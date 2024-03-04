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Суд приговорил экс-главу банка "Югра" к девяти годам в колонии за растрату - РИА Новости, 04.03.2024
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16:18 04.03.2024 (обновлено: 16:35 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/prigovor-1931049978.html
Суд приговорил экс-главу банка "Югра" к девяти годам в колонии за растрату
Суд приговорил экс-главу банка "Югра" к девяти годам в колонии за растрату - РИА Новости, 04.03.2024
Суд приговорил экс-главу банка "Югра" к девяти годам в колонии за растрату
Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего владельца лопнувшего банка "Югра" Алексея Хотина к 9 годам колонии по делу о растрате 23,6 миллиарда рублей,... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T16:18
2024-03-04T16:35
москва
происшествия
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего владельца лопнувшего банка "Югра" Алексея Хотина к 9 годам колонии по делу о растрате 23,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать Хотина Алексея Юрьевича виновным, назначить ему наказание в виде 9 лет исправительной колонии общего режима", - огласила решение судья Ольга Багрова.Бывший президент "Югры" Алексей Нефедов осужден на 8,5 лет колонии общего режима, экс-председатель правления банка Дмитрий Шиляев - на 8 лет, экс-директор столичного филиала "Югры" Нина Чернова - на 6 лет.Также суд полностью удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов, постановив взыскать солидарно со всех фигурантов 17 миллиардов 314 миллионов 846 тысяч рублей.Изначально оглашение приговора было назначено на 28 февраля, 1 марта его перенесли повторно.Как было установлено, Хотин, Шиляев, Нефедов и Чернова похитили 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам.Центробанк отозвал у "Югры" лицензию в июле 2017 года. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
Суд приговорил экс-главу банка "Югра" к девяти годам в колонии за растрату

Суд приговорил экс-главу банка "Югра" Хотина к 9 годам за растрату 23,6 млрд руб

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкАлексей Хотин в суде Москвы
Алексей Хотин в суде Москвы - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Алексей Хотин в суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего владельца лопнувшего банка "Югра" Алексея Хотина к 9 годам колонии по делу о растрате 23,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Хотина Алексея Юрьевича виновным, назначить ему наказание в виде 9 лет исправительной колонии общего режима", - огласила решение судья Ольга Багрова.
Бывший президент "Югры" Алексей Нефедов осужден на 8,5 лет колонии общего режима, экс-председатель правления банка Дмитрий Шиляев - на 8 лет, экс-директор столичного филиала "Югры" Нина Чернова - на 6 лет.
Также суд полностью удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов, постановив взыскать солидарно со всех фигурантов 17 миллиардов 314 миллионов 846 тысяч рублей.
Изначально оглашение приговора было назначено на 28 февраля, 1 марта его перенесли повторно.
Как было установлено, Хотин, Шиляев, Нефедов и Чернова похитили 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам.
Центробанк отозвал у "Югры" лицензию в июле 2017 года. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей.
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