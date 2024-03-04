https://ria.ru/20240304/rossiya-1930961920.html

Польский генерал предупредил Киев о ЧП на фронте

Польский генерал предупредил Киев о ЧП на фронте - РИА Новости, 04.03.2024

Польский генерал предупредил Киев о ЧП на фронте

В середине весны на украинском фронте произойдут важные перемены, заявил в беседе с RMF FM польский генерал Богуслав Пацек. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T11:32

2024-03-04T11:32

2024-03-04T13:20

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В середине весны на украинском фронте произойдут важные перемены, заявил в беседе с RMF FM польский генерал Богуслав Пацек."Перелом ситуации в пользу России произойдет, по моему мнению, в конце апреля — в мае, когда для этого будут благоприятные погодные условия", — заявил военный.Пацек добавил, что помощи, которую Запад оказывает Киеву, недостаточно, чтобы сдержать Москву.Своей риторикой президент России Владимир Путин посылает явные сигналы Западу, предостерегая его от более решительных действий, заявил генерал."Россия имеет большое преимущество по всей линии фронта", — продолжил он и отметил, что ВСУ испытывают острую нехватку живой силы. Более того, заключил Пацек, сейчас российская армия действует даже "не в полную силу", что должно стать предупреждением для всего Запада о недопустимости пренебрежительного отношения к России.Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что чем позже начнутся переговоры по мирному урегулированию на Украине, тем хуже будет для Киева, потому что в последние месяцы успех России на поле боя стал очевиден всем.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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