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СМИ: многие депутаты Рады от "Слуги народа" хотят досрочно сложить мандат - РИА Новости, 04.03.2024
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14:01 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/rada-1931011359.html
СМИ: многие депутаты Рады от "Слуги народа" хотят досрочно сложить мандат
СМИ: многие депутаты Рады от "Слуги народа" хотят досрочно сложить мандат - РИА Новости, 04.03.2024
СМИ: многие депутаты Рады от "Слуги народа" хотят досрочно сложить мандат
Число депутатов Верховной рады Украины от фракции "Слуга народа", которые хотят досрочно сложить мандат, растет, сообщило украинское издание "Страна" в своем... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T14:01
2024-03-04T14:01
специальная военная операция на украине
украина
в мире
верховная рада украины
партия "слуга народа"
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Число депутатов Верховной рады Украины от фракции "Слуга народа", которые хотят досрочно сложить мандат, растет, сообщило украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале со ссылкой на источник во фракции. Глава фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия 26 января заявил, что Рада приближается к серьезному кризису из-за намерения ряда депутатов сложить полномочия. "Раньше говорили, что примерно 20 человек хотят сложить мандат и написали официальное заявление. Сейчас желающих уйти значительно больше, но их просто не отпускают. Блокируется на уровне руководства фракции. Если бы сейчас можно было бы спокойно уйти из Рады без каких-либо последствий, то вопрос — что вообще останется от фракции, да и от парламента в целом. Сейчас ситуация внутри даже хуже, чем в январе 2022 года", - приводит издание слова своего источника во фракции. По информации источника, руководство фракции не посвящает рядовых членов в ее планы - просто говорят, за что голосовать. Он отметил, что на желание сложить мандат также повлияла последняя встреча с Владимиром Зеленским. "Раньше встречи фракции с президентом всегда воодушевляли и мотивировали, было ощущение, что мы одна команда. А на недавней встрече Зеленский дал понять, что он себя с нами уже не ассоциирует, что фракция - это "ваша команда". Ну грубо говоря, ни перспектив, ни политического будущего у нашей фракции нет. Так и смысл тогда нашего пребывания здесь? Просто, чтоб кнопочку нажимать по приказу сверху", - добавил источник во фракции. Общественная организация "Комитет избирателей Украины" в декабре 2023 года сообщала, что 17 депутатов Верховной рады досрочно сложили мандат в течение года, главные причины - скандалы и уголовные дела, возбужденные в отношении парламентариев.
https://ria.ru/20231030/ukraina-1905686548.html
https://ria.ru/20240129/ukraina-1924052516.html
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украина, в мире, верховная рада украины, партия "слуга народа"
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Верховная Рада Украины, Партия "Слуга народа"
СМИ: многие депутаты Рады от "Слуги народа" хотят досрочно сложить мандат

"Страна": все больше депутатов от "Слуги народа" хотят досрочно сдать мандат

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Число депутатов Верховной рады Украины от фракции "Слуга народа", которые хотят досрочно сложить мандат, растет, сообщило украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале со ссылкой на источник во фракции.
Глава фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия 26 января заявил, что Рада приближается к серьезному кризису из-за намерения ряда депутатов сложить полномочия.
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"Раньше говорили, что примерно 20 человек хотят сложить мандат и написали официальное заявление. Сейчас желающих уйти значительно больше, но их просто не отпускают. Блокируется на уровне руководства фракции. Если бы сейчас можно было бы спокойно уйти из Рады без каких-либо последствий, то вопрос — что вообще останется от фракции, да и от парламента в целом. Сейчас ситуация внутри даже хуже, чем в январе 2022 года", - приводит издание слова своего источника во фракции.
По информации источника, руководство фракции не посвящает рядовых членов в ее планы - просто говорят, за что голосовать. Он отметил, что на желание сложить мандат также повлияла последняя встреча с Владимиром Зеленским. "Раньше встречи фракции с президентом всегда воодушевляли и мотивировали, было ощущение, что мы одна команда. А на недавней встрече Зеленский дал понять, что он себя с нами уже не ассоциирует, что фракция - это "ваша команда". Ну грубо говоря, ни перспектив, ни политического будущего у нашей фракции нет. Так и смысл тогда нашего пребывания здесь? Просто, чтоб кнопочку нажимать по приказу сверху", - добавил источник во фракции.
Общественная организация "Комитет избирателей Украины" в декабре 2023 года сообщала, что 17 депутатов Верховной рады досрочно сложили мандат в течение года, главные причины - скандалы и уголовные дела, возбужденные в отношении парламентариев.
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