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МИД вызвал немецкого посла, сообщил источник - РИА Новости, 04.03.2024
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09:42 04.03.2024 (обновлено: 10:49 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/posol-1930928104.html
МИД вызвал немецкого посла, сообщил источник
МИД вызвал немецкого посла, сообщил источник - РИА Новости, 04.03.2024
МИД вызвал немецкого посла, сообщил источник
Российский МИД вызвал к себе немецкого посла Александра Ламбсдорффа, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T09:42
2024-03-04T10:49
германия
россия
в мире
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российский МИД вызвал к себе немецкого посла Александра Ламбсдорффа, сообщил РИА Новости источник."Посол ФРГ вызван сегодня в МИД", — сказал собеседник агентства, не добавив никаких подробностей.Посол прибудет на Смоленскую площадь на фоне обнародования разговоров немецких офицеров о ракетных ударах по Крыму.В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст беседы, состоявшейся 19 февраля. На записи начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост". В частности, речь идет о применении ракет Taurus и французского истребителя Rafale. Причем участники беседы пытались найти способ атаковать мост, но не сделать Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагалось обучить украинцев.Министр обороны Германии Борис Писториус признал, что некоторые фрагменты разговора не предназначались для широкой публики, и допустил, что генпрокуратура может возбудить дело из-за утечки.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва требует от Берлина объяснений.
https://ria.ru/20240301/rasshifrovka-1930483585.html
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html
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германия, россия, в мире, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
Германия, Россия, В мире, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
МИД вызвал немецкого посла, сообщил источник

МИД вызвал посла Германии Александра Ламбсдорффа

© AFP 2024 / Ina FassbenderНемецкий посол Александр Ламбсдорфф
Немецкий посол Александр Ламбсдорфф - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© AFP 2024 / Ina Fassbender
Немецкий посол Александр Ламбсдорфф. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российский МИД вызвал к себе немецкого посла Александра Ламбсдорффа, сообщил РИА Новости источник.
"Посол ФРГ вызван сегодня в МИД", — сказал собеседник агентства, не добавив никаких подробностей.
Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Полная расшифровка разговора немецких военных об ударе по Крымскому мосту
1 марта, 14:14
Посол прибудет на Смоленскую площадь на фоне обнародования разговоров немецких офицеров о ракетных ударах по Крыму.
В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст беседы, состоявшейся 19 февраля. На записи начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост".
В частности, речь идет о применении ракет Taurus и французского истребителя Rafale. Причем участники беседы пытались найти способ атаковать мост, но не сделать Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагалось обучить украинцев.
Министр обороны Германии Борис Писториус признал, что некоторые фрагменты разговора не предназначались для широкой публики, и допустил, что генпрокуратура может возбудить дело из-за утечки.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва требует от Берлина объяснений.
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Германия планирует уничтожение Крымского моста
1 марта, 15:17
 
ГерманияРоссияВ миреРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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