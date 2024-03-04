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Стала известна причина остановки движения поездов в Самарской области
Стала известна причина остановки движения поездов в Самарской области - РИА Новости, 04.03.2024
Стала известна причина остановки движения поездов в Самарской области
Причиной остановки движения поездов в Самарской области, по предварительной информации, стал подрыв опоры моста через реку, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T09:32
2024-03-04T09:32
2024-03-04T09:37
происшествия
самарская область
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Причиной остановки движения поездов в Самарской области, по предварительной информации, стал подрыв опоры моста через реку, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Предварительно, подрыв опоры железнодорожного моста через реку на перегоне Чапаевск-Звезда", - сказал собеседник агентства.По информации пресс-службы Куйбышевской железной дороги, движение поездов приостановлено на перегоне Звезда-Чапаевск "в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта", пострадавших в результате происшествия нет.
https://ria.ru/20231220/dtp-1917073840.html
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происшествия, самарская область
Происшествия, Самарская область
Стала известна причина остановки движения поездов в Самарской области
Причиной остановки движения поездов в Самарской области стал подрыв опоры моста