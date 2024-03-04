https://ria.ru/20240304/prichina-1930926823.html

Стала известна причина остановки движения поездов в Самарской области

Стала известна причина остановки движения поездов в Самарской области - РИА Новости, 04.03.2024

Стала известна причина остановки движения поездов в Самарской области

Причиной остановки движения поездов в Самарской области, по предварительной информации, стал подрыв опоры моста через реку, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T09:32

2024-03-04T09:32

2024-03-04T09:37

происшествия

самарская область

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Причиной остановки движения поездов в Самарской области, по предварительной информации, стал подрыв опоры моста через реку, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Предварительно, подрыв опоры железнодорожного моста через реку на перегоне Чапаевск-Звезда", - сказал собеседник агентства.По информации пресс-службы Куйбышевской железной дороги, движение поездов приостановлено на перегоне Звезда-Чапаевск "в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта", пострадавших в результате происшествия нет.

https://ria.ru/20231220/dtp-1917073840.html

самарская область

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2024

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происшествия, самарская область