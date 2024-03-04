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Суд вынес приговор обвиняемому в жестоком убийстве девушки в Новосибирске - РИА Новости, 04.03.2024
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10:54 04.03.2024 (обновлено: 10:58 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/prigovor-1930942797.html
Суд вынес приговор обвиняемому в жестоком убийстве девушки в Новосибирске
Суд вынес приговор обвиняемому в жестоком убийстве девушки в Новосибирске - РИА Новости, 04.03.2024
Суд вынес приговор обвиняемому в жестоком убийстве девушки в Новосибирске
Советский районный суд Новосибирска приговорил Хушнуда Хамроева, обвиняемого в жестоком убийстве 17-летней девушки, к 15,5 годам колонии строгого режима,... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T10:54
2024-03-04T10:58
происшествия
россия
новосибирск
таджикистан
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 4 мар – РИА Новости. Советский районный суд Новосибирска приговорил Хушнуда Хамроева, обвиняемого в жестоком убийстве 17-летней девушки, к 15,5 годам колонии строгого режима, сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области. "Хамроев признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений, и ему назначено наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. В прениях государственный обвинитель просил именно такое наказание. Тело девушки с множественными ножевыми ранениями нашли вечером 26 июля 2022 года на улице Лесосечной в микрорайоне Нижняя Ельцовка Советского района Новосибирска. Убийство попало на видео регистратора проезжавшей мимо машины, запись распространили в соцсетях. Подозреваемого поймали по горячим следам в другом районе города. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что задержанный, 27-летний гражданин Таджикистана, пытался уехать из России, но не успел. Рассмотрение уголовного дела Хамроева в закрытом режиме Советский районный суд Новосибирска начал в апреле 2023 года. Ему предъявлены обвинения по нескольким эпизодам угроз убийством, а также в истязаниях несовершеннолетней, половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, и в убийстве девушки. По данным следствия, поздно вечером 26 июля 2022 года нетрезвый Хамроев догнал убегавшую от него на улице девушку, после чего, повалив и удерживая рукой потерпевшую, нанес ей не менее 17 ударов по телу заостренным предметом. Девушка умерла на месте от острой кровопотери. Ранее СК распространял видеоролик, на котором мужчина признается в убийстве. На вопрос о том, кого он убил, Хамроев отвечает: "Свою девушку". Орудием преступления, по его словам, стал нож. По данным СК, в день убийства между подозреваемым и потерпевшей произошел очередной конфликт на почве ревности. Также сообщалось, что обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за побои и угрозу убийством, а мать девушки жаловалась на него в полицию.
https://ria.ru/20240227/manyak-1929025321.html
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россия
новосибирск
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происшествия, россия, новосибирск, таджикистан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Новосибирск, Таджикистан, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд вынес приговор обвиняемому в жестоком убийстве девушки в Новосибирске

Суд дал обвиняемому в жестоком убийстве девушки в Новосибирске 15,5 года колонии

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 4 мар – РИА Новости. Советский районный суд Новосибирска приговорил Хушнуда Хамроева, обвиняемого в жестоком убийстве 17-летней девушки, к 15,5 годам колонии строгого режима, сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области.
"Хамроев признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений, и ему назначено наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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В прениях государственный обвинитель просил именно такое наказание.
Тело девушки с множественными ножевыми ранениями нашли вечером 26 июля 2022 года на улице Лесосечной в микрорайоне Нижняя Ельцовка Советского района Новосибирска. Убийство попало на видео регистратора проезжавшей мимо машины, запись распространили в соцсетях. Подозреваемого поймали по горячим следам в другом районе города. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что задержанный, 27-летний гражданин Таджикистана, пытался уехать из России, но не успел.
Рассмотрение уголовного дела Хамроева в закрытом режиме Советский районный суд Новосибирска начал в апреле 2023 года. Ему предъявлены обвинения по нескольким эпизодам угроз убийством, а также в истязаниях несовершеннолетней, половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, и в убийстве девушки.
По данным следствия, поздно вечером 26 июля 2022 года нетрезвый Хамроев догнал убегавшую от него на улице девушку, после чего, повалив и удерживая рукой потерпевшую, нанес ей не менее 17 ударов по телу заостренным предметом. Девушка умерла на месте от острой кровопотери.
Ранее СК распространял видеоролик, на котором мужчина признается в убийстве. На вопрос о том, кого он убил, Хамроев отвечает: "Свою девушку". Орудием преступления, по его словам, стал нож. По данным СК, в день убийства между подозреваемым и потерпевшей произошел очередной конфликт на почве ревности. Также сообщалось, что обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за побои и угрозу убийством, а мать девушки жаловалась на него в полицию.
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