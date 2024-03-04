https://ria.ru/20240304/rossiya-1930978073.html

Россия выполняет судьбоносную миссию в мире, заявил Медведев

Россия выполняет судьбоносную миссию в мире, заявил Медведев - РИА Новости, 04.03.2024

Россия выполняет судьбоносную миссию в мире, заявил Медведев

Россия сегодня выполняет особую, судьбоносную миссию в глобальном мире, нет сомнений, что эта миссия будет исполнена, сообщил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T12:20

2024-03-04T12:20

2024-03-04T12:55

россия

дмитрий медведев

российское общество "знание"

безопасность

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Россия сегодня выполняет особую, судьбоносную миссию в глобальном мире, нет сомнений, что эта миссия будет исполнена, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Мы строим будущее нашей страны, которая выполняет сегодня особую, судьбоносную миссию в глобальном мире. И нет сомнений, что эта миссия будет исполнена", - сказал Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".Мероприятие проводит российское общество "Знание" на ВФМ–2024.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Медведев о судьбоносной миссии России Медведев рассказал о судьбоносной миссии России и подчеркнул, что она будет исполнена. Затем зампред Совбеза вспомнил о взятии Парижа русскими войсками 210 лет назад. 2024-03-04T12:20 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, дмитрий медведев, российское общество "знание", безопасность, всемирный фестиваль молодежи — 2024