты БПЛА добровольческого подразделения "Алания" уничтожают позиции и технику ВСУ в районе города Орехов в Запорожской области и постоянно держат... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T08:10

2024-03-04T08:10

2024-03-04T08:10

специальная военная операция на украине

запорожская область

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вооруженные силы рф

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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 мар — РИА Новости. Бойцы роты БПЛА добровольческого подразделения "Алания" уничтожают позиции и технику ВСУ в районе города Орехов в Запорожской области и постоянно держат украинских боевиков в напряжении, рассказал РИА Новости доброволец с позывным "Джамбо". "Наши соседи передали мне координаты блиндажа противника, я его успешно уничтожил", - сказал "Джамбо". Он пояснил, что противник регулярно размещает свою технику в жилых домах близлежащих населенных пунктов, после разведки и обнаружения применяются дроны-камикадзе. "Этот подход позволяет нам держать противника в напряжении и дает возможность нашим войскам контролировать ситуацию на Ореховском направлении", - сказал доброволец. Он добавил, что бойцы роты БПЛА добровольческого отряда "Алания" продолжат свою активную работу на передовой, обеспечивая своими действиями безопасность и поддержку соседним подразделениям ВС РФ.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность