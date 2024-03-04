https://ria.ru/20240304/pushkov-1930911323.html

Пушков назвал два тревожных сигнала после утечки беседы офицеров бундесвера

Пушков назвал два тревожных сигнала после утечки беседы офицеров бундесвера - РИА Новости, 04.03.2024

Пушков назвал два тревожных сигнала после утечки беседы офицеров бундесвера

Реакция в Германии на утечку разговора немецких офицеров, обсуждавших удары по Крымскому мосту, показывает, что военные круги страны "вновь рвутся в бой", такое РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T06:10

2024-03-04T06:10

2024-03-04T12:05

в мире

германия

украина

алексей пушков

маргарита симоньян

олаф шольц

парламентская ассамблея совета европы

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Реакция в Германии на утечку разговора немецких офицеров, обсуждавших удары по Крымскому мосту, показывает, что военные круги страны "вновь рвутся в бой", такое мнение в своем Telegram-канале выразил сенатор Алексей Пушков."Показательно, что в Германии возмущение вызывает не само по себе обсуждение планов уничтожения Крымского моста с помощью немецких ракет Taurus, решение о поставке которых еще не принято руководством Германии, а тот факт, что это стало достоянием гласности", — написал сенатор.По его словам, это крайне тревожно и отражает две очень важные вещи."Первое — немецкие военные убеждены, что решение о ракетах в итоге будет принято, несмотря на сегодняшнюю позицию канцлера Шольца, и исходят именно из такого сценария. Даже подсчитывают, сколько именно ракет Германия сможет поставить в рамках первой партии и сколько — в рамках второй", — указал сенатор.Во-вторых, по его мнению, немецкие военные круги, "в полном соответствии с памятными словами главы МИД Бербок", "вслед за ней" считают, что Германия фактически находится в состоянии войны с Россией."Уроки Второй мировой забыты. Германские военные чины вновь рвутся в бой", — констатировал Пушков.В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.Канцлер Олаф Шольц при этом неоднократно заявлял, что Берлин воздерживается от поставок Киеву Taurus, поскольку они могут поражать цели "где-нибудь" в Москве. По его словам, для обеспечения контроля над применением ракет Taurus необходимо было бы отправить на Украину немецких военных, что "исключено".В январе 2023 года Бербок во время заседания ПАСЕ заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала европейские государства вместе делать больше для Украины. При этом МИД Германии в связи с ее высказыванием заявлял, что поддержка Киева не делает Германию стороной конфликта.Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>

https://ria.ru/20240303/stsenarii-1930868743.html

https://ria.ru/20240303/medvedev-1930832379.html

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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост. 2024-03-04T06:10 true PT16M45S

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в мире, германия, украина, алексей пушков, маргарита симоньян, олаф шольц, парламентская ассамблея совета европы, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, россия