https://ria.ru/20240304/programma-1931092294.html

ВТБ открывает набор на стажерскую программу

ВТБ открывает набор на стажерскую программу - РИА Новости, 04.03.2024

ВТБ открывает набор на стажерскую программу

Стартовал новый набор на оплачиваемую стажировку в головной организации и региональных отделениях ВТБ, которая пройдет в 70 городах России, сообщает... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T19:38

2024-03-04T19:38

2024-03-04T19:38

втб

россия

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Стартовал новый набор на оплачиваемую стажировку в головной организации и региональных отделениях ВТБ, которая пройдет в 70 городах России, сообщает пресс-служба банка."Популярность стажировок ВТБ среди молодежи с каждым годом стремительно растет. В 2023 году мы получили рекордное количество заявок на участие в наших стажерских программах – более 30 тысяч заявок на 400 мест, что на 60% больше в сравнении с 2022 годом. Все стажеры прошли многоступенчатый отбор, конкурс на участие составил 75 человек на место. С этого года мы решили увеличить количество стажерских мест до 700 по очень широкому спектру направлений деятельности ВТБ", – отметил руководитель департамента по работе с персоналом – старший вице-президент банка ВТБ Глеб Ермаков, слова которого приводятся в сообщении.Стажировка начнется, как и прежде, в июле и продлится 12 месяцев. За это время стажеры получат опыт работы над крупными проектами под руководством наставников. По итогам программы лучшие участники смогут продолжить работу в команде ВТБ. В 2023 году 70% стажеров перешли на постоянную работу в банк.Программа предназначена для студентов старших курсов и выпускников 2023–2024 годов без опыта работы. Чтобы попасть на стажировку, необходимо подать заявку на участие до 7 апреля включительно. Отбор будет проходить в несколько этапов, включая телефонное интервью, тестирование и собеседование. Подать заявку на участие можно на сайте банка, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240301/eksperiment-1930528294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, россия