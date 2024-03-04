https://ria.ru/20240304/primore-1930912208.html

В 19 муниципалитетах Приморья ввели особый противопожарный режим

В 19 муниципалитетах Приморья ввели особый противопожарный режим - РИА Новости, 04.03.2024

В 19 муниципалитетах Приморья ввели особый противопожарный режим

Власти Приморья ввели особый противопожарный режим в южных районах края, ограничения распространяются на 19 муниципалитетов, сообщает правительство Приморья. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T06:27

2024-03-04T06:27

2024-03-04T12:07

артем

владивосток

большой камень

олег кожемяко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 4 мар - РИА Новости. Власти Приморья ввели особый противопожарный режим в южных районах края, ограничения распространяются на 19 муниципалитетов, сообщает правительство Приморья. "В связи с осложнением пожарной обстановки губернатор (Приморья Олег Кожемяко - ред.) принял решение с сегодняшнего дня ввести особый противопожарный режим на территории Артема, Владивостока, Большого Камня, Партизанска, Находки, Уссурийска, Фокино, Лазовского, Октябрьского, Партизанского, Пограничного, Ханкайского, Хасанского, Хорольского, части Черниговского, Шкотовского и Яковлевского округов, Михайловского, Спасского районов", - говорится в сообщении. В минувшие выходные крупные природные пожары зафиксировали в Хасанском округе на юге Приморья. Власти в воскресенье сообщали, что площадь двух возгораний за сутки возросла с 363 до около 3,8 тысячи гектаров, огонь полыхает рядом с населенными пунктами. В округе ввели особый противопожарный режим. На утро понедельника группировку спасателей в районе увеличили до 300 человек. По информации регионального министерства ГО и ЧС, площадь пожара выросла до 4,9 тысячи гектаров, угрозы населенным пунктам нет. Возгорания затронули и расположенный в округе национальный парк "Земля леопарда" - один из палов распространился на территорию участка "Гамовский", по данным МЧС России на утро понедельника, площадь локализованного там возгорания составила 400 гектаров.

https://ria.ru/20240304/smerch-1930904575.html

артем

владивосток

большой камень

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артем, владивосток, большой камень, олег кожемяко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия