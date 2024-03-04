https://ria.ru/20240304/proekty-1931032844.html

"Движение первых" обсудит совместные проекты с Узбекистаном, заявил Гуров

"Движение первых" обсудит совместные проекты с Узбекистаном, заявил Гуров - РИА Новости, 04.03.2024

"Движение первых" обсудит совместные проекты с Узбекистаном, заявил Гуров

Представители общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" поедут в Узбекистан в апреле текущего года, чтобы... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T15:13

2024-03-04T15:13

2024-03-04T15:13

всемирный фестиваль молодежи — 2024

григорий гуров

узбекистан

россия

казахстан

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926608472_0:84:3135:1847_1920x0_80_0_0_8da34050457822e81f41ddc5534bd2ff.jpg

СИРИУС, 4 мар – РИА Новости. Представители общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" поедут в Узбекистан в апреле текущего года, чтобы обсудить совместные проекты, заявил председатель движения Григорий Гуров. О темах международного сотрудничества Гуров рассказал в рамках Всемирного фестиваля молодежи, который проходит на федеральной территории Сириус. Он отметил, что в фестивале участвуют представители из 190 стран, с которыми российская молодежь может предлагать ряд потенциально возможных совместных инициатив. Гуров подчеркнул, что у движения выстроены устойчивые отношения со странами-партнерами, к примеру, с Казахстаном, Киргизией, весной наиболее предметно обсудят взаимовыгодное партнерство с Узбекистаном, который только планирует сделать первые шаги в развитии волонтерского движения. "Мы встречались с коллегами из Узбекистана до фестиваля. Мы презентовали им логику нашей работы, объясняли, почему в России сейчас восстанавливается такая организация. Не поверите, они уехали и на уровне президента, на уровне главы государства убедили, что у них необходимо возрождать тоже детскую организацию. Они сейчас тоже занимаются возрождением системы работы детских организаций. Мы планируем в апреле поехать в Узбекистан, где будем тоже с ними договариваться уже о сотрудничестве более детально, о создании совместных проектов", - рассказал РИА Новости Гуров на полях фестиваля. Он подчеркнул актуальность международных партнерских отношений, когда "Движение первых" становится примером для создания тех или иных молодежных организаций. На вопрос, были ли уже достигнуты договоренности на фестивале, Гуров ответил, что пока об этом говорить рано, однако предпосылки к этому есть. "Конечно, есть наметки, но главный принцип - это же соавторство, поэтому я не готов сказать заранее, потому что мы не готовили для них (молодежи - ред.) каких-то решений заранее, они сами делают это", - заключил Гуров. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240303/festival-1930854372.html

https://ria.ru/20240303/yarmarka-1930829772.html

https://ria.ru/20240304/festival-1930991812.html

узбекистан

россия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

всемирный фестиваль молодежи — 2024, григорий гуров, узбекистан, россия, казахстан, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), в мире