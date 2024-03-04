https://ria.ru/20240304/sanktsii-1930913358.html

Глава Минстроя исключил влияние санкций против ПИК на состояние отрасли

Глава Минстроя исключил влияние санкций против ПИК на состояние отрасли - РИА Новости, 04.03.2024

Глава Минстроя исключил влияние санкций против ПИК на состояние отрасли

Санкции против российской девелоперской группы ПИК не изменят ситуацию в строительной отрасли России, у нее высокий уровень импортозамещения, заявил РИА Новости РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T07:08

2024-03-04T07:08

2024-03-04T07:08

россия

экономика

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923177645_0:225:2841:1823_1920x0_80_0_0_319be7c0d6f22759239bcb734ab6d81b.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Санкции против российской девелоперской группы ПИК не изменят ситуацию в строительной отрасли России, у нее высокий уровень импортозамещения, заявил РИА Новости глава Минстроя Ирек Файзуллин. США ранее обнародовали новый крупный пакет антироссийских санкций. В частности, ограничения затронули группу компаний ПИК - одного из крупнейших федеральных застройщиков в России. "От того, что одна компания, хоть и крупная, попала (под санкции - ред.), что может измениться? Мы в строительной отрасли сегодня имеем очень высокий уровень импортозамещения - в гражданском строительстве. Есть ряд ресурсов, которые приобретаем у зарубежных стран. Но мы за эти два года уже научились все санкции обходить", - сказал Файзуллин РИА Новости. Он отметил, что сегодня есть много дружественных стран, с которыми Россия начала работать.

https://ria.ru/20240304/stroitelstvo-1930911654.html

https://ria.ru/20240302/gaz-1930625594.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)