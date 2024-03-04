https://ria.ru/20240304/putin-1930972337.html

Путин проведет встречу с Собяниным

Путин проведет встречу с Собяниным - РИА Новости, 04.03.2024

Путин проведет встречу с Собяниным

Президент РФ Владимир Путин в понедельник в Кремле примет с докладом мэра Москвы Сергея Собянина, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T11:57

2024-03-04T11:57

2024-03-04T12:09

политика

москва

сергей собянин

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник в Кремле примет с докладом мэра Москвы Сергея Собянина, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Крупных публичных мероприятий сегодня у президента не запланировано. Будет сегодня на повестке дня у президента доклад Сергея Семеновича Собянина о том, как развивалась Москва за истекший год, за последний период, какие итоги развития. Президент естественно уделяет крупнейшему региону РФ повышенное внимание, поэтому регулярно сверяет время с мэром Москвы", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, москва, сергей собянин, дмитрий песков, владимир путин