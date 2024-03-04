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Путин назвал угрозы, которые пытаются создать России, не пустыми - РИА Новости, 04.03.2024
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13:14 04.03.2024 (обновлено: 13:18 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/putin-1930999672.html
Путин назвал угрозы, которые пытаются создать России, не пустыми
Путин назвал угрозы, которые пытаются создать России, не пустыми - РИА Новости, 04.03.2024
Путин назвал угрозы, которые пытаются создать России, не пустыми
Угрозы, которые пытаются создать России, не пустые, и власти должны это иметь в виду, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T13:14
2024-03-04T13:18
россия
москва
сергей собянин
владимир путин
политика
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Угрозы, которые пытаются создать России, не пустые, и власти должны это иметь в виду, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным."Мы понимаем, что угрозы, которые пытаются создать, не пустые, мы должны это иметь в виду и на правительственном, и на федеральном уровне, на региональном уровне", - сказал он.При это президент отметил, что в Москве находится центр науки, образования и промышленности, что "очень взаимосвязано со всей экономикой России" и предложил Собянину обсудить эти вопросы.
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россия, москва, сергей собянин, владимир путин, политика
Россия, Москва, Сергей Собянин, Владимир Путин, Политика
Путин назвал угрозы, которые пытаются создать России, не пустыми

Путин: угрозы, которые пытаются создать России, не пустые

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Угрозы, которые пытаются создать России, не пустые, и власти должны это иметь в виду, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
«
"Мы понимаем, что угрозы, которые пытаются создать, не пустые, мы должны это иметь в виду и на правительственном, и на федеральном уровне, на региональном уровне", - сказал он.
При это президент отметил, что в Москве находится центр науки, образования и промышленности, что "очень взаимосвязано со всей экономикой России" и предложил Собянину обсудить эти вопросы.
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