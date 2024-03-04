https://ria.ru/20240304/rossiya-1931018672.html

Медведев рассказал о главном интересе России

Медведев рассказал о главном интересе России - РИА Новости, 04.03.2024

Медведев рассказал о главном интересе России

Главный интерес России - это не приобретение новых земель, важна компетентная, суверенная и прогнозируемая власть в соседних странах, заявил заместитель... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T14:25

2024-03-04T14:25

2024-03-04T14:25

россия

дмитрий медведев

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931009771_0:0:3253:1831_1920x0_80_0_0_3e451c95f6e7ba60f3e6d7c10b12f8df.jpg

СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Главный интерес России - это не приобретение новых земель, важна компетентная, суверенная и прогнозируемая власть в соседних странах, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Наш главный интерес - это не приобретение новых земель, в чем нас пытаются упрекать, я уже сказал, что они нам не нужны, если не говорить о российских землях. Для нас важна компетентная, прогнозируемая, суверенная власть в соседних странах, которая действует во благо процветания своих граждан и международного сообщества", - сказал Медведев на марафоне "Знание.Первые" российского общества "Знание". Мероприятие проводит российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий медведев, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, в мире