https://ria.ru/20240304/poslanie-1931023424.html

Послание Путина смотрели 61,3 процента телезрителей

Послание Путина смотрели 61,3 процента телезрителей - РИА Новости, 04.03.2024

Послание Путина смотрели 61,3 процента телезрителей

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию смотрели 61,3% телезрителей среди жителей России старше четырех лет, проживающих в городах с... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T14:39

2024-03-04T14:39

2024-03-04T14:39

общество

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию смотрели 61,3% телезрителей среди жителей России старше четырех лет, проживающих в городах с населением 100 тысяч человек и более, следует из данных, предоставленных РИА Новости компанией Mediascope. По данным Mediascope, доля аудитории (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей телеаудитории), которая смотрела послание главы государства, составила 61,3% на всех телеканалах. В свою очередь, рейтинг (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории)) по всем телеканалам составил 9,2%. По данным исследования, трансляцию обращения показывали: Первый канал, "Россия 1" и "Россия 24", НТВ, РЕН ТВ, Звезда, СоловьевLive, МИР. Рейтинг обращения составил 9,2%, доля - 61,3%, охват - 16,4%. Телеканалы транслировали послание президента России в среднем 2 часа 8 минут. Рейтинг – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). Доля аудитории - среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей телеаудитории. Аудитория - среднее количество человек, смотревших программу, выраженное в тысячах человек. Регион измерений - города с населением более 100 тысяч человек. Целевая аудитория - население старше 4 лет.

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

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общество, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024