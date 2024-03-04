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В 19 муниципалитетах Приморья ввели особый противопожарный режим - РИА Новости, 04.03.2024
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06:27 04.03.2024 (обновлено: 12:07 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/primore-1930912208.html
В 19 муниципалитетах Приморья ввели особый противопожарный режим
В 19 муниципалитетах Приморья ввели особый противопожарный режим - РИА Новости, 04.03.2024
В 19 муниципалитетах Приморья ввели особый противопожарный режим
Власти Приморья ввели особый противопожарный режим в южных районах края, ограничения распространяются на 19 муниципалитетов, сообщает правительство Приморья. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T06:27
2024-03-04T12:07
артем
владивосток
большой камень
олег кожемяко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 4 мар - РИА Новости. Власти Приморья ввели особый противопожарный режим в южных районах края, ограничения распространяются на 19 муниципалитетов, сообщает правительство Приморья. "В связи с осложнением пожарной обстановки губернатор (Приморья Олег Кожемяко - ред.) принял решение с сегодняшнего дня ввести особый противопожарный режим на территории Артема, Владивостока, Большого Камня, Партизанска, Находки, Уссурийска, Фокино, Лазовского, Октябрьского, Партизанского, Пограничного, Ханкайского, Хасанского, Хорольского, части Черниговского, Шкотовского и Яковлевского округов, Михайловского, Спасского районов", - говорится в сообщении. В минувшие выходные крупные природные пожары зафиксировали в Хасанском округе на юге Приморья. Власти в воскресенье сообщали, что площадь двух возгораний за сутки возросла с 363 до около 3,8 тысячи гектаров, огонь полыхает рядом с населенными пунктами. В округе ввели особый противопожарный режим. На утро понедельника группировку спасателей в районе увеличили до 300 человек. По информации регионального министерства ГО и ЧС, площадь пожара выросла до 4,9 тысячи гектаров, угрозы населенным пунктам нет. Возгорания затронули и расположенный в округе национальный парк "Земля леопарда" - один из палов распространился на территорию участка "Гамовский", по данным МЧС России на утро понедельника, площадь локализованного там возгорания составила 400 гектаров.
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артем, владивосток, большой камень, олег кожемяко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Артем, Владивосток, Большой Камень, Олег Кожемяко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В 19 муниципалитетах Приморья ввели особый противопожарный режим

Власти Приморья ввели особый противопожарный режим в 19 муниципалитетах на юге

© Фото : Правительство Приморского края/Игорь НовиковПриродные пожары на юге Приморья
Природные пожары на юге Приморья - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© Фото : Правительство Приморского края/Игорь Новиков
Природные пожары на юге Приморья
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ВЛАДИВОСТОК, 4 мар - РИА Новости. Власти Приморья ввели особый противопожарный режим в южных районах края, ограничения распространяются на 19 муниципалитетов, сообщает правительство Приморья.
"В связи с осложнением пожарной обстановки губернатор (Приморья Олег Кожемяко - ред.) принял решение с сегодняшнего дня ввести особый противопожарный режим на территории Артема, Владивостока, Большого Камня, Партизанска, Находки, Уссурийска, Фокино, Лазовского, Октябрьского, Партизанского, Пограничного, Ханкайского, Хасанского, Хорольского, части Черниговского, Шкотовского и Яковлевского округов, Михайловского, Спасского районов", - говорится в сообщении.
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В минувшие выходные крупные природные пожары зафиксировали в Хасанском округе на юге Приморья. Власти в воскресенье сообщали, что площадь двух возгораний за сутки возросла с 363 до около 3,8 тысячи гектаров, огонь полыхает рядом с населенными пунктами. В округе ввели особый противопожарный режим. На утро понедельника группировку спасателей в районе увеличили до 300 человек. По информации регионального министерства ГО и ЧС, площадь пожара выросла до 4,9 тысячи гектаров, угрозы населенным пунктам нет. Возгорания затронули и расположенный в округе национальный парк "Земля леопарда" - один из палов распространился на территорию участка "Гамовский", по данным МЧС России на утро понедельника, площадь локализованного там возгорания составила 400 гектаров.
 
АртемВладивостокБольшой КаменьОлег КожемякоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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