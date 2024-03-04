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У России больше друзей, чем врагов, заявил Путин - РИА Новости, 04.03.2024
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13:09 04.03.2024 (обновлено: 13:56 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/rossiya-1930998364.html
У России больше друзей, чем врагов, заявил Путин
У России больше друзей, чем врагов, заявил Путин - РИА Новости, 04.03.2024
У России больше друзей, чем врагов, заявил Путин
У России больше друзей, чем врагов, заявил президент Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T13:09
2024-03-04T13:56
россия
москва
владимир путин
политика
сергей собянин
экономика
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. У России больше друзей, чем врагов, заявил президент Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным."Друзей у нас больше. Есть еще одно известное выражение: быть нашим другом и врагом — одинаково почетно", — сказал глава государства.Угрозы, которые пытаются создать России, не пустые, и власти должны иметь это в виду, подчеркнул президент."И на правительственном, на федеральном уровне, на региональном. Москву нельзя отнести просто к одному из регионов, это столица. Здесь центр и науки, и образования, и промышленности. Поэтому все это очень взаимосвязано со всей экономикой России", — пояснил Путин.Собянин, в свою очередь, отметил, что результаты 2023 года в Москве — одни из лучших за современную историю, несмотря на происки врагов и санкции.&quot;Хороший рост по всем показателям, по таким важным для нас производственным показателям, как, например, фармацевтика, автомобилестроение, микроэлектроника — рост от 25 до 40 процентов. Продолжается рост инвестиций в недвижимость, в коммерческую недвижимость, жилищное строительство. Продолжаем программу реновации&quot;, — сообщил мэр столицы.Глава города уточнил, что федеральный бюджет получил с начала строительства Большой кольцевой линии от проекта уже больше триллиона рублей. Он добавил, что Москва демонстрирует высокую динамику инвестиций.
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россия, москва, владимир путин, политика, сергей собянин, экономика
Россия, Москва, Владимир Путин, Политика, Сергей Собянин, Экономика
У России больше друзей, чем врагов, заявил Путин

Путин: у России больше друзей, но и быть ее врагом почетно

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. У России больше друзей, чем врагов, заявил президент Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
"Друзей у нас больше. Есть еще одно известное выражение: быть нашим другом и врагом — одинаково почетно", — сказал глава государства.
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Угрозы, которые пытаются создать России, не пустые, и власти должны иметь это в виду, подчеркнул президент.
"И на правительственном, на федеральном уровне, на региональном. Москву нельзя отнести просто к одному из регионов, это столица. Здесь центр и науки, и образования, и промышленности. Поэтому все это очень взаимосвязано со всей экономикой России", — пояснил Путин.
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Как заявил Владимир Путин на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени" в конце февраля, даже в недружественных странах у России есть много союзников. По его словам, у Москвы появляется все больше сторонников во всем мире, особенно в сфере традиционных ценностей.

Собянин, в свою очередь, отметил, что результаты 2023 года в Москве — одни из лучших за современную историю, несмотря на происки врагов и санкции.
«

"Хороший рост по всем показателям, по таким важным для нас производственным показателям, как, например, фармацевтика, автомобилестроение, микроэлектроника — рост от 25 до 40 процентов. Продолжается рост инвестиций в недвижимость, в коммерческую недвижимость, жилищное строительство. Продолжаем программу реновации", — сообщил мэр столицы.

Глава города уточнил, что федеральный бюджет получил с начала строительства Большой кольцевой линии от проекта уже больше триллиона рублей. Он добавил, что Москва демонстрирует высокую динамику инвестиций.
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