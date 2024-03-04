https://ria.ru/20240304/sanktsii-1930913358.html
Глава Минстроя исключил влияние санкций против ПИК на состояние отрасли
Глава Минстроя исключил влияние санкций против ПИК на состояние отрасли - РИА Новости, 04.03.2024
Глава Минстроя исключил влияние санкций против ПИК на состояние отрасли
Санкции против российской девелоперской группы ПИК не изменят ситуацию в строительной отрасли России, у нее высокий уровень импортозамещения, заявил РИА Новости РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T07:08
2024-03-04T07:08
2024-03-04T07:08
россия
экономика
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Санкции против российской девелоперской группы ПИК не изменят ситуацию в строительной отрасли России, у нее высокий уровень импортозамещения, заявил РИА Новости глава Минстроя Ирек Файзуллин. США ранее обнародовали новый крупный пакет антироссийских санкций. В частности, ограничения затронули группу компаний ПИК - одного из крупнейших федеральных застройщиков в России. "От того, что одна компания, хоть и крупная, попала (под санкции - ред.), что может измениться? Мы в строительной отрасли сегодня имеем очень высокий уровень импортозамещения - в гражданском строительстве. Есть ряд ресурсов, которые приобретаем у зарубежных стран. Но мы за эти два года уже научились все санкции обходить", - сказал Файзуллин РИА Новости. Он отметил, что сегодня есть много дружественных стран, с которыми Россия начала работать.
https://ria.ru/20240304/stroitelstvo-1930911654.html
https://ria.ru/20240302/gaz-1930625594.html
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россия, экономика, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Россия, Экономика, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Глава Минстроя исключил влияние санкций против ПИК на состояние отрасли
Глава Минстроя Файзуллин: санкции против ПИК не изменят ситуацию в отрасли
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Санкции против российской девелоперской группы ПИК не изменят ситуацию в строительной отрасли России, у нее высокий уровень импортозамещения, заявил РИА Новости глава Минстроя Ирек Файзуллин.
США ранее обнародовали новый крупный пакет антироссийских санкций. В частности, ограничения затронули группу компаний ПИК - одного из крупнейших федеральных застройщиков в России.
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"От того, что одна компания, хоть и крупная, попала (под санкции - ред.), что может измениться? Мы в строительной отрасли сегодня имеем очень высокий уровень импортозамещения - в гражданском строительстве. Есть ряд ресурсов, которые приобретаем у зарубежных стран. Но мы за эти два года уже научились все санкции обходить", - сказал Файзуллин РИА Новости.
Он отметил, что сегодня есть много дружественных стран, с которыми Россия
начала работать.
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