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Дал толчок. В Эстонии сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 04.03.2024
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08:57 04.03.2024 (обновлено: 14:55 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/putin-1930920500.html
Дал толчок. В Эстонии сделали неожиданное заявление о Путине
Дал толчок. В Эстонии сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 04.03.2024
Дал толчок. В Эстонии сделали неожиданное заявление о Путине
Провалившееся контрнаступление ВСУ укрепило положение президента России Владимира Путина, передает эстонская телерадиовещательная компания ERR. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T08:57
2024-03-04T14:55
в мире
россия
украина
эстония
владимир путин
николас мадуро
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Провалившееся контрнаступление ВСУ укрепило положение президента России Владимира Путина, передает эстонская телерадиовещательная компания ERR."Провал контрнаступления, задержка американской помощи и общая беспомощность Запада дали мощный толчок росту уверенности Путина и России в своих силах, что привело к выводу украинских войск из Авдеевки и истощению обороноспособности Украины до критического уровня", — поясняет автор.Так, сейчас Москва может даже не думать о военном поражении, считает он. Более того, по мнению автора, Россия находится в центре внимания мировых СМИ.Наконец, отмечает журналист, российская экономика показала невиданные результаты — она не просто выстояла под давлением беспрецедентных санкций, но и продолжила расти."Санкции для России — как с гуся вода", — заключил автор.Во вторник глава Минобороны России Сергей Шойгу на заседании ведомственной коллегии заявил, что украинские войска в среднем теряют более 800 человек в сутки, всего с начала спецоперации они лишились свыше 444 тысяч военных.В октябре журнал Time со ссылкой на офис Владимира Зеленского сообщал, что украинские военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. New York Times писала, что Украина делает упор на призыве женщин в армию, что говорит об огромных потерях ВСУ.Седьмого февраля Верховная рада приняла в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие. По информации местных СМИ, украинцы даже избегают официального трудоустройства, опасаясь получить повестку на работе.
https://ria.ru/20240301/ostin-1930380109.html
https://ria.ru/20240301/putin-1930378747.html
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в мире, россия, украина, эстония, владимир путин, николас мадуро, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Эстония, Владимир Путин, Николас Мадуро, Вооруженные силы Украины
Дал толчок. В Эстонии сделали неожиданное заявление о Путине

ERR: провал контрнаступления ВСУ привел к росту авторитета Путина и России

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Провалившееся контрнаступление ВСУ укрепило положение президента России Владимира Путина, передает эстонская телерадиовещательная компания ERR.
"Провал контрнаступления, задержка американской помощи и общая беспомощность Запада дали мощный толчок росту уверенности Путина и России в своих силах, что привело к выводу украинских войск из Авдеевки и истощению обороноспособности Украины до критического уровня", — поясняет автор.
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Так, сейчас Москва может даже не думать о военном поражении, считает он. Более того, по мнению автора, Россия находится в центре внимания мировых СМИ.
Наконец, отмечает журналист, российская экономика показала невиданные результаты — она не просто выстояла под давлением беспрецедентных санкций, но и продолжила расти.
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"Санкции для России — как с гуся вода", — заключил автор.
Во вторник глава Минобороны России Сергей Шойгу на заседании ведомственной коллегии заявил, что украинские войска в среднем теряют более 800 человек в сутки, всего с начала спецоперации они лишились свыше 444 тысяч военных.
В октябре журнал Time со ссылкой на офис Владимира Зеленского сообщал, что украинские военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. New York Times писала, что Украина делает упор на призыве женщин в армию, что говорит об огромных потерях ВСУ.
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Седьмого февраля Верховная рада приняла в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие. По информации местных СМИ, украинцы даже избегают официального трудоустройства, опасаясь получить повестку на работе.
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