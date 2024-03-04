https://ria.ru/20240304/rada-1931011359.html

СМИ: многие депутаты Рады от "Слуги народа" хотят досрочно сложить мандат

СМИ: многие депутаты Рады от "Слуги народа" хотят досрочно сложить мандат - РИА Новости, 04.03.2024

СМИ: многие депутаты Рады от "Слуги народа" хотят досрочно сложить мандат

Число депутатов Верховной рады Украины от фракции "Слуга народа", которые хотят досрочно сложить мандат, растет, сообщило украинское издание "Страна" в своем... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T14:01

2024-03-04T14:01

2024-03-04T14:01

специальная военная операция на украине

украина

в мире

верховная рада украины

партия "слуга народа"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/74/1549027487_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c62685d0ad928b29c5731da4bc1e1f21.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Число депутатов Верховной рады Украины от фракции "Слуга народа", которые хотят досрочно сложить мандат, растет, сообщило украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале со ссылкой на источник во фракции. Глава фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия 26 января заявил, что Рада приближается к серьезному кризису из-за намерения ряда депутатов сложить полномочия. "Раньше говорили, что примерно 20 человек хотят сложить мандат и написали официальное заявление. Сейчас желающих уйти значительно больше, но их просто не отпускают. Блокируется на уровне руководства фракции. Если бы сейчас можно было бы спокойно уйти из Рады без каких-либо последствий, то вопрос — что вообще останется от фракции, да и от парламента в целом. Сейчас ситуация внутри даже хуже, чем в январе 2022 года", - приводит издание слова своего источника во фракции. По информации источника, руководство фракции не посвящает рядовых членов в ее планы - просто говорят, за что голосовать. Он отметил, что на желание сложить мандат также повлияла последняя встреча с Владимиром Зеленским. "Раньше встречи фракции с президентом всегда воодушевляли и мотивировали, было ощущение, что мы одна команда. А на недавней встрече Зеленский дал понять, что он себя с нами уже не ассоциирует, что фракция - это "ваша команда". Ну грубо говоря, ни перспектив, ни политического будущего у нашей фракции нет. Так и смысл тогда нашего пребывания здесь? Просто, чтоб кнопочку нажимать по приказу сверху", - добавил источник во фракции. Общественная организация "Комитет избирателей Украины" в декабре 2023 года сообщала, что 17 депутатов Верховной рады досрочно сложили мандат в течение года, главные причины - скандалы и уголовные дела, возбужденные в отношении парламентариев.

https://ria.ru/20231030/ukraina-1905686548.html

https://ria.ru/20240129/ukraina-1924052516.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, верховная рада украины, партия "слуга народа"