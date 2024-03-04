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Послание Путина смотрели 61,3 процента телезрителей - РИА Новости, 04.03.2024
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14:39 04.03.2024
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Послание Путина смотрели 61,3 процента телезрителей
Послание Путина смотрели 61,3 процента телезрителей - РИА Новости, 04.03.2024
Послание Путина смотрели 61,3 процента телезрителей
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию смотрели 61,3% телезрителей среди жителей России старше четырех лет, проживающих в городах с... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T14:39
2024-03-04T14:39
общество
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию смотрели 61,3% телезрителей среди жителей России старше четырех лет, проживающих в городах с населением 100 тысяч человек и более, следует из данных, предоставленных РИА Новости компанией Mediascope. По данным Mediascope, доля аудитории (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей телеаудитории), которая смотрела послание главы государства, составила 61,3% на всех телеканалах. В свою очередь, рейтинг (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории)) по всем телеканалам составил 9,2%. По данным исследования, трансляцию обращения показывали: Первый канал, "Россия 1" и "Россия 24", НТВ, РЕН ТВ, Звезда, СоловьевLive, МИР. Рейтинг обращения составил 9,2%, доля - 61,3%, охват - 16,4%. Телеканалы транслировали послание президента России в среднем 2 часа 8 минут. Рейтинг – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). Доля аудитории - среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей телеаудитории. Аудитория - среднее количество человек, смотревших программу, выраженное в тысячах человек. Регион измерений - города с населением более 100 тысяч человек. Целевая аудитория - население старше 4 лет.
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общество, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 
Общество, Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
Послание Путина смотрели 61,3 процента телезрителей

Послание Путина Федеральному собранию смотрели 61,3% телезрителей в РФ

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию смотрели 61,3% телезрителей среди жителей России старше четырех лет, проживающих в городах с населением 100 тысяч человек и более, следует из данных, предоставленных РИА Новости компанией Mediascope.
По данным Mediascope, доля аудитории (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей телеаудитории), которая смотрела послание главы государства, составила 61,3% на всех телеканалах. В свою очередь, рейтинг (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории)) по всем телеканалам составил 9,2%.
По данным исследования, трансляцию обращения показывали: Первый канал, "Россия 1" и "Россия 24", НТВ, РЕН ТВ, Звезда, СоловьевLive, МИР. Рейтинг обращения составил 9,2%, доля - 61,3%, охват - 16,4%. Телеканалы транслировали послание президента России в среднем 2 часа 8 минут.
Рейтинг – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). Доля аудитории - среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей телеаудитории.
Аудитория - среднее количество человек, смотревших программу, выраженное в тысячах человек. Регион измерений - города с населением более 100 тысяч человек. Целевая аудитория - население старше 4 лет.
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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ОбществоРоссияВладимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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