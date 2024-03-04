https://ria.ru/20240304/schet-1930901122.html
Финансист назвала тревожные сигналы для срочного закрытия счета в банке
Финансист назвала тревожные сигналы для срочного закрытия счета в банке - РИА Новости, 04.03.2024
Финансист назвала тревожные сигналы для срочного закрытия счета в банке
Банк, которому может грозить отзыв лицензии, имеет несколько характерных признаков, рассказала агентству “Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T02:17
2024-03-04T02:17
2024-03-04T02:17
экономика
мери валишвили
рэу имени г. в. плеханова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1597955137_0:363:2769:1921_1920x0_80_0_0_e8c8e41c9f366a8dd30fb8f59f06eabd.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Банк, которому может грозить отзыв лицензии, имеет несколько характерных признаков, рассказала агентству “Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.К наиболее безопасным она относит системно значимые банки — скорее всего, с ними ничего плохого не случится. По всем остальным следует регулярно мониторить новости — если сообщается о предупреждениях, вынесенных Банком России, риски возрастают.“Если предупреждение выносится не первый раз и касается легализации преступных доходов, лучше закрыть счет в такой кредитной организации", — считает экономист.Тревожным знаком следует считать навязчивую рекламу слишком выгодных продуктов — вкладов, кредитов. Это означает проблемы с ликвидностью, чреватые отзывом лицензии, заключила финансист.
https://ria.ru/20240303/bankrotstvo-1600141843.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1597955137_72:226:2501:2047_1920x0_80_0_0_f358daa41efc556d435058f8b47bca2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, мери валишвили, рэу имени г. в. плеханова
Экономика, Мери Валишвили, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Финансист назвала тревожные сигналы для срочного закрытия счета в банке
Доцент Валишвили: при грядущем отзыве лицензии банк навязывает рекламу