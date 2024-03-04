Пушков назвал два тревожных сигнала после утечки беседы офицеров бундесвера
Пушков: реакция на утечку беседы офицеров ФРГ показала готовность к войне с РФ
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Реакция в Германии на утечку разговора немецких офицеров, обсуждавших удары по Крымскому мосту, показывает, что военные круги страны "вновь рвутся в бой", такое мнение в своем Telegram-канале выразил сенатор Алексей Пушков.
"Показательно, что в Германии возмущение вызывает не само по себе обсуждение планов уничтожения Крымского моста с помощью немецких ракет Taurus, решение о поставке которых еще не принято руководством Германии, а тот факт, что это стало достоянием гласности", — написал сенатор.
По его словам, это крайне тревожно и отражает две очень важные вещи.
"Первое — немецкие военные убеждены, что решение о ракетах в итоге будет принято, несмотря на сегодняшнюю позицию канцлера Шольца, и исходят именно из такого сценария. Даже подсчитывают, сколько именно ракет Германия сможет поставить в рамках первой партии и сколько — в рамках второй", — указал сенатор.
Во-вторых, по его мнению, немецкие военные круги, "в полном соответствии с памятными словами главы МИД Бербок", "вслед за ней" считают, что Германия фактически находится в состоянии войны с Россией.
"Уроки Второй мировой забыты. Германские военные чины вновь рвутся в бой", — констатировал Пушков.
В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".
Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Канцлер Олаф Шольц при этом неоднократно заявлял, что Берлин воздерживается от поставок Киеву Taurus, поскольку они могут поражать цели "где-нибудь" в Москве. По его словам, для обеспечения контроля над применением ракет Taurus необходимо было бы отправить на Украину немецких военных, что "исключено".