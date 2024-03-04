https://ria.ru/20240304/putin-1930994270.html

В Литве извинились за использование слогана кампании Путина

В Литве извинились за использование слогана кампании Путина - РИА Новости, 04.03.2024

В Литве извинились за использование слогана кампании Путина

Глава предвыборного штаба кандидата в президенты Литвы Ингриды Шимоните Миндаугас Линге извинился за использование слогана кампании Владимира Путина на выборах... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T12:58

2024-03-04T12:58

2024-03-04T13:12

литва

россия

владимир путин

ингрида шимоните

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Глава предвыборного штаба кандидата в президенты Литвы Ингриды Шимоните Миндаугас Линге извинился за использование слогана кампании Владимира Путина на выборах 2018 года, сообщило LRT.Поводом для скандала стал лозунг "Сильный президент — сильная страна", практически идентичный слогану "Сильный президент — сильная Россия"."Да, формулировка, как она звучит сейчас, вызывает определенные ассоциации — наверное, ее неуместно использовать, просто ту же идею можно выразить другими словами", — сказал Линге.Глава предвыборного штаба добавил, что допустил "элементарную ошибку".Сама Шимоните заявила, что реагирует на критику спокойно, так как "лозунгами на выборах не побеждают".

https://ria.ru/20240119/ukraina-1922287569.html

https://ria.ru/20240227/baltika-1929831404.html

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литва, россия, владимир путин, ингрида шимоните