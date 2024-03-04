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Ярославская взяла на контроль ситуацию с ребенком, которого ударил тренер
Ярославская взяла на контроль ситуацию с ребенком, которого ударил тренер - РИА Новости, 04.03.2024
Ярославская взяла на контроль ситуацию с ребенком, которого ударил тренер
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что взяла на контроль ситуацию с мальчиком, который якобы оглох после пощечины РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T15:06
2024-03-04T15:06
2024-03-04T15:06
происшествия
ольга ярославская
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что взяла на контроль ситуацию с мальчиком, который якобы оглох после пощечины от тренера. Ранее Telegram-канал SHOT опубликовал информацию, что в Москве школьник оглох после пощёчины тренера на секции по рукопашному бою в клубе "Атлант" в Левобережном районе Москвы. "Держу данную ситуацию на контроле", — сказала Ярославская. В свою очередь в спортивном клубе сообщили РИА Новости, что у них нет информации о данной ситуации. "Мы данными по этой теме не обладаем. На моей памяти такого случая не было. Мы тоже разбираемся в этой ситуации", — рассказала агентству управляющая СК "Атлант".
https://ria.ru/20240303/muzhchina-1930885865.html
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происшествия, ольга ярославская, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ольга Ярославская, Следственный комитет России (СК РФ)
Ярославская взяла на контроль ситуацию с ребенком, которого ударил тренер
Ярославская взяла на контроль ситуацию с пострадавшим от удара тренера мальчиком
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что взяла на контроль ситуацию с мальчиком, который якобы оглох после пощечины от тренера.
Ранее Telegram-канал SHOT опубликовал информацию, что в Москве школьник оглох после пощёчины тренера на секции по рукопашному бою в клубе "Атлант" в Левобережном районе Москвы.
"Держу данную ситуацию на контроле", — сказала Ярославская.
В свою очередь в спортивном клубе сообщили РИА Новости, что у них нет информации о данной ситуации.
"Мы данными по этой теме не обладаем. На моей памяти такого случая не было. Мы тоже разбираемся в этой ситуации", — рассказала агентству управляющая СК
"Атлант".
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