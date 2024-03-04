https://ria.ru/20240304/spetsoperatsiya-1930910011.html
Артиллерия уничтожила на Авдеевском направлении живую силу и технику ВСУ
Артиллерия уничтожила на Авдеевском направлении живую силу и технику ВСУ - РИА Новости, 04.03.2024
Артиллерия уничтожила на Авдеевском направлении живую силу и технику ВСУ
Артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили из установок РСЗО БМ-21 "Град" украинскую бронетехнику и район скопления украинской живой силы на авдеевском... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T05:10
2024-03-04T05:10
2024-03-04T05:29
россия
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ЛУГАНСК, 4 мар - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили из установок РСЗО БМ-21 "Град" украинскую бронетехнику и район скопления украинской живой силы на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Расчеты "Градов" отработали в темное время суток, чтобы оставаться малозаметными для противника. Корректировка огня и объективный контроль производился расчетом БПЛА. "Работаем в основном в темное время суток, чтобы не было ответных прилетов. Противник нас ночью не видит, а наши операторы видят всё… Поэтому мы работаем ночью. Разницы нет - днем или ночью. Все ребята профессионалы", - цитируют в оборонном ведомстве командира реактивной батареи с позывным "Ока". Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" предназначена в первую очередь для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров в районе сосредоточения, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и иных целей в различных условиях боевой обстановки.
https://ria.ru/20240207/spetsoperatsiya-1925834106.html
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Артиллерия уничтожила на Авдеевском направлении живую силу и технику ВСУ
Артиллерия ЦВО поразила на Авдеевском направлении живую силу и бронетехнику ВСУ
ЛУГАНСК, 4 мар - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили из установок РСЗО БМ-21 "Град" украинскую бронетехнику и район скопления украинской живой силы на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Расчеты "Градов" отработали в темное время суток, чтобы оставаться малозаметными для противника. Корректировка огня и объективный контроль производился расчетом БПЛА.
"Работаем в основном в темное время суток, чтобы не было ответных прилетов. Противник нас ночью не видит, а наши операторы видят всё… Поэтому мы работаем ночью. Разницы нет - днем или ночью. Все ребята профессионалы", - цитируют в оборонном ведомстве командира реактивной батареи с позывным "Ока".
Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" предназначена в первую очередь для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров в районе сосредоточения, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и иных целей в различных условиях боевой обстановки.
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