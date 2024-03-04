https://ria.ru/20240304/rossiya-1930998364.html
У России больше друзей, чем врагов, заявил Путин
У России больше друзей, чем врагов, заявил Путин - РИА Новости, 04.03.2024
У России больше друзей, чем врагов, заявил Путин
У России больше друзей, чем врагов, заявил президент Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T13:09
2024-03-04T13:09
2024-03-04T13:56
россия
москва
владимир путин
политика
сергей собянин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930252815_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_5c121b7071113a9a24823725cde0d7c5.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. У России больше друзей, чем врагов, заявил президент Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным."Друзей у нас больше. Есть еще одно известное выражение: быть нашим другом и врагом — одинаково почетно", — сказал глава государства.Угрозы, которые пытаются создать России, не пустые, и власти должны иметь это в виду, подчеркнул президент."И на правительственном, на федеральном уровне, на региональном. Москву нельзя отнести просто к одному из регионов, это столица. Здесь центр и науки, и образования, и промышленности. Поэтому все это очень взаимосвязано со всей экономикой России", — пояснил Путин.Собянин, в свою очередь, отметил, что результаты 2023 года в Москве — одни из лучших за современную историю, несмотря на происки врагов и санкции."Хороший рост по всем показателям, по таким важным для нас производственным показателям, как, например, фармацевтика, автомобилестроение, микроэлектроника — рост от 25 до 40 процентов. Продолжается рост инвестиций в недвижимость, в коммерческую недвижимость, жилищное строительство. Продолжаем программу реновации", — сообщил мэр столицы.Глава города уточнил, что федеральный бюджет получил с начала строительства Большой кольцевой линии от проекта уже больше триллиона рублей. Он добавил, что Москва демонстрирует высокую динамику инвестиций.
https://ria.ru/20231229/vrag-1918857404.html
https://ria.ru/20240104/poryadok-1919602071.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930252815_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_8bd8cbfaf12ff1180c97e6055e46b369.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, владимир путин, политика, сергей собянин, экономика
Россия, Москва, Владимир Путин, Политика, Сергей Собянин, Экономика
У России больше друзей, чем врагов, заявил Путин
Путин: у России больше друзей, но и быть ее врагом почетно
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости.
У России больше друзей, чем врагов, заявил президент Владимир Путин на встрече
с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
"Друзей у нас больше. Есть еще одно известное выражение: быть нашим другом и врагом — одинаково почетно", — сказал глава государства.
У России появился главный официальный враг
Угрозы, которые пытаются создать России, не пустые, и власти должны иметь это в виду, подчеркнул президент.
"И на правительственном, на федеральном уровне, на региональном. Москву нельзя отнести просто к одному из регионов, это столица. Здесь центр и науки, и образования, и промышленности. Поэтому все это очень взаимосвязано со всей экономикой России", — пояснил Путин.
Как заявил Владимир Путин на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени" в конце февраля, даже в недружественных странах у России есть много союзников. По его словам, у Москвы появляется все больше сторонников во всем мире, особенно в сфере традиционных ценностей.
Собянин, в свою очередь, отметил, что результаты 2023 года в Москве — одни из лучших за современную историю, несмотря на происки врагов и санкции.
«
"Хороший рост по всем показателям, по таким важным для нас производственным показателям, как, например, фармацевтика, автомобилестроение, микроэлектроника — рост от 25 до 40 процентов. Продолжается рост инвестиций в недвижимость, в коммерческую недвижимость, жилищное строительство. Продолжаем программу реновации", — сообщил мэр столицы.
Глава города уточнил, что федеральный бюджет получил с начала строительства Большой кольцевой линии от проекта уже больше триллиона рублей. Он добавил, что Москва демонстрирует высокую динамику инвестиций.
Новый мировой порядок оказался в руках России