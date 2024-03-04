https://ria.ru/20240304/posol-1930928104.html
МИД вызвал немецкого посла, сообщил источник
МИД вызвал немецкого посла, сообщил источник - РИА Новости, 04.03.2024
МИД вызвал немецкого посла, сообщил источник
Российский МИД вызвал к себе немецкого посла Александра Ламбсдорффа, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T09:42
2024-03-04T09:42
2024-03-04T10:49
германия
россия
в мире
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930941593_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_ead4e913d90ca04db649ae1439722316.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российский МИД вызвал к себе немецкого посла Александра Ламбсдорффа, сообщил РИА Новости источник."Посол ФРГ вызван сегодня в МИД", — сказал собеседник агентства, не добавив никаких подробностей.Посол прибудет на Смоленскую площадь на фоне обнародования разговоров немецких офицеров о ракетных ударах по Крыму.В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст беседы, состоявшейся 19 февраля. На записи начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост". В частности, речь идет о применении ракет Taurus и французского истребителя Rafale. Причем участники беседы пытались найти способ атаковать мост, но не сделать Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагалось обучить украинцев.Министр обороны Германии Борис Писториус признал, что некоторые фрагменты разговора не предназначались для широкой публики, и допустил, что генпрокуратура может возбудить дело из-за утечки.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва требует от Берлина объяснений.
https://ria.ru/20240301/rasshifrovka-1930483585.html
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930941593_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_21ad3a4e1d3c083e243359e62e894ef9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, россия, в мире, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
Германия, Россия, В мире, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
МИД вызвал немецкого посла, сообщил источник
МИД вызвал посла Германии Александра Ламбсдорффа