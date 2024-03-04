https://ria.ru/20240304/rossiya-1931035169.html

Лавров назвал условие, на котором Россия готова к диалогу

Лавров назвал условие, на котором Россия готова к диалогу - РИА Новости, 04.03.2024

Лавров назвал условие, на котором Россия готова к диалогу

Москва всегда открыта к диалогу, если он предлагается всерьёз и на равноправных условиях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T15:21

2024-03-04T15:21

2024-03-04T15:36

россия

сергей лавров

в мире

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Москва всегда открыта к диалогу, если он предлагается всерьёз и на равноправных условиях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Никаких у нас негативных чувств к американскому народу нет, у меня много очень добрых товарищей в США", - сказал российский министр, выступая на панельной дискуссии в рамках Всемирного фестиваля молодежи. "Мы всегда к диалогу открыты, если он предлагается всерьез и на равноправных условиях", - добавил онВсемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сергей лавров, в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024