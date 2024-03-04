https://ria.ru/20240304/rossiya-1930978654.html

Важно осознать, какими могут быть границы России в будущем, заявил Медведев

Важно осознать, какими могут быть границы России в будущем, заявил Медведев - РИА Новости, 04.03.2024

Важно осознать, какими могут быть границы России в будущем, заявил Медведев

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая в ходе марафона "Знание.Первые", заявил, что важно осознать, где и как очерчены границы России в наше... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T12:22

2024-03-04T12:22

2024-03-04T13:18

россия

общество

дмитрий медведев

российское общество "знание"

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая в ходе марафона "Знание.Первые", заявил, что важно осознать, где и как очерчены границы России в наше время и каковы они могут быть в будущем."Когда речь идет о нашей стране, о России, важно осознать, где и как ее границы очерчены в наше время, насколько они изменились за столетия и каковы они могут быть в будущем", - сказал Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".Он отметил, что эти вопросы не так однозначны и что они не риторические. "Это разговор о той базовой системе координат, в которой существует наша страна сегодня, и не просто существует - мыслит, действует, сражается и побеждает", - сказал Медведев.Зампредседателя Совбеза призвал оппонентов России "зарубить себе на носу", что чужой земли РФ не надо, но свое она не отдаст. Он напомнил, что в конце марта исполнится 210 лет со дня взятия Парижа русскими войсками."Наведя порядок в Европе, мы добились тогда смены власти в Париже на приемлемую для самих себя - Российской Империи - и для своих союзников, а затем вернулись с развернутыми знаменами к себе домой. Причем благородно выплатив при этом долги даже последнему парижскому трактирщику. Столь далеко на Запад мы не заходили ни до, ни после. За чем нам вообще это было надо? Необходимо было разгромить противника и устранить прямую военную угрозу", - пояснил Медведев.Взятие Парижа русской армией стало завершающим сражением наполеоновской кампании 1814 года. Сражение стало одним из самых кровопролитных: погибли более шести тысяч русских солдат. В 2024 году Россия отметит 210-летие победы в Отечественной войне 1812-1814 годов.Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240228/rossiya-1929953881.html

https://ria.ru/20240218/posledstviya-1928073358.html

https://ria.ru/20240303/blackwater-1930781484.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, общество, дмитрий медведев, российское общество "знание", всемирный фестиваль молодежи — 2024