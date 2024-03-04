https://ria.ru/20240304/rossiya-1930998364.html

У России больше друзей, чем врагов, заявил Путин

У России больше друзей, чем врагов, заявил Путин - РИА Новости, 04.03.2024

У России больше друзей, чем врагов, заявил Путин

У России больше друзей, чем врагов, заявил президент Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T13:09

2024-03-04T13:09

2024-03-04T13:56

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политика

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. У России больше друзей, чем врагов, заявил президент Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным."Друзей у нас больше. Есть еще одно известное выражение: быть нашим другом и врагом — одинаково почетно", — сказал глава государства.Угрозы, которые пытаются создать России, не пустые, и власти должны иметь это в виду, подчеркнул президент."И на правительственном, на федеральном уровне, на региональном. Москву нельзя отнести просто к одному из регионов, это столица. Здесь центр и науки, и образования, и промышленности. Поэтому все это очень взаимосвязано со всей экономикой России", — пояснил Путин.Собянин, в свою очередь, отметил, что результаты 2023 года в Москве — одни из лучших за современную историю, несмотря на происки врагов и санкции."Хороший рост по всем показателям, по таким важным для нас производственным показателям, как, например, фармацевтика, автомобилестроение, микроэлектроника — рост от 25 до 40 процентов. Продолжается рост инвестиций в недвижимость, в коммерческую недвижимость, жилищное строительство. Продолжаем программу реновации", — сообщил мэр столицы.Глава города уточнил, что федеральный бюджет получил с начала строительства Большой кольцевой линии от проекта уже больше триллиона рублей. Он добавил, что Москва демонстрирует высокую динамику инвестиций.

https://ria.ru/20231229/vrag-1918857404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, москва, владимир путин, политика, сергей собянин, экономика