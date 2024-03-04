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Путин назвал угрозы, которые пытаются создать России, не пустыми
Путин назвал угрозы, которые пытаются создать России, не пустыми - РИА Новости, 04.03.2024
Путин назвал угрозы, которые пытаются создать России, не пустыми
Угрозы, которые пытаются создать России, не пустые, и власти должны это иметь в виду, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T13:14
2024-03-04T13:14
2024-03-04T13:18
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Угрозы, которые пытаются создать России, не пустые, и власти должны это иметь в виду, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным."Мы понимаем, что угрозы, которые пытаются создать, не пустые, мы должны это иметь в виду и на правительственном, и на федеральном уровне, на региональном уровне", - сказал он.При это президент отметил, что в Москве находится центр науки, образования и промышленности, что "очень взаимосвязано со всей экономикой России" и предложил Собянину обсудить эти вопросы.
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Путин назвал угрозы, которые пытаются создать России, не пустыми
Путин: угрозы, которые пытаются создать России, не пустые