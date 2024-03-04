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Медведев рассказал о главном интересе России - РИА Новости, 04.03.2024
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14:25 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/rossiya-1931018672.html
Медведев рассказал о главном интересе России
Медведев рассказал о главном интересе России - РИА Новости, 04.03.2024
Медведев рассказал о главном интересе России
Главный интерес России - это не приобретение новых земель, важна компетентная, суверенная и прогнозируемая власть в соседних странах, заявил заместитель... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T14:25
2024-03-04T14:25
россия
дмитрий медведев
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
в мире
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Главный интерес России - это не приобретение новых земель, важна компетентная, суверенная и прогнозируемая власть в соседних странах, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Наш главный интерес - это не приобретение новых земель, в чем нас пытаются упрекать, я уже сказал, что они нам не нужны, если не говорить о российских землях. Для нас важна компетентная, прогнозируемая, суверенная власть в соседних странах, которая действует во благо процветания своих граждан и международного сообщества", - сказал Медведев на марафоне "Знание.Первые" российского общества "Знание". Мероприятие проводит российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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россия, дмитрий медведев, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, в мире
Россия, Дмитрий Медведев, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024, В мире
Медведев рассказал о главном интересе России

Медведев: для России важна суверенная и прогнозируемая власть в соседних странах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает с лекцией "Географические и стратегические границы" в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает с лекцией Географические и стратегические границы в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает с лекцией "Географические и стратегические границы" в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Читать ria.ru в
СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Главный интерес России - это не приобретение новых земель, важна компетентная, суверенная и прогнозируемая власть в соседних странах, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«
"Наш главный интерес - это не приобретение новых земель, в чем нас пытаются упрекать, я уже сказал, что они нам не нужны, если не говорить о российских землях. Для нас важна компетентная, прогнозируемая, суверенная власть в соседних странах, которая действует во благо процветания своих граждан и международного сообщества", - сказал Медведев на марафоне "Знание.Первые" российского общества "Знание".
Мероприятие проводит российское общество "Знание" на ВФМ–2024.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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