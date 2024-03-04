https://ria.ru/20240304/servis-1930568767.html

Бесплатный сервис франшиз для бизнеса запущен на Цифровой платформе МСП.РФ

Бесплатный сервис франшиз для бизнеса запущен на Цифровой платформе МСП.РФ - РИА Новости, 04.03.2024

Бесплатный сервис франшиз для бизнеса запущен на Цифровой платформе МСП.РФ

Новый бесплатный сервис по подбору и покупке проверенных франшиз стал доступен на Цифровой платформе МСП.РФ; на старте в каталоге содержится свыше 60... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T10:00

2024-03-04T10:00

2024-03-04T10:00

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

андрей белоусов

александр исаевич

россия

технологии

корпорация мсп

твой бизнес

твой бизнес – новости

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Новый бесплатный сервис по подбору и покупке проверенных франшиз стал доступен на Цифровой платформе МСП.РФ; на старте в каталоге содержится свыше 60 предложений, прошедших экспертизу Российской ассоциации франчайзинга (РАФ), сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).Цифровая платформа для малого и среднего бизнеса была запущена в феврале 2022 года. Она создавалась и развивается совместно Минэкономразвития и КМСП. На ней в режиме 24/7 предпринимателям из всех регионов доступно более 30 сервисов, включая меры поддержки малого и среднего бизнеса на федеральном и региональном уровне. Функционирование платформы осуществляется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его инициировал президент Владимир Путин, реализацию курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов."Франчайзинг, в первую очередь, полезен начинающим предпринимателям, которые только собираются запустить свой бизнес.", — отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в пресс-службе.Он добавил, что по договоренностям с франчайзерами КМСП будет отслеживать информацию о статусах рассмотрения заявок пользователей вплоть до открытия новых объектов.

https://ria.ru/20240229/rost-1930331213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), андрей белоусов, александр исаевич, россия, технологии, корпорация мсп, твой бизнес – новости