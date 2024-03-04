Рейтинг@Mail.ru
Стала известна причина остановки движения поездов в Самарской области - РИА Новости, 04.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:32 04.03.2024 (обновлено: 09:37 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/prichina-1930926823.html
Стала известна причина остановки движения поездов в Самарской области
Стала известна причина остановки движения поездов в Самарской области - РИА Новости, 04.03.2024
Стала известна причина остановки движения поездов в Самарской области
Причиной остановки движения поездов в Самарской области, по предварительной информации, стал подрыв опоры моста через реку, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T09:32
2024-03-04T09:37
происшествия
самарская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760136694_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dd9708f7ffd034d04539ea312d968ba8.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Причиной остановки движения поездов в Самарской области, по предварительной информации, стал подрыв опоры моста через реку, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Предварительно, подрыв опоры железнодорожного моста через реку на перегоне Чапаевск-Звезда", - сказал собеседник агентства.По информации пресс-службы Куйбышевской железной дороги, движение поездов приостановлено на перегоне Звезда-Чапаевск "в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта", пострадавших в результате происшествия нет.
https://ria.ru/20231220/dtp-1917073840.html
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760136694_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d345913b9f045fb2a1aa8c9f42018f33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, самарская область
Происшествия, Самарская область
Стала известна причина остановки движения поездов в Самарской области

Причиной остановки движения поездов в Самарской области стал подрыв опоры моста

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Железная дорога. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Причиной остановки движения поездов в Самарской области, по предварительной информации, стал подрыв опоры моста через реку, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Предварительно, подрыв опоры железнодорожного моста через реку на перегоне Чапаевск-Звезда", - сказал собеседник агентства.
По информации пресс-службы Куйбышевской железной дороги, движение поездов приостановлено на перегоне Звезда-Чапаевск "в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта", пострадавших в результате происшествия нет.
Железнодорожный переезд - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
В Туле произошло ДТП на железнодорожном переезде
20 декабря 2023, 19:26
 
ПроисшествияСамарская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала