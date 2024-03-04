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В Подмосковье спасли собаку, провалившуюся под лед - РИА Новости, 04.03.2024
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Хорошие новости
 
11:55 04.03.2024 (обновлено: 15:29 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/sobaka-1930971894.html
В Подмосковье спасли собаку, провалившуюся под лед
В Подмосковье спасли собаку, провалившуюся под лед - РИА Новости, 04.03.2024
В Подмосковье спасли собаку, провалившуюся под лед
В Подмосковье пожарные спасли провалившуюся под лед собаку по кличке Умка, сообщило ГКУ МО "Мособлпожспас" в Telegram-канале. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T11:55
2024-03-04T15:29
хорошие новости
московская область (подмосковье)
мособлпожспас
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В Подмосковье пожарные спасли провалившуюся под лед собаку по кличке Умка, сообщило ГКУ МО "Мособлпожспас" в Telegram-канале."Огнеборцы &lt;...&gt; спасли собаку, провалившуюся в полынью на канале имени Москвы в Мытищинском городском округе. В службу экстренных вызовов 112 обратился очевидец, который заметил посередине водоема животное, отчаянно пытающееся выбраться из майны на лед. Оперативно прибыв на место вызова, пожарные приступили к спасению бедолаги. Добравшись до практически окоченевшей собаки, спасатель вытащил ее из воды, и пожарные вытянули их на берег", — рассказали в ведомстве. Как уточнили в управлении, в момент спасения собаки рядом оказался прохожий, выгуливающий питомца. Ему показалось, что он знает хозяина хаски. Мужчина взял номер телефона очевидца, забравшего собаку к себе, и оказался прав — вскоре хозяин вышел на связь и вернул любимца домой.Отмечается, что виновником происшествия оказался десятилетний пес по кличке Умка, которого хозяин отвез в ветклинику, чтобы убедиться, что здоровью питомца ничего не угрожает.
https://ria.ru/20240222/sobaka-1929008829.html
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московская область (подмосковье), мособлпожспас, общество
Хорошие новости, Московская область (Подмосковье), Мособлпожспас, Общество
В Подмосковье спасли собаку, провалившуюся под лед

В Подмосковье спасли и передали хозяину собаку Умку, провалившуюся под лед

© Фото : ГКУ МО "Мособлпожспас"/TelegramСобака по кличке Умка, провалившаяся под лед в Мытищинском городском округе
Собака по кличке Умка, провалившаяся под лед в Мытищинском городском округе - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© Фото : ГКУ МО "Мособлпожспас"/Telegram
Собака по кличке Умка, провалившаяся под лед в Мытищинском городском округе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В Подмосковье пожарные спасли провалившуюся под лед собаку по кличке Умка, сообщило ГКУ МО "Мособлпожспас" в Telegram-канале.
"Огнеборцы <...> спасли собаку, провалившуюся в полынью на канале имени Москвы в Мытищинском городском округе. В службу экстренных вызовов 112 обратился очевидец, который заметил посередине водоема животное, отчаянно пытающееся выбраться из майны на лед. Оперативно прибыв на место вызова, пожарные приступили к спасению бедолаги. Добравшись до практически окоченевшей собаки, спасатель вытащил ее из воды, и пожарные вытянули их на берег", — рассказали в ведомстве.
Как уточнили в управлении, в момент спасения собаки рядом оказался прохожий, выгуливающий питомца. Ему показалось, что он знает хозяина хаски. Мужчина взял номер телефона очевидца, забравшего собаку к себе, и оказался прав — вскоре хозяин вышел на связь и вернул любимца домой.
Отмечается, что виновником происшествия оказался десятилетний пес по кличке Умка, которого хозяин отвез в ветклинику, чтобы убедиться, что здоровью питомца ничего не угрожает.
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Хорошие новостиМосковская область (Подмосковье)МособлпожспасОбщество
 
 
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