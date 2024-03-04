https://ria.ru/20240304/sanktsii-1931100484.html

ЕС может расширить санкции за дестабилизацию в Молдавии

ЕС может расширить санкции за дестабилизацию в Молдавии - РИА Новости, 04.03.2024

ЕС может расширить санкции за дестабилизацию в Молдавии

Список лиц, подвергшихся санкциям Европейского Союза, может быть расширен, если появятся конкретные доказательства о лицах или организациях, которые подрывают... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T21:01

2024-03-04T21:01

2024-03-04T21:01

молдавия

гагаузия

кишинев

марина таубер

игорь чайка

илан шор

евросоюз

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КИШИНЕВ, 4 мар — РИА Новости. Список лиц, подвергшихся санкциям Европейского Союза, может быть расширен, если появятся конкретные доказательства о лицах или организациях, которые подрывают демократию и суверенитет Молдавии, заявил посол Евросоюза в Кишиневе Янис Мажейкс в эфире радио Moldova.Евросоюз 22 февраля ввел санкции в отношении шести человек и одного юридического лица, которые, по мнению ЕС, ответственны за действия, направленные на дестабилизацию, подрыв или угрозу суверенитету и независимости Молдавии. Под санкции, в частности, попали, зампредседателя Исполкома Гагаузии Виктор Петров, кандидат на выборах мэра города Бельцы от команды оппозиционера Илана Шора Арина Коршикова, экс-депутат парламента Мария Албот. Также в этом списке гражданин России Дмитрий Милютин. "Список, очевидно, не закрытый, потому что санкционная система Евросоюза работает не так. Если есть люди, которые подрывают суверенитет и демократию Молдавии, то список может быть расширен, когда появится консенсус на уровне стран ЕС по этому поводу. Это не то, что происходит каждый день, но подобная вероятность существует", - заявил Мажейкс.Он пояснил, что санкции Евросоюза в отношении выходцев из Молдавии предусматривают замораживание финансовых ресурсов и запрет на поездки. В мае прошлого года Евросоюз ввел санкции против четырех граждан Молдавии и российского бизнесмена Игоря Чайки. В частности, в список попали лидер и зампредседателя оппозиционной партии "Шор" Илан Шор и Марина Таубер, бывший замглавы генерального комиссариата полиции Георгий Кавкалюк и олигарх Владимир Плахотнюк. В конце прошлого года власти Молдавии объявили вне закона политическую партию "Шор", которая с 2022 года проводит антиправительственные протесты. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране. В январе 2024 года Служба информации и безопасности Молдавии представила санкционный список лиц и компаний, включив в него политиков, чиновников, известных бизнесменов, общественных деятелей, обвинив их в сотрудничестве с лицами, подпавшими под санкции ЕС. В список вошли более 550 имен и названий. Среди физических лиц указаны глава Гагаузии Евгения Гуцул, кандидат в мэры Бельц на осенних выборах Арина Коршикова, депутаты парламента от партии "Шор", бывший спикер парламента Молдавии Андриан Канду. При этом составители явно пользовались устаревшими сведениями: в число попавших под санкции был включен и бывший руководитель агентства Sputnik Moldova Владимир Новосадюк, который скончался в 2021 году.

https://ria.ru/20240225/moldavia-1929439882.html

https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html

молдавия

гагаузия

кишинев

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молдавия, гагаузия, кишинев, марина таубер, игорь чайка, илан шор, евросоюз