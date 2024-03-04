https://ria.ru/20240304/sobaka-1930971894.html

В Подмосковье спасли собаку, провалившуюся под лед

В Подмосковье спасли собаку, провалившуюся под лед - РИА Новости, 04.03.2024

В Подмосковье спасли собаку, провалившуюся под лед

В Подмосковье пожарные спасли провалившуюся под лед собаку по кличке Умка, сообщило ГКУ МО "Мособлпожспас" в Telegram-канале. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T11:55

2024-03-04T11:55

2024-03-04T15:29

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мособлпожспас

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В Подмосковье пожарные спасли провалившуюся под лед собаку по кличке Умка, сообщило ГКУ МО "Мособлпожспас" в Telegram-канале."Огнеборцы <...> спасли собаку, провалившуюся в полынью на канале имени Москвы в Мытищинском городском округе. В службу экстренных вызовов 112 обратился очевидец, который заметил посередине водоема животное, отчаянно пытающееся выбраться из майны на лед. Оперативно прибыв на место вызова, пожарные приступили к спасению бедолаги. Добравшись до практически окоченевшей собаки, спасатель вытащил ее из воды, и пожарные вытянули их на берег", — рассказали в ведомстве. Как уточнили в управлении, в момент спасения собаки рядом оказался прохожий, выгуливающий питомца. Ему показалось, что он знает хозяина хаски. Мужчина взял номер телефона очевидца, забравшего собаку к себе, и оказался прав — вскоре хозяин вышел на связь и вернул любимца домой.Отмечается, что виновником происшествия оказался десятилетний пес по кличке Умка, которого хозяин отвез в ветклинику, чтобы убедиться, что здоровью питомца ничего не угрожает.

https://ria.ru/20240222/sobaka-1929008829.html

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московская область (подмосковье), мособлпожспас, общество