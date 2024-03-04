Рейтинг@Mail.ru
ЕС может расширить санкции за дестабилизацию в Молдавии - РИА Новости, 04.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:01 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/sanktsii-1931100484.html
ЕС может расширить санкции за дестабилизацию в Молдавии
ЕС может расширить санкции за дестабилизацию в Молдавии - РИА Новости, 04.03.2024
ЕС может расширить санкции за дестабилизацию в Молдавии
Список лиц, подвергшихся санкциям Европейского Союза, может быть расширен, если появятся конкретные доказательства о лицах или организациях, которые подрывают... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T21:01
2024-03-04T21:01
молдавия
гагаузия
кишинев
марина таубер
игорь чайка
илан шор
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797111940_0:139:1353:900_1920x0_80_0_0_366c1af437f3fd6600fdd9aea8aed901.jpg
КИШИНЕВ, 4 мар — РИА Новости. Список лиц, подвергшихся санкциям Европейского Союза, может быть расширен, если появятся конкретные доказательства о лицах или организациях, которые подрывают демократию и суверенитет Молдавии, заявил посол Евросоюза в Кишиневе Янис Мажейкс в эфире радио Moldova.Евросоюз 22 февраля ввел санкции в отношении шести человек и одного юридического лица, которые, по мнению ЕС, ответственны за действия, направленные на дестабилизацию, подрыв или угрозу суверенитету и независимости Молдавии. Под санкции, в частности, попали, зампредседателя Исполкома Гагаузии Виктор Петров, кандидат на выборах мэра города Бельцы от команды оппозиционера Илана Шора Арина Коршикова, экс-депутат парламента Мария Албот. Также в этом списке гражданин России Дмитрий Милютин. "Список, очевидно, не закрытый, потому что санкционная система Евросоюза работает не так. Если есть люди, которые подрывают суверенитет и демократию Молдавии, то список может быть расширен, когда появится консенсус на уровне стран ЕС по этому поводу. Это не то, что происходит каждый день, но подобная вероятность существует", - заявил Мажейкс.Он пояснил, что санкции Евросоюза в отношении выходцев из Молдавии предусматривают замораживание финансовых ресурсов и запрет на поездки. В мае прошлого года Евросоюз ввел санкции против четырех граждан Молдавии и российского бизнесмена Игоря Чайки. В частности, в список попали лидер и зампредседателя оппозиционной партии "Шор" Илан Шор и Марина Таубер, бывший замглавы генерального комиссариата полиции Георгий Кавкалюк и олигарх Владимир Плахотнюк. В конце прошлого года власти Молдавии объявили вне закона политическую партию "Шор", которая с 2022 года проводит антиправительственные протесты. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране. В январе 2024 года Служба информации и безопасности Молдавии представила санкционный список лиц и компаний, включив в него политиков, чиновников, известных бизнесменов, общественных деятелей, обвинив их в сотрудничестве с лицами, подпавшими под санкции ЕС. В список вошли более 550 имен и названий. Среди физических лиц указаны глава Гагаузии Евгения Гуцул, кандидат в мэры Бельц на осенних выборах Арина Коршикова, депутаты парламента от партии "Шор", бывший спикер парламента Молдавии Андриан Канду. При этом составители явно пользовались устаревшими сведениями: в число попавших под санкции был включен и бывший руководитель агентства Sputnik Moldova Владимир Новосадюк, который скончался в 2021 году.
https://ria.ru/20240225/moldavia-1929439882.html
https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html
молдавия
гагаузия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797111940_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_3032d177a0823e15b4e18722df7f7546.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, гагаузия, кишинев, марина таубер, игорь чайка, илан шор, евросоюз
Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Марина Таубер, Игорь Чайка, Илан Шор, Евросоюз
ЕС может расширить санкции за дестабилизацию в Молдавии

Посол Мажейкс: ЕС может расширить санкции за дестабилизацию в Молдавии

© Sputnik / Anatolii KiriakФлажки Молдавии и ЕС
Флажки Молдавии и ЕС - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Флажки Молдавии и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 4 мар — РИА Новости. Список лиц, подвергшихся санкциям Европейского Союза, может быть расширен, если появятся конкретные доказательства о лицах или организациях, которые подрывают демократию и суверенитет Молдавии, заявил посол Евросоюза в Кишиневе Янис Мажейкс в эфире радио Moldova.
Евросоюз 22 февраля ввел санкции в отношении шести человек и одного юридического лица, которые, по мнению ЕС, ответственны за действия, направленные на дестабилизацию, подрыв или угрозу суверенитету и независимости Молдавии. Под санкции, в частности, попали, зампредседателя Исполкома Гагаузии Виктор Петров, кандидат на выборах мэра города Бельцы от команды оппозиционера Илана Шора Арина Коршикова, экс-депутат парламента Мария Албот. Также в этом списке гражданин России Дмитрий Милютин.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
В Молдавии призвали пересмотреть проект об исключении русского языка
25 февраля, 23:07
"Список, очевидно, не закрытый, потому что санкционная система Евросоюза работает не так. Если есть люди, которые подрывают суверенитет и демократию Молдавии, то список может быть расширен, когда появится консенсус на уровне стран ЕС по этому поводу. Это не то, что происходит каждый день, но подобная вероятность существует", - заявил Мажейкс.
Он пояснил, что санкции Евросоюза в отношении выходцев из Молдавии предусматривают замораживание финансовых ресурсов и запрет на поездки.
В мае прошлого года Евросоюз ввел санкции против четырех граждан Молдавии и российского бизнесмена Игоря Чайки. В частности, в список попали лидер и зампредседателя оппозиционной партии "Шор" Илан Шор и Марина Таубер, бывший замглавы генерального комиссариата полиции Георгий Кавкалюк и олигарх Владимир Плахотнюк. В конце прошлого года власти Молдавии объявили вне закона политическую партию "Шор", которая с 2022 года проводит антиправительственные протесты. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране.
В январе 2024 года Служба информации и безопасности Молдавии представила санкционный список лиц и компаний, включив в него политиков, чиновников, известных бизнесменов, общественных деятелей, обвинив их в сотрудничестве с лицами, подпавшими под санкции ЕС. В список вошли более 550 имен и названий. Среди физических лиц указаны глава Гагаузии Евгения Гуцул, кандидат в мэры Бельц на осенних выборах Арина Коршикова, депутаты парламента от партии "Шор", бывший спикер парламента Молдавии Андриан Канду. При этом составители явно пользовались устаревшими сведениями: в число попавших под санкции был включен и бывший руководитель агентства Sputnik Moldova Владимир Новосадюк, который скончался в 2021 году.
Участники митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
"Набивают себе цену". Почему Молдавия выходит из СНГ
26 декабря 2023, 08:00
 
МолдавияГагаузияКишиневМарина ТауберИгорь ЧайкаИлан ШорЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала