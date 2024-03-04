https://ria.ru/20240304/putin-1930999672.html

Путин назвал угрозы, которые пытаются создать России, не пустыми

Путин назвал угрозы, которые пытаются создать России, не пустыми - РИА Новости, 04.03.2024

Путин назвал угрозы, которые пытаются создать России, не пустыми

Угрозы, которые пытаются создать России, не пустые, и власти должны это иметь в виду, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T13:14

2024-03-04T13:14

2024-03-04T13:18

россия

москва

сергей собянин

владимир путин

политика

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Угрозы, которые пытаются создать России, не пустые, и власти должны это иметь в виду, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным."Мы понимаем, что угрозы, которые пытаются создать, не пустые, мы должны это иметь в виду и на правительственном, и на федеральном уровне, на региональном уровне", - сказал он.При это президент отметил, что в Москве находится центр науки, образования и промышленности, что "очень взаимосвязано со всей экономикой России" и предложил Собянину обсудить эти вопросы.

https://ria.ru/20230811/rossiya-1889346396.html

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россия, москва, сергей собянин, владимир путин, политика