https://ria.ru/20240304/rossiya-1930978073.html
Россия выполняет судьбоносную миссию в мире, заявил Медведев
Россия выполняет судьбоносную миссию в мире, заявил Медведев - РИА Новости, 04.03.2024
Россия выполняет судьбоносную миссию в мире, заявил Медведев
Россия сегодня выполняет особую, судьбоносную миссию в глобальном мире, нет сомнений, что эта миссия будет исполнена, сообщил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T12:20
2024-03-04T12:20
2024-03-04T12:55
россия
дмитрий медведев
российское общество "знание"
безопасность
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Россия сегодня выполняет особую, судьбоносную миссию в глобальном мире, нет сомнений, что эта миссия будет исполнена, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Мы строим будущее нашей страны, которая выполняет сегодня особую, судьбоносную миссию в глобальном мире. И нет сомнений, что эта миссия будет исполнена", - сказал Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".Мероприятие проводит российское общество "Знание" на ВФМ–2024.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Медведев о судьбоносной миссии России
Медведев рассказал о судьбоносной миссии России и подчеркнул, что она будет исполнена.
Затем зампред Совбеза вспомнил о взятии Парижа русскими войсками 210 лет назад.
2024-03-04T12:20
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PT1M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, российское общество "знание", безопасность, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Дмитрий Медведев, Российское общество "Знание", Безопасность, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия выполняет судьбоносную миссию в мире, заявил Медведев
Медведев: нет сомнений, что Россия выполнит судьбоносную миссию в мире
СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Россия сегодня выполняет особую, судьбоносную миссию в глобальном мире, нет сомнений, что эта миссия будет исполнена, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Мы строим будущее нашей страны, которая выполняет сегодня особую, судьбоносную миссию в глобальном мире. И нет сомнений, что эта миссия будет исполнена", - сказал Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".
Мероприятие проводит российское общество "Знание" на ВФМ–2024.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Россия виновата в том, что Запад не может напугать нами остальной мир