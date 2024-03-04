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Хейли впервые обошла Трампа на праймериз, прогнозируют СМИ - РИА Новости, 04.03.2024
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04:52 04.03.2024 (обновлено: 11:59 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/praymeriz-1930909274.html
Хейли впервые обошла Трампа на праймериз, прогнозируют СМИ
Хейли впервые обошла Трампа на праймериз, прогнозируют СМИ - РИА Новости, 04.03.2024
Хейли впервые обошла Трампа на праймериз, прогнозируют СМИ
Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли лидирует на праймериз Республиканской партии в округе Колумбия, прогнозирует телеканал NBC. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T04:52
2024-03-04T11:59
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колумбия
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ВАШИНГТОН, 4 мар — РИА Новости. Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли лидирует на праймериз Республиканской партии в округе Колумбия, прогнозирует телеканал NBC.Согласно прогнозу, Хейли стала безусловным лидером в столичном округе, заручившись поддержкой почти 63 процентов выборщиков. Следом за ней со значительным отставанием (33 процента голосов) следует экс-президент США Дональд Трамп.Трамп ожидаемо выиграл несколько этапов праймериз, что вынудило его оппонентов выйти из гонки. Фактически, на сегодняшний день конкуренцию ему составляет только Никки Хейли.
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в мире, сша, колумбия, никки хейли, оон, nbc, выборы президента сша, дональд трамп
В мире, США, Колумбия, Никки Хейли, ООН, NBC, Выборы президента США, Дональд Трамп
Хейли впервые обошла Трампа на праймериз, прогнозируют СМИ

NBC: Никки Хейли впервые выиграла у Дональда Трампа праймериз

© AP Photo / Charles KrupaКандидат в президенты США Никки Хейли
Кандидат в президенты США Никки Хейли - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© AP Photo / Charles Krupa
Кандидат в президенты США Никки Хейли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 мар — РИА Новости. Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли лидирует на праймериз Республиканской партии в округе Колумбия, прогнозирует телеканал NBC.
Согласно прогнозу, Хейли стала безусловным лидером в столичном округе, заручившись поддержкой почти 63 процентов выборщиков. Следом за ней со значительным отставанием (33 процента голосов) следует экс-президент США Дональд Трамп.
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Трамп ожидаемо выиграл несколько этапов праймериз, что вынудило его оппонентов выйти из гонки. Фактически, на сегодняшний день конкуренцию ему составляет только Никки Хейли.
 
В миреСШАКолумбияНикки ХейлиООНNBCВыборы президента СШАДональд Трамп
 
 
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