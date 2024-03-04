https://ria.ru/20240304/polsha-1931052320.html
Умереть за Крым. В Польше высказались о вступлении в украинский конфликт
Умереть за Крым. В Польше высказались о вступлении в украинский конфликт - РИА Новости, 04.03.2024
Умереть за Крым. В Польше высказались о вступлении в украинский конфликт
Польшу активно пытаются втянуть в российско-украинский конфликт, который никак не касается Варшавы, пишет Myśl Polska. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T16:28
2024-03-04T16:28
2024-03-04T21:51
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владимир путин
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Польшу активно пытаются втянуть в российско-украинский конфликт, который никак не касается Варшавы, пишет Myśl Polska."Мы все еще можем выбрать мир. Нам все еще необязательно отправлять наших сыновей на смерть. Нам не нужно разрушать нашу страну. И мы не должны позволять нашим политикам делать это. А что мы должны, так это возвысить свой голос и четко сказать: мы не хотим умирать за Крым", — призвал автор материала.По его словам, поляков кормят сказкой о том, что украинцы якобы воюют за Европу."Талдычат о том, что это наша война, о том, что мы уже в ней уже участвуем. О том, что конфронтация с Россией неизбежна, это только вопрос времени. Все это методическая, многократно обкатанная и просто подлая ложь", — пишется в материале.Украинский конфликт — не дело Польши, и он никогда не должен им стать, заключает автор.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.Как отметил президент России Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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польша, россия, европа, владимир путин, нато
Польша, Россия, Европа, Владимир Путин, НАТО
Умереть за Крым. В Польше высказались о вступлении в украинский конфликт
Myśl Polska: Польшу хотят втянуть в украинский конфликт
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости.
Польшу активно пытаются втянуть в российско-украинский конфликт, который никак не касается Варшавы, пишет Myśl Polska
.
"Мы все еще можем выбрать мир. Нам все еще необязательно отправлять наших сыновей на смерть. Нам не нужно разрушать нашу страну. И мы не должны позволять нашим политикам делать это. А что мы должны, так это возвысить свой голос и четко сказать: мы не хотим умирать за Крым", — призвал автор материала.
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По его словам, поляков кормят сказкой о том, что украинцы якобы воюют за Европу.
"Талдычат о том, что это наша война, о том, что мы уже в ней уже участвуем. О том, что конфронтация с Россией неизбежна, это только вопрос времени. Все это методическая, многократно обкатанная и просто подлая ложь", — пишется в материале.
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Украинский конфликт — не дело Польши, и он никогда не должен им стать, заключает автор.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
Как отметил президент России Владимир Путин
, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>