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Путин проведет встречу с Собяниным - РИА Новости, 04.03.2024
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11:57 04.03.2024 (обновлено: 12:09 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/putin-1930972337.html
Путин проведет встречу с Собяниным
Путин проведет встречу с Собяниным - РИА Новости, 04.03.2024
Путин проведет встречу с Собяниным
Президент РФ Владимир Путин в понедельник в Кремле примет с докладом мэра Москвы Сергея Собянина, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T11:57
2024-03-04T12:09
политика
москва
сергей собянин
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник в Кремле примет с докладом мэра Москвы Сергея Собянина, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Крупных публичных мероприятий сегодня у президента не запланировано. Будет сегодня на повестке дня у президента доклад Сергея Семеновича Собянина о том, как развивалась Москва за истекший год, за последний период, какие итоги развития. Президент естественно уделяет крупнейшему региону РФ повышенное внимание, поэтому регулярно сверяет время с мэром Москвы", - сказал Песков.
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политика, москва, сергей собянин, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Москва, Сергей Собянин, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин проведет встречу с Собяниным

Песков: Путин в Кремле примет с докладом мэра Москвы Собянина

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник в Кремле примет с докладом мэра Москвы Сергея Собянина, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Крупных публичных мероприятий сегодня у президента не запланировано. Будет сегодня на повестке дня у президента доклад Сергея Семеновича Собянина о том, как развивалась Москва за истекший год, за последний период, какие итоги развития. Президент естественно уделяет крупнейшему региону РФ повышенное внимание, поэтому регулярно сверяет время с мэром Москвы", - сказал Песков.
Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
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