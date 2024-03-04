https://ria.ru/20240304/putin-1930973143.html
В Кремле ответили на вопрос о возможных контактах Путина с Пашиняном
В Кремле ответили на вопрос о возможных контактах Путина с Пашиняном - РИА Новости, 04.03.2024
В Кремле ответили на вопрос о возможных контактах Путина с Пашиняном
В планах президента России Владимира Путина пока нет контактов с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T12:02
2024-03-04T12:02
2024-03-04T12:13
владимир путин
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никол пашинян
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В планах президента России Владимира Путина пока нет контактов с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, в настоящий момент каких-то контактов на высшем уровне не предусмотрено в графике, вместе с тем при необходимости, конечно, могут появиться, телефонные разговоры достаточно быстро могут быть организованы", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240302/armeniya-1930701771.html
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владимир путин, армения, россия, никол пашинян, дмитрий песков, в мире
Владимир Путин, Армения, Россия, Никол Пашинян, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле ответили на вопрос о возможных контактах Путина с Пашиняном
Песков заявил, что в планах Путина пока нет контактов с Пашиняном
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В планах президента России Владимира Путина пока нет контактов с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, в настоящий момент каких-то контактов на высшем уровне не предусмотрено в графике, вместе с тем при необходимости, конечно, могут появиться, телефонные разговоры достаточно быстро могут быть организованы", - сказал Песков журналистам.
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