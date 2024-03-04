https://ria.ru/20240304/schet-1930901122.html

Финансист назвала тревожные сигналы для срочного закрытия счета в банке

Финансист назвала тревожные сигналы для срочного закрытия счета в банке - РИА Новости, 04.03.2024

Финансист назвала тревожные сигналы для срочного закрытия счета в банке

Банк, которому может грозить отзыв лицензии, имеет несколько характерных признаков, рассказала агентству “Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T02:17

2024-03-04T02:17

2024-03-04T02:17

экономика

мери валишвили

рэу имени г. в. плеханова

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Банк, которому может грозить отзыв лицензии, имеет несколько характерных признаков, рассказала агентству “Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.К наиболее безопасным она относит системно значимые банки — скорее всего, с ними ничего плохого не случится. По всем остальным следует регулярно мониторить новости — если сообщается о предупреждениях, вынесенных Банком России, риски возрастают.“Если предупреждение выносится не первый раз и касается легализации преступных доходов, лучше закрыть счет в такой кредитной организации", — считает экономист.Тревожным знаком следует считать навязчивую рекламу слишком выгодных продуктов — вкладов, кредитов. Это означает проблемы с ликвидностью, чреватые отзывом лицензии, заключила финансист.

https://ria.ru/20240303/bankrotstvo-1600141843.html

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2024

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, мери валишвили, рэу имени г. в. плеханова