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В Подмосковье спасли собаку, провалившуюся под лед
В Подмосковье спасли собаку, провалившуюся под лед - РИА Новости, 04.03.2024
В Подмосковье спасли собаку, провалившуюся под лед
В Подмосковье пожарные спасли провалившуюся под лед собаку по кличке Умка, сообщило ГКУ МО "Мособлпожспас" в Telegram-канале. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T11:55
2024-03-04T11:55
2024-03-04T15:29
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В Подмосковье пожарные спасли провалившуюся под лед собаку по кличке Умка, сообщило ГКУ МО "Мособлпожспас" в Telegram-канале."Огнеборцы <...> спасли собаку, провалившуюся в полынью на канале имени Москвы в Мытищинском городском округе. В службу экстренных вызовов 112 обратился очевидец, который заметил посередине водоема животное, отчаянно пытающееся выбраться из майны на лед. Оперативно прибыв на место вызова, пожарные приступили к спасению бедолаги. Добравшись до практически окоченевшей собаки, спасатель вытащил ее из воды, и пожарные вытянули их на берег", — рассказали в ведомстве. Как уточнили в управлении, в момент спасения собаки рядом оказался прохожий, выгуливающий питомца. Ему показалось, что он знает хозяина хаски. Мужчина взял номер телефона очевидца, забравшего собаку к себе, и оказался прав — вскоре хозяин вышел на связь и вернул любимца домой.Отмечается, что виновником происшествия оказался десятилетний пес по кличке Умка, которого хозяин отвез в ветклинику, чтобы убедиться, что здоровью питомца ничего не угрожает.
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Хорошие новости, Московская область (Подмосковье), Мособлпожспас, Общество
В Подмосковье спасли собаку, провалившуюся под лед
В Подмосковье спасли и передали хозяину собаку Умку, провалившуюся под лед
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости.
В Подмосковье пожарные спасли провалившуюся под лед собаку по кличке Умка, сообщило ГКУ МО "Мособлпожспас" в Telegram-канале
.
"Огнеборцы <...> спасли собаку, провалившуюся в полынью на канале имени Москвы в Мытищинском городском округе. В службу экстренных вызовов 112 обратился очевидец, который заметил посередине водоема животное, отчаянно пытающееся выбраться из майны на лед. Оперативно прибыв на место вызова, пожарные приступили к спасению бедолаги. Добравшись до практически окоченевшей собаки, спасатель вытащил ее из воды, и пожарные вытянули их на берег", — рассказали в ведомстве.
Как уточнили в управлении, в момент спасения собаки рядом оказался прохожий, выгуливающий питомца. Ему показалось, что он знает хозяина хаски. Мужчина взял номер телефона очевидца, забравшего собаку к себе, и оказался прав — вскоре хозяин вышел на связь и вернул любимца домой.
Отмечается, что виновником происшествия оказался десятилетний пес по кличке Умка, которого хозяин отвез в ветклинику, чтобы убедиться, что здоровью питомца ничего не угрожает.
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