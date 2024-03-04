https://ria.ru/20240304/smerch-1930904575.html

На Приморье впервые обрушился огненный смерч

На Приморье впервые обрушился огненный смерч - РИА Новости, 04.03.2024

На Приморье впервые обрушился огненный смерч

Редкое природное явление - огненный смерч или огненный торнадо - впервые зафиксировали в Приморье, где бушуют природные пожары, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T02:32

2024-03-04T02:32

2024-03-04T09:56

приморский край

хасан

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930929800_0:412:639:771_1920x0_80_0_0_09c2f757f6f10d21561133263dc564c0.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 мар - РИА Новости. Редкое природное явление - огненный смерч или огненный торнадо - впервые зафиксировали в Приморье, где бушуют природные пожары, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе, комментируя запечатлённые очевидцами кадры.Ранее в соцсетях широко разошлось видео необычного вихря, который, по словам очевидцев, они видели впервые. На кадрах вихрь, вначале светлый, а затем потемневший до чёрного, вздымался на десятки метров, приближаясь к очевидцам. Один из них буквально убегал от вихря. Сообщалось, что видео снято в приморском поселке Провалово (Барабашевское сельское поселение Хасанского округа).В субботу представитель правительства региона сообщил РИА Новости, что два природных пожара площадью 363 гектара тушат возле населенных пунктов Хасан и Гвоздево. В администрации Хасанского муниципального округа рассказали агентству, что днем в субботу пал удалось взять под контроль, несмотря на сильный ветер, "пока угрозы населенным пунктам нет". В воскресенье РИА Новости сообщили в местной администрации, что в округе ввели особый противопожарный режим, уточнив, что пожар "двинулся" на посёлок Зарубино и Сухановку, но огонь удалось "отбить". Также есть вероятность, что огонь может направиться еще и в сторону села Витязь и поселка Рязановка. Власти региона информировали, что площадь двух природных пожаров к утру воскресенья возросла до 3,8 тысячи гектаров."Огненный смерч или огненной торнадо ранее не фиксировали в Приморье. Это редкое природное явление - вихрь дыма, огня, пепла - возникает, как правило, в месте природных пожаров, когда сочетаются несколько факторов: огонь, пожар, ветер. Хотя нынешний случай в Приморье показал, что ветер не является основным "компонентом", - сообщила Коридзе.Она добавила, что в Барабашевском районе, где, по словам очевидцев, снято видео, ветер был несильный. "Метеостанции зафиксировали в районе поселка Барабаш ветер западный, юго-западный 0,5 метра в секунду порывами 2,3 метра в секунду, при температуре воздуха 3,4 градуса мороза, осадков не было", - уточнила собеседница агентства.В воскресенье региональное министерство ГО и ЧС информировало, что пожарным удалось не допустить переход огня на жилые дома, где природные пожары бушуют рядом с двумя населёнными пунктами в Приморье. Уточнялось, что с 1 по 2 марта в округе зарегистрировали 23 термоточки, краевой оперативный штаб принял решение увеличить в три раза силы и средства по локализации огня, задействовав кроме краевых пожарных, силы КГУ "Лесоохрана" и "Земли леопарда". В Примгидромете РИА Новости сообщали, что в ближайшие три дня осадков в округе не ожидается.Краснокнижным леопардам пока не угрожают природные пожары, бушующие в Приморье, рассказали агентству в национальном парке "Земля леопарда", уточнив, что пока пожары фиксируются далеко от границ нацпарка.

https://ria.ru/20240304/pozhary-1930903703.html

https://ria.ru/20240207/kroliki-1926005041.html

https://ria.ru/20230808/tornado-1888868276.html

приморский край

хасан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

приморский край, хасан, происшествия