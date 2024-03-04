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Бесплатный сервис франшиз для бизнеса запущен на Цифровой платформе МСП.РФ - РИА Новости, 04.03.2024
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10:00 04.03.2024
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Бесплатный сервис франшиз для бизнеса запущен на Цифровой платформе МСП.РФ
Бесплатный сервис франшиз для бизнеса запущен на Цифровой платформе МСП.РФ - РИА Новости, 04.03.2024
Бесплатный сервис франшиз для бизнеса запущен на Цифровой платформе МСП.РФ
Новый бесплатный сервис по подбору и покупке проверенных франшиз стал доступен на Цифровой платформе МСП.РФ; на старте в каталоге содержится свыше 60... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T10:00
2024-03-04T10:00
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
андрей белоусов
александр исаевич
россия
технологии
корпорация мсп
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Новый бесплатный сервис по подбору и покупке проверенных франшиз стал доступен на Цифровой платформе МСП.РФ; на старте в каталоге содержится свыше 60 предложений, прошедших экспертизу Российской ассоциации франчайзинга (РАФ), сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).Цифровая платформа для малого и среднего бизнеса была запущена в феврале 2022 года. Она создавалась и развивается совместно Минэкономразвития и КМСП. На ней в режиме 24/7 предпринимателям из всех регионов доступно более 30 сервисов, включая меры поддержки малого и среднего бизнеса на федеральном и региональном уровне. Функционирование платформы осуществляется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его инициировал президент Владимир Путин, реализацию курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов."Франчайзинг, в первую очередь, полезен начинающим предпринимателям, которые только собираются запустить свой бизнес.", — отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в пресс-службе.Он добавил, что по договоренностям с франчайзерами КМСП будет отслеживать информацию о статусах рассмотрения заявок пользователей вплоть до открытия новых объектов.
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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), андрей белоусов, александр исаевич, россия, технологии, корпорация мсп, твой бизнес – новости
Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Андрей Белоусов, Александр Исаевич, Россия, Технологии, Корпорация МСП, Твой бизнес, Твой бизнес – новости

Бесплатный сервис франшиз для бизнеса запущен на Цифровой платформе МСП.РФ

© iStock.com / yokeetodБариста пользуется ноутбуком во время работы в кофейне
Бариста пользуется ноутбуком во время работы в кофейне - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© iStock.com / yokeetod
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Новый бесплатный сервис по подбору и покупке проверенных франшиз стал доступен на Цифровой платформе МСП.РФ; на старте в каталоге содержится свыше 60 предложений, прошедших экспертизу Российской ассоциации франчайзинга (РАФ), сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).
Цифровая платформа для малого и среднего бизнеса была запущена в феврале 2022 года. Она создавалась и развивается совместно Минэкономразвития и КМСП. На ней в режиме 24/7 предпринимателям из всех регионов доступно более 30 сервисов, включая меры поддержки малого и среднего бизнеса на федеральном и региональном уровне. Функционирование платформы осуществляется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его инициировал президент Владимир Путин, реализацию курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
"Франчайзинг, в первую очередь, полезен начинающим предпринимателям, которые только собираются запустить свой бизнес.", — отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в пресс-службе.
Он добавил, что по договоренностям с франчайзерами КМСП будет отслеживать информацию о статусах рассмотрения заявок пользователей вплоть до открытия новых объектов.
Генеральный директор, председатель правления, АО Корпорация МСП Александр Исаевич
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Твой бизнесМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Андрей БелоусовАлександр ИсаевичРоссияТехнологииКорпорация МСПТвой бизнес – новости
 
 
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