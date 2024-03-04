https://ria.ru/20240304/putin-1930959452.html

Открыл шампанское. СМИ рассказали о "подарке" Путину от Запада

Открыл шампанское. СМИ рассказали о "подарке" Путину от Запада - РИА Новости, 04.03.2024

Открыл шампанское. СМИ рассказали о "подарке" Путину от Запада

Конфликт между Германией и Францией в вопросе поддержки Украины выгоден президенту России Владимиру Путину, пишет швейцарский портал SRF. "Путин в данный момент РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T11:24

2024-03-04T11:24

2024-03-04T15:17

специальная военная операция на украине

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украина

владимир путин

эммануэль макрон

олаф шольц

франция

германия

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Конфликт между Германией и Францией в вопросе поддержки Украины выгоден президенту России Владимиру Путину, пишет швейцарский портал SRF. "Путин в данный момент откупоривает шампанское. Он никогда не упускает возможности воспользоваться слабостью европейских государств. И когда два важнейших партнера Европы так громко спорят на открытой сцене, то это, конечно, неизбежно играет ему на руку", — говорится в публикации. В статье отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон вслух размышлял о размещении западных сухопутных войск на Украине, но сразу же получил выговор со стороны канцлера ФРГ Олафа Шольца. "Канцлера Германии беспокоит, что французы всегда произносят красивые речи, но в конечном итоге в них очень мало содержания. Его терпение теперь медленно иссякает", — пишет SRF. Напряженные отношения между двумя крупнейшими странами ЕС показывают, что безоговорочной поддержки Украины не существует, заключил портал. В Париже 26 февраля прошла созванная по инициативе Макрона конференция по поддержке Киева с участием лидеров около десяти стран, включая Германию, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи французский президент заявил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли. Он добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На следующий день власти многих европейских государств подчеркнули, что речи об отправке военных на Украину не идет.

https://ria.ru/20240304/makron-1930934741.html

https://ria.ru/20240304/boepripasy-1930927170.html

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в мире, украина, владимир путин, эммануэль макрон, олаф шольц, франция, германия