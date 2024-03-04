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В Новосибирске завели дело на женщину, оставившую сына на два дня без еды
В Новосибирске завели дело на женщину, оставившую сына на два дня без еды - РИА Новости, 04.03.2024
В Новосибирске завели дело на женщину, оставившую сына на два дня без еды
Следователи СК в Новосибирске заведи уголовное дело в отношении 29-летней женщины, которая на два дня оставила 8-летнего ребенка в запертой квартире без пищи,... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T15:14
2024-03-04T15:14
2024-03-04T15:14
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НОВОСИБИРСК, 4 мар - РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске заведи уголовное дело в отношении 29-летней женщины, которая на два дня оставила 8-летнего ребенка в запертой квартире без пищи, сообщает в понедельник СУСК по Новосибирской области. Как сообщалось, восьмилетний ребенок в Новосибирске двое суток просидел в запертой квартире один без еды. Спасателям пришлось проникнуть в квартиру через балкон. "Возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней жительницы соседнего региона. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 29 февраля в городе Новосибирске мать оставила мальчика на два дня в запертой квартире, расположенной в Советском районе, без присмотра и пищи. В настоящий момент ребенок помещен в центр временного содержания несовершеннолетних. "Следователи выясняют условия жизни и воспитания ребенка в данной семье, проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в СУСК.
https://ria.ru/20230929/delo-1899562470.html
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происшествия, новосибирск, новосибирская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), жилье
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Жилье
В Новосибирске завели дело на женщину, оставившую сына на два дня без еды
СК в Новосибирске завел дело на женщину, оставившую ребенка на два дня без пищи