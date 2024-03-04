https://ria.ru/20240304/praymeriz-1930920076.html

Трамп отреагировал на победу Хейли на праймериз в округе Колумбия

Трамп отреагировал на победу Хейли на праймериз в округе Колумбия - РИА Новости, 04.03.2024

Трамп отреагировал на победу Хейли на праймериз в округе Колумбия

Бывший президент США Дональд Трамп назвал столичный округ Колумбия "болотом" после того, как победу на праймериз там одержала его конкурент по Республиканской... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T08:54

2024-03-04T08:54

2024-03-04T08:54

в мире

сша

никки хейли

дональд трамп

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал столичный округ Колумбия "болотом" после того, как победу на праймериз там одержала его конкурент по Республиканской партии Никки Хейли. "Я намеренно держался подальше от голосования в округе Колумбия, потому что это "болото" с очень небольшим числом делегатов, не дает никакого преимущества. Birdbrain ("птичьи мозги", прозвище, которое Трамп дал Хейли – ред.) потратила все свое время, деньги и силы там", - написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social. Бывший американский президент также пообещал, что одержит крупные победы в "супервторник" 5 марта, когда внутрипартийные выборы пройдут в 15 штатах и на одной территории США – в Американском Самоа. Голосование на кокусах и праймериз определяет, за кого будут отдавать свои голоса делегаты от каждого штат на съезде Республиканской партии в июле 2024 года. Именно там партия определит своего номинанта на предстоящих президентских выборах в США 5 ноября 2024 года. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20240304/ssha-1930461585.html

https://ria.ru/20240301/tramp-1930388191.html

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в мире, сша, никки хейли, дональд трамп