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Финансист назвала тревожные сигналы для срочного закрытия счета в банке - РИА Новости, 04.03.2024
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02:17 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/schet-1930901122.html
Финансист назвала тревожные сигналы для срочного закрытия счета в банке
Финансист назвала тревожные сигналы для срочного закрытия счета в банке - РИА Новости, 04.03.2024
Финансист назвала тревожные сигналы для срочного закрытия счета в банке
Банк, которому может грозить отзыв лицензии, имеет несколько характерных признаков, рассказала агентству “Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T02:17
2024-03-04T02:17
экономика
мери валишвили
рэу имени г. в. плеханова
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Банк, которому может грозить отзыв лицензии, имеет несколько характерных признаков, рассказала агентству “Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.К наиболее безопасным она относит системно значимые банки — скорее всего, с ними ничего плохого не случится. По всем остальным следует регулярно мониторить новости — если сообщается о предупреждениях, вынесенных Банком России, риски возрастают.“Если предупреждение выносится не первый раз и касается легализации преступных доходов, лучше закрыть счет в такой кредитной организации&quot;, — считает экономист.Тревожным знаком следует считать навязчивую рекламу слишком выгодных продуктов — вкладов, кредитов. Это означает проблемы с ликвидностью, чреватые отзывом лицензии, заключила финансист.
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экономика, мери валишвили, рэу имени г. в. плеханова
Экономика, Мери Валишвили, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Финансист назвала тревожные сигналы для срочного закрытия счета в банке

Доцент Валишвили: при грядущем отзыве лицензии банк навязывает рекламу

© Depositphotos.com / Pavel LosevskyПосетители в отделении банка
Посетители в отделении банка - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© Depositphotos.com / Pavel Losevsky
Посетители в отделении банка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Банк, которому может грозить отзыв лицензии, имеет несколько характерных признаков, рассказала агентству “Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.
К наиболее безопасным она относит системно значимые банки — скорее всего, с ними ничего плохого не случится. По всем остальным следует регулярно мониторить новости — если сообщается о предупреждениях, вынесенных Банком России, риски возрастают.
«

“Если предупреждение выносится не первый раз и касается легализации преступных доходов, лучше закрыть счет в такой кредитной организации", — считает экономист.

Тревожным знаком следует считать навязчивую рекламу слишком выгодных продуктов — вкладов, кредитов. Это означает проблемы с ликвидностью, чреватые отзывом лицензии, заключила финансист.
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ЭкономикаМери ВалишвилиРЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
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