Рейтинг@Mail.ru
Важно осознать, какими могут быть границы России в будущем, заявил Медведев - РИА Новости, 04.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:22 04.03.2024 (обновлено: 13:18 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/rossiya-1930978654.html
Важно осознать, какими могут быть границы России в будущем, заявил Медведев
Важно осознать, какими могут быть границы России в будущем, заявил Медведев - РИА Новости, 04.03.2024
Важно осознать, какими могут быть границы России в будущем, заявил Медведев
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая в ходе марафона "Знание.Первые", заявил, что важно осознать, где и как очерчены границы России в наше... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T12:22
2024-03-04T13:18
россия
общество
дмитрий медведев
российское общество "знание"
всемирный фестиваль молодежи — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:0:2742:1542_1920x0_80_0_0_6748964a15be90438b513b0353c04e42.jpg
СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая в ходе марафона "Знание.Первые", заявил, что важно осознать, где и как очерчены границы России в наше время и каковы они могут быть в будущем."Когда речь идет о нашей стране, о России, важно осознать, где и как ее границы очерчены в наше время, насколько они изменились за столетия и каковы они могут быть в будущем", - сказал Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".Он отметил, что эти вопросы не так однозначны и что они не риторические. "Это разговор о той базовой системе координат, в которой существует наша страна сегодня, и не просто существует - мыслит, действует, сражается и побеждает", - сказал Медведев.Зампредседателя Совбеза призвал оппонентов России "зарубить себе на носу", что чужой земли РФ не надо, но свое она не отдаст. Он напомнил, что в конце марта исполнится 210 лет со дня взятия Парижа русскими войсками."Наведя порядок в Европе, мы добились тогда смены власти в Париже на приемлемую для самих себя - Российской Империи - и для своих союзников, а затем вернулись с развернутыми знаменами к себе домой. Причем благородно выплатив при этом долги даже последнему парижскому трактирщику. Столь далеко на Запад мы не заходили ни до, ни после. За чем нам вообще это было надо? Необходимо было разгромить противника и устранить прямую военную угрозу", - пояснил Медведев.Взятие Парижа русской армией стало завершающим сражением наполеоновской кампании 1814 года. Сражение стало одним из самых кровопролитных: погибли более шести тысяч русских солдат. В 2024 году Россия отметит 210-летие победы в Отечественной войне 1812-1814 годов.Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240228/rossiya-1929953881.html
https://ria.ru/20240218/posledstviya-1928073358.html
https://ria.ru/20240303/blackwater-1930781484.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c04401b87a6472b45fdae0dbd88fe13d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, дмитрий медведев, российское общество "знание", всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Общество, Дмитрий Медведев, Российское общество "Знание", Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Важно осознать, какими могут быть границы России в будущем, заявил Медведев

Медведев: России не надо чужой земли, но своей она не отдаст

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая в ходе марафона "Знание.Первые", заявил, что важно осознать, где и как очерчены границы России в наше время и каковы они могут быть в будущем.
"Когда речь идет о нашей стране, о России, важно осознать, где и как ее границы очерчены в наше время, насколько они изменились за столетия и каковы они могут быть в будущем", - сказал Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".
Военнослужащие пограничной службы ФСБ России - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Песков прокомментировал слова Орбана о нежелании иметь границу с Россией
28 февраля, 12:18
Он отметил, что эти вопросы не так однозначны и что они не риторические. "Это разговор о той базовой системе координат, в которой существует наша страна сегодня, и не просто существует - мыслит, действует, сражается и побеждает", - сказал Медведев.
Зампредседателя Совбеза призвал оппонентов России "зарубить себе на носу", что чужой земли РФ не надо, но свое она не отдаст. Он напомнил, что в конце марта исполнится 210 лет со дня взятия Парижа русскими войсками.
"Наведя порядок в Европе, мы добились тогда смены власти в Париже на приемлемую для самих себя - Российской Империи - и для своих союзников, а затем вернулись с развернутыми знаменами к себе домой. Причем благородно выплатив при этом долги даже последнему парижскому трактирщику. Столь далеко на Запад мы не заходили ни до, ни после. За чем нам вообще это было надо? Необходимо было разгромить противника и устранить прямую военную угрозу", - пояснил Медведев.
Взятие Парижа русской армией стало завершающим сражением наполеоновской кампании 1814 года. Сражение стало одним из самых кровопролитных: погибли более шести тысяч русских солдат. В 2024 году Россия отметит 210-летие победы в Отечественной войне 1812-1814 годов.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Медведев рассказал о последствиях попыток вернуть Россию к границам 1991
18 февраля, 14:03
Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Создатель Blackwater Эрик Принс - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Основатель ЧВК Blackwater предлагает отдать России все что угодно
Вчера, 08:00
 
РоссияОбществоДмитрий МедведевРоссийское общество "Знание"Всемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала