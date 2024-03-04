https://ria.ru/20240304/posol-1930928104.html

МИД вызвал немецкого посла, сообщил источник

МИД вызвал немецкого посла, сообщил источник - РИА Новости, 04.03.2024

МИД вызвал немецкого посла, сообщил источник

Российский МИД вызвал к себе немецкого посла Александра Ламбсдорффа, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T09:42

2024-03-04T09:42

2024-03-04T10:49

германия

россия

в мире

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российский МИД вызвал к себе немецкого посла Александра Ламбсдорффа, сообщил РИА Новости источник."Посол ФРГ вызван сегодня в МИД", — сказал собеседник агентства, не добавив никаких подробностей.Посол прибудет на Смоленскую площадь на фоне обнародования разговоров немецких офицеров о ракетных ударах по Крыму.В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст беседы, состоявшейся 19 февраля. На записи начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост". В частности, речь идет о применении ракет Taurus и французского истребителя Rafale. Причем участники беседы пытались найти способ атаковать мост, но не сделать Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагалось обучить украинцев.Министр обороны Германии Борис Писториус признал, что некоторые фрагменты разговора не предназначались для широкой публики, и допустил, что генпрокуратура может возбудить дело из-за утечки.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва требует от Берлина объяснений.

https://ria.ru/20240301/rasshifrovka-1930483585.html

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

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германия, россия, в мире, разговор немецких военных об атаке на крымский мост