https://ria.ru/20240304/protest-1931113977.html

В Польше фермеры заблокировали соломой входы в офисы политических партий

В Польше фермеры заблокировали соломой входы в офисы политических партий - РИА Новости, 04.03.2024

В Польше фермеры заблокировали соломой входы в офисы политических партий

Протестующие польские фермеры забаррикадировали тюками с соломой входы в офисы крупнейших политических партий в польском Белостоке, сообщает радиостанция RMF... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T23:33

2024-03-04T23:33

2024-03-04T23:33

в мире

польша

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889907807_0:125:3128:1885_1920x0_80_0_0_e18e3307a77ffef0c194fa4373f97988.jpg

ВАРШАВА, 4 мар – РИА Новости. Протестующие польские фермеры забаррикадировали тюками с соломой входы в офисы крупнейших политических партий в польском Белостоке, сообщает радиостанция RMF FM. "Акция фермеров в Белостоке. Входы в региональные офисы "Гражданской платформы", "Права и справедливости", а также Польского охотничьего союза заблокированы тюками соломы. Фермеры требуют решений, которые обеспечат рентабельность сельскохозяйственного производства", - говорится в сообщении. По данным радио, сначала несколько десятков фермеров собрались у регионального офиса Польского охотничьего союза. Там фермеры оставили тюк соломы, заблокировав вход в офис. Затем они отправились в штаб-квартиру "Гражданской платформы". Там они также выгрузили из машины тюк соломы и заложили им дверь в здание. Также соломой был заблокирован вход в офис "Права и справедливости". Акцию фермеры завершили у здания, в котором размещаются региональные органы власти. Здесь кроме соломы фермеры разбросали навоз, сообщает RMF FM. "Протестующие подчеркивали, что их акция аполитична, то есть не направлена против конкретной партии", - говорится в сообщении. Девятого февраля начался общепольский бессрочный протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. В минувший вторник в польской столице прошел организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву". Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый "зеленый курс"), который предполагает достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html

https://ria.ru/20240215/evropa-1927363008.html

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, украина