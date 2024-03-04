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В Якутии начали вывозить фрагменты ракеты-носителя "Союз-2" - РИА Новости, 04.03.2024
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05:01 04.03.2024 (обновлено: 14:37 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/soyuz-2-1930909413.html
В Якутии начали вывозить фрагменты ракеты-носителя "Союз-2"
В Якутии начали вывозить фрагменты ракеты-носителя "Союз-2" - РИА Новости, 04.03.2024
В Якутии начали вывозить фрагменты ракеты-носителя "Союз-2"
Работа по вывозу фрагментов ракеты-носителя "Союз-2" началась в Вилюйском районе Якутии, сообщает пресс-служба региональной Службы спасения. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T05:01
2024-03-04T14:37
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ЯКУТСК, 4 мар — РИА Новости. Работа по вывозу фрагментов ракеты-носителя "Союз-2" началась в Вилюйском районе Якутии, сообщает пресс-служба региональной Службы спасения. Ранее сообщалось, что 29 февраля состоялся пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Восточный в Якутии, на территорию которой впоследствии упали фрагменты отделившихся от ракеты частей. Спасатели, оснащенные необходимым оборудованием для распиловки и вывоза фрагментов ракеты-носителя, организуют вывоз фрагментов отделяемых частей ракеты-носителя. "В ходе облета рабочей группой был обнаружен один из фрагментов ракеты-носителя (бак горючего), 2 марта распиленные фрагменты весом около одной тонны были доставлены на вертолетную площадку, откуда на вертолете были эвакуированы. Далее они будут доставлены в пункт назначения, где каждый фрагмент представителями АО "ЦЭНКИ" нумеруется, фиксируется. После чего складируются в транспортные контейнеры и направляются для дальнейшей утилизации", — приводятся в сообщении слова заместителя начальника аэромобильного поисково-спасательного подразделения Павла Алексеева. Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", гидрометеорологическим аппаратом "Метеор-М" № 2-4, а также 17 российскими и одним иранским малыми спутниками стартовала 29 февраля в ходе первого в этом году пуска с космодрома Восточный.
https://ria.ru/20240304/angara-1930905751.html
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В Якутии начали вывозить фрагменты ракеты-носителя "Союз-2"

В Вилюйском районе Якутии начали вывозить фрагменты ракеты-носителя "Союз-2"

© Фото : Служба спасения Якутии/ВКонтактеВывоз фрагментов ракеты-носителя "Союз-2" в Вилюйском районе Якутии
Вывоз фрагментов ракеты-носителя Союз-2 в Вилюйском районе Якутии - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© Фото : Служба спасения Якутии/ВКонтакте
Вывоз фрагментов ракеты-носителя "Союз-2" в Вилюйском районе Якутии
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ЯКУТСК, 4 мар — РИА Новости. Работа по вывозу фрагментов ракеты-носителя "Союз-2" началась в Вилюйском районе Якутии, сообщает пресс-служба региональной Службы спасения.
Ранее сообщалось, что 29 февраля состоялся пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Восточный в Якутии, на территорию которой впоследствии упали фрагменты отделившихся от ракеты частей.
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Спасатели, оснащенные необходимым оборудованием для распиловки и вывоза фрагментов ракеты-носителя, организуют вывоз фрагментов отделяемых частей ракеты-носителя.
"В ходе облета рабочей группой был обнаружен один из фрагментов ракеты-носителя (бак горючего), 2 марта распиленные фрагменты весом около одной тонны были доставлены на вертолетную площадку, откуда на вертолете были эвакуированы. Далее они будут доставлены в пункт назначения, где каждый фрагмент представителями АО "ЦЭНКИ" нумеруется, фиксируется. После чего складируются в транспортные контейнеры и направляются для дальнейшей утилизации", — приводятся в сообщении слова заместителя начальника аэромобильного поисково-спасательного подразделения Павла Алексеева.
Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", гидрометеорологическим аппаратом "Метеор-М" № 2-4, а также 17 российскими и одним иранским малыми спутниками стартовала 29 февраля в ходе первого в этом году пуска с космодрома Восточный.
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