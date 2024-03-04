https://ria.ru/20240304/rebenok-1931031468.html

Ярославская взяла на контроль ситуацию с ребенком, которого ударил тренер

Ярославская взяла на контроль ситуацию с ребенком, которого ударил тренер - РИА Новости, 04.03.2024

Ярославская взяла на контроль ситуацию с ребенком, которого ударил тренер

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что взяла на контроль ситуацию с мальчиком, который якобы оглох после пощечины РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T15:06

2024-03-04T15:06

2024-03-04T15:06

происшествия

ольга ярославская

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что взяла на контроль ситуацию с мальчиком, который якобы оглох после пощечины от тренера. Ранее Telegram-канал SHOT опубликовал информацию, что в Москве школьник оглох после пощёчины тренера на секции по рукопашному бою в клубе "Атлант" в Левобережном районе Москвы. "Держу данную ситуацию на контроле", — сказала Ярославская. В свою очередь в спортивном клубе сообщили РИА Новости, что у них нет информации о данной ситуации. "Мы данными по этой теме не обладаем. На моей памяти такого случая не было. Мы тоже разбираемся в этой ситуации", — рассказала агентству управляющая СК "Атлант".

https://ria.ru/20240303/muzhchina-1930885865.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ольга ярославская, следственный комитет россии (ск рф)