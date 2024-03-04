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Шольцу напомнили давнее обещание, данное России Германией - РИА Новости, 04.03.2024
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10:41 04.03.2024 (обновлено: 15:17 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/sholts-1930938919.html
Шольцу напомнили давнее обещание, данное России Германией
Шольцу напомнили давнее обещание, данное России Германией - РИА Новости, 04.03.2024
Шольцу напомнили давнее обещание, данное России Германией
Разговор офицеров люфтваффе, ставший достоянием общественности, ясно говорит о том, что канцлер Олаф Шольц не соблюдает обещания, данные России Германией, пишет РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T10:41
2024-03-04T15:17
в мире
германия
киев
украина
олаф шольц
маргарита симоньян
вооруженные силы украины
парламентская ассамблея совета европы
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Разговор офицеров люфтваффе, ставший достоянием общественности, ясно говорит о том, что канцлер Олаф Шольц не соблюдает обещания, данные России Германией, пишет Deutschland Kurier."Слова Шольца гроша ломаного не стоят", — считает автор статьи.Он напоминает, что в 1990 году ФРГ, ГДР, США, Великобритания, Франция и Советский Союз подписали Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, который объединил два немецких государства. Тогда правительства Федеративной Республики Германия и Германской Демократической Республики заявляли, что "только мир будет исходить из немецкой земли".Тем не менее Берлин "уже много раз успел пересечь "красные линии", отмечает автор. Скандал с утечкой беседы высокопоставленных военных, обсуждавших возможную атаку на Крымский мост, может поставить мир на порог третьей мировой войны, полагает он."Обещание Олафа Шольца, что он как канцлер гарантирует, что Германия не будет разжигать украинский конфликт, поставляя Киеву крылатые ракеты Taurus, превратилось в фарс благодаря безответственным бредням генералов. Вполне возможно, что канцлер, который, как известно, страдает провалами в памяти, завтра уже не вспомнит своих слов", — говорится в статье.В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст беседы четырех высокопоставленных немецких офицеров, которые обсуждали возможную отправку ракет Taurus на Украину и атаку на Крымский мост. При этом они пытались найти способ не перейти "красные линии", чтобы Германия не стала очевидным участником конфликта.Шольц неоднократно заявлял, что Берлин воздерживается от поставок Киеву Taurus, поскольку они могут поражать цели "где-нибудь в Москве". По его словам, для обеспечения контроля за применением ракет необходимо было бы отправить на Украину немецких военных, а это исключено.По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, на записи офицеры обсуждали только различные сценарии событий, а не планы, их разговор не означает "зеленого света" для передачи Taurus Киеву.Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240302/sholts-1930625968.html
https://ria.ru/20240302/rakety-1930772067.html
https://ria.ru/20240302/zakharova-1930745604.html
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в мире, германия, киев, украина, олаф шольц, маргарита симоньян, вооруженные силы украины, парламентская ассамблея совета европы, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
В мире, Германия, Киев, Украина, Олаф Шольц, Маргарита Симоньян, Вооруженные силы Украины, Парламентская ассамблея Совета Европы, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Шольцу напомнили давнее обещание, данное России Германией

DK: Шольц забыл обещание не разжигать украинский конфликт

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Разговор офицеров люфтваффе, ставший достоянием общественности, ясно говорит о том, что канцлер Олаф Шольц не соблюдает обещания, данные России Германией, пишет Deutschland Kurier.
"Слова Шольца гроша ломаного не стоят", — считает автор статьи.
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Он напоминает, что в 1990 году ФРГ, ГДР, США, Великобритания, Франция и Советский Союз подписали Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, который объединил два немецких государства. Тогда правительства Федеративной Республики Германия и Германской Демократической Республики заявляли, что "только мир будет исходить из немецкой земли".
Тем не менее Берлин "уже много раз успел пересечь "красные линии", отмечает автор. Скандал с утечкой беседы высокопоставленных военных, обсуждавших возможную атаку на Крымский мост, может поставить мир на порог третьей мировой войны, полагает он.
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"Обещание Олафа Шольца, что он как канцлер гарантирует, что Германия не будет разжигать украинский конфликт, поставляя Киеву крылатые ракеты Taurus, превратилось в фарс благодаря безответственным бредням генералов. Вполне возможно, что канцлер, который, как известно, страдает провалами в памяти, завтра уже не вспомнит своих слов", — говорится в статье.
В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст беседы четырех высокопоставленных немецких офицеров, которые обсуждали возможную отправку ракет Taurus на Украину и атаку на Крымский мост. При этом они пытались найти способ не перейти "красные линии", чтобы Германия не стала очевидным участником конфликта.
Шольц неоднократно заявлял, что Берлин воздерживается от поставок Киеву Taurus, поскольку они могут поражать цели "где-нибудь в Москве". По его словам, для обеспечения контроля за применением ракет необходимо было бы отправить на Украину немецких военных, а это исключено.
По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, на записи офицеры обсуждали только различные сценарии событий, а не планы, их разговор не означает "зеленого света" для передачи Taurus Киеву.
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Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>
 
В миреГерманияКиевУкраинаОлаф ШольцМаргарита СимоньянВооруженные силы УкраиныПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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