Рейтинг@Mail.ru
Пушков назвал два тревожных сигнала после утечки беседы офицеров бундесвера - РИА Новости, 04.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:10 04.03.2024 (обновлено: 12:05 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/pushkov-1930911323.html
Пушков назвал два тревожных сигнала после утечки беседы офицеров бундесвера
Пушков назвал два тревожных сигнала после утечки беседы офицеров бундесвера - РИА Новости, 04.03.2024
Пушков назвал два тревожных сигнала после утечки беседы офицеров бундесвера
Реакция в Германии на утечку разговора немецких офицеров, обсуждавших удары по Крымскому мосту, показывает, что военные круги страны "вновь рвутся в бой", такое РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T06:10
2024-03-04T12:05
в мире
германия
украина
алексей пушков
маргарита симоньян
олаф шольц
парламентская ассамблея совета европы
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0422c847c5c80830c5ddafef2bb6a2c4.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Реакция в Германии на утечку разговора немецких офицеров, обсуждавших удары по Крымскому мосту, показывает, что военные круги страны "вновь рвутся в бой", такое мнение в своем Telegram-канале выразил сенатор Алексей Пушков."Показательно, что в Германии возмущение вызывает не само по себе обсуждение планов уничтожения Крымского моста с помощью немецких ракет Taurus, решение о поставке которых еще не принято руководством Германии, а тот факт, что это стало достоянием гласности", — написал сенатор.По его словам, это крайне тревожно и отражает две очень важные вещи."Первое — немецкие военные убеждены, что решение о ракетах в итоге будет принято, несмотря на сегодняшнюю позицию канцлера Шольца, и исходят именно из такого сценария. Даже подсчитывают, сколько именно ракет Германия сможет поставить в рамках первой партии и сколько — в рамках второй", — указал сенатор.Во-вторых, по его мнению, немецкие военные круги, "в полном соответствии с памятными словами главы МИД Бербок", "вслед за ней" считают, что Германия фактически находится в состоянии войны с Россией."Уроки Второй мировой забыты. Германские военные чины вновь рвутся в бой", — констатировал Пушков.В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.Канцлер Олаф Шольц при этом неоднократно заявлял, что Берлин воздерживается от поставок Киеву Taurus, поскольку они могут поражать цели "где-нибудь" в Москве. По его словам, для обеспечения контроля над применением ракет Taurus необходимо было бы отправить на Украину немецких военных, что "исключено".В январе 2023 года Бербок во время заседания ПАСЕ заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала европейские государства вместе делать больше для Украины. При этом МИД Германии в связи с ее высказыванием заявлял, что поддержка Киева не делает Германию стороной конфликта.Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240303/stsenarii-1930868743.html
https://ria.ru/20240303/medvedev-1930832379.html
германия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост.
2024-03-04T06:10
true
PT16M45S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_1b32e3b1b8c0358a4561821f0b5197e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, алексей пушков, маргарита симоньян, олаф шольц, парламентская ассамблея совета европы, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, россия
В мире, Германия, Украина, Алексей Пушков, Маргарита Симоньян, Олаф Шольц, Парламентская ассамблея Совета Европы, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост, Россия
Пушков назвал два тревожных сигнала после утечки беседы офицеров бундесвера

Пушков: реакция на утечку беседы офицеров ФРГ показала готовность к войне с РФ

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Реакция в Германии на утечку разговора немецких офицеров, обсуждавших удары по Крымскому мосту, показывает, что военные круги страны "вновь рвутся в бой", такое мнение в своем Telegram-канале выразил сенатор Алексей Пушков.
"Показательно, что в Германии возмущение вызывает не само по себе обсуждение планов уничтожения Крымского моста с помощью немецких ракет Taurus, решение о поставке которых еще не принято руководством Германии, а тот факт, что это стало достоянием гласности", — написал сенатор.
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Министр обороны ФРГ высказался о передаче Taurus Украине
Вчера, 18:43
По его словам, это крайне тревожно и отражает две очень важные вещи.
"Первое — немецкие военные убеждены, что решение о ракетах в итоге будет принято, несмотря на сегодняшнюю позицию канцлера Шольца, и исходят именно из такого сценария. Даже подсчитывают, сколько именно ракет Германия сможет поставить в рамках первой партии и сколько — в рамках второй", — указал сенатор.
Во-вторых, по его мнению, немецкие военные круги, "в полном соответствии с памятными словами главы МИД Бербок", "вслед за ней" считают, что Германия фактически находится в состоянии войны с Россией.
"Уроки Второй мировой забыты. Германские военные чины вновь рвутся в бой", — констатировал Пушков.
В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Германия готовится к войне с Россией
Вчера, 14:12
Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Канцлер Олаф Шольц при этом неоднократно заявлял, что Берлин воздерживается от поставок Киеву Taurus, поскольку они могут поражать цели "где-нибудь" в Москве. По его словам, для обеспечения контроля над применением ракет Taurus необходимо было бы отправить на Украину немецких военных, что "исключено".
В январе 2023 года Бербок во время заседания ПАСЕ заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала европейские государства вместе делать больше для Украины. При этом МИД Германии в связи с ее высказыванием заявлял, что поддержка Киева не делает Германию стороной конфликта.
Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>
 
В миреГерманияУкраинаАлексей ПушковМаргарита СимоньянОлаф ШольцПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРазговор немецких военных об атаке на Крымский мостРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала