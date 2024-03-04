https://ria.ru/20240304/rossiya-1931035169.html
Лавров назвал условие, на котором Россия готова к диалогу
Лавров назвал условие, на котором Россия готова к диалогу - РИА Новости, 04.03.2024
Лавров назвал условие, на котором Россия готова к диалогу
Москва всегда открыта к диалогу, если он предлагается всерьёз и на равноправных условиях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T15:21
2024-03-04T15:21
2024-03-04T15:36
россия
сергей лавров
в мире
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Москва всегда открыта к диалогу, если он предлагается всерьёз и на равноправных условиях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Никаких у нас негативных чувств к американскому народу нет, у меня много очень добрых товарищей в США", - сказал российский министр, выступая на панельной дискуссии в рамках Всемирного фестиваля молодежи. "Мы всегда к диалогу открыты, если он предлагается всерьез и на равноправных условиях", - добавил онВсемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Сергей Лавров, В мире, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Лавров назвал условие, на котором Россия готова к диалогу
Лавров: Россия всегда открыта к серьезному и равноправному диалогу
СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Москва всегда открыта к диалогу, если он предлагается всерьёз и на равноправных условиях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Никаких у нас негативных чувств к американскому народу нет, у меня много очень добрых товарищей в США", - сказал российский министр, выступая на панельной дискуссии в рамках Всемирного фестиваля молодежи. "Мы всегда к диалогу открыты, если он предлагается всерьез и на равноправных условиях", - добавил он
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина
. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь
.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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