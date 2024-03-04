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Медведев призвал выслать послов ЕС, отказавшихся от встречи с Лавровым
Медведев призвал выслать послов ЕС, отказавшихся от встречи с Лавровым - РИА Новости, 04.03.2024
Медведев призвал выслать послов ЕС, отказавшихся от встречи с Лавровым
Послов ЕС, отказавшихся от встречи с главой МИД Сергеем Лавровым перед выборами президента России, следовало бы выслать из страны, а уровень дипломатических... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T22:23
2024-03-04T22:23
2024-03-04T23:20
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сергей лавров
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Послов ЕС, отказавшихся от встречи с главой МИД Сергеем Лавровым перед выборами президента России, следовало бы выслать из страны, а уровень дипломатических отношений с их государствами понизить, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в соцсети Х.В понедельник Лавров сообщил, что недавно пригласил послов Евросоюза для разговора перед выборами, но те отказались за два дня до встречи."Этих послов следовало бы выдворить из России, а уровень дипломатических отношений стоило бы снизить", — написал Медведев.Он также подчеркнул, что отказ послов ЕС от встречи с Лавровым полностью противоречит идее существования дипмиссий.
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россия, сергей лавров, дмитрий медведев, евросоюз, политика
Россия, Сергей Лавров, Дмитрий Медведев, Евросоюз, Политика
Медведев призвал выслать послов ЕС, отказавшихся от встречи с Лавровым
Медведев призвал выслать из России послов ЕС, отказавшихся от встречи с Лавровым