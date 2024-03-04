СМИ: многие депутаты Рады от "Слуги народа" хотят досрочно сложить мандат
"Страна": все больше депутатов от "Слуги народа" хотят досрочно сдать мандат
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Число депутатов Верховной рады Украины от фракции "Слуга народа", которые хотят досрочно сложить мандат, растет, сообщило украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале со ссылкой на источник во фракции.
Глава фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия 26 января заявил, что Рада приближается к серьезному кризису из-за намерения ряда депутатов сложить полномочия.
"Раньше говорили, что примерно 20 человек хотят сложить мандат и написали официальное заявление. Сейчас желающих уйти значительно больше, но их просто не отпускают. Блокируется на уровне руководства фракции. Если бы сейчас можно было бы спокойно уйти из Рады без каких-либо последствий, то вопрос — что вообще останется от фракции, да и от парламента в целом. Сейчас ситуация внутри даже хуже, чем в январе 2022 года", - приводит издание слова своего источника во фракции.
По информации источника, руководство фракции не посвящает рядовых членов в ее планы - просто говорят, за что голосовать. Он отметил, что на желание сложить мандат также повлияла последняя встреча с Владимиром Зеленским. "Раньше встречи фракции с президентом всегда воодушевляли и мотивировали, было ощущение, что мы одна команда. А на недавней встрече Зеленский дал понять, что он себя с нами уже не ассоциирует, что фракция - это "ваша команда". Ну грубо говоря, ни перспектив, ни политического будущего у нашей фракции нет. Так и смысл тогда нашего пребывания здесь? Просто, чтоб кнопочку нажимать по приказу сверху", - добавил источник во фракции.
Общественная организация "Комитет избирателей Украины" в декабре 2023 года сообщала, что 17 депутатов Верховной рады досрочно сложили мандат в течение года, главные причины - скандалы и уголовные дела, возбужденные в отношении парламентариев.