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В Литве извинились за использование слогана кампании Путина - РИА Новости, 04.03.2024
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12:58 04.03.2024 (обновлено: 13:12 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/putin-1930994270.html
В Литве извинились за использование слогана кампании Путина
В Литве извинились за использование слогана кампании Путина - РИА Новости, 04.03.2024
В Литве извинились за использование слогана кампании Путина
Глава предвыборного штаба кандидата в президенты Литвы Ингриды Шимоните Миндаугас Линге извинился за использование слогана кампании Владимира Путина на выборах... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T12:58
2024-03-04T13:12
литва
россия
владимир путин
ингрида шимоните
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Глава предвыборного штаба кандидата в президенты Литвы Ингриды Шимоните Миндаугас Линге извинился за использование слогана кампании Владимира Путина на выборах 2018 года, сообщило LRT.Поводом для скандала стал лозунг "Сильный президент — сильная страна", практически идентичный слогану "Сильный президент — сильная Россия"."Да, формулировка, как она звучит сейчас, вызывает определенные ассоциации — наверное, ее неуместно использовать, просто ту же идею можно выразить другими словами", — сказал Линге.Глава предвыборного штаба добавил, что допустил "элементарную ошибку".Сама Шимоните заявила, что реагирует на критику спокойно, так как "лозунгами на выборах не побеждают".
https://ria.ru/20240119/ukraina-1922287569.html
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литва, россия, владимир путин, ингрида шимоните
Литва, Россия, Владимир Путин, Ингрида Шимоните
В Литве извинились за использование слогана кампании Путина

LRT: штаб кандидата в президенты Литвы извинился за слоган кампании Путина

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Глава предвыборного штаба кандидата в президенты Литвы Ингриды Шимоните Миндаугас Линге извинился за использование слогана кампании Владимира Путина на выборах 2018 года, сообщило LRT.
Поводом для скандала стал лозунг "Сильный президент — сильная страна", практически идентичный слогану "Сильный президент — сильная Россия".
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"Да, формулировка, как она звучит сейчас, вызывает определенные ассоциации — наверное, ее неуместно использовать, просто ту же идею можно выразить другими словами", — сказал Линге.
Глава предвыборного штаба добавил, что допустил "элементарную ошибку".
Сама Шимоните заявила, что реагирует на критику спокойно, так как "лозунгами на выборах не побеждают".
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ЛитваРоссияВладимир ПутинИнгрида Шимоните
 
 
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