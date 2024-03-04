https://ria.ru/20240304/posol-1930943120.html

Посол Германии прибыл в российский МИД

Посол Германии прибыл в российский МИД - РИА Новости, 04.03.2024

Посол Германии прибыл в российский МИД

Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф прибыл в МИД, куда его вызвали на фоне публикации расшифровки переговоров офицеров бундесвера, передает... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T10:55

2024-03-04T10:55

2024-03-04T12:13

россия

германия

крымский мост

в мире

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф прибыл в МИД, куда его вызвали на фоне публикации расшифровки переговоров офицеров бундесвера, передает корреспондент РИА Новости.Когда посол приехал на Смоленскую площадь, его окружили журналисты, задававшие вопросы."Без комментариев, пустите в министерство", — сказал Ламбсдорфф, пытаясь пройти сквозь толпу.Посол провел в МИД более часа. На выходе на вопросы журналистов он также ответил молчанием.В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст беседы, состоявшейся 19 февраля. На записи начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост".В частности, речь идет о применении ракет Taurus и французского истребителя Rafale. Причем участники беседы пытались найти способ атаковать мост, но не сделать Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагалось обучить украинцев.Министр обороны Германии Борис Писториус признал, что некоторые фрагменты разговора не предназначались для широкой публики, и допустил, что генпрокуратура может возбудить дело из-за утечки.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва требует от Берлина объяснений.

https://ria.ru/20240301/rasshifrovka-1930483585.html

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

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россия, германия, крымский мост, в мире, разговор немецких военных об атаке на крымский мост