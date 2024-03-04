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В Польше предположили, что упавший с неба объект был метеозондом - РИА Новости, 04.03.2024
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14:34 04.03.2024 (обновлено: 15:13 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/polsha-1931021394.html
В Польше предположили, что упавший с неба объект был метеозондом
В Польше предположили, что упавший с неба объект был метеозондом - РИА Новости, 04.03.2024
В Польше предположили, что упавший с неба объект был метеозондом
Неизвестный объект, упавший в Польше, вероятно, является метеорологическим зондом, сообщил журналистам представитель полиции Варминско-Мазурского воеводства... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T14:34
2024-03-04T15:13
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ВАРШАВА, 4 мар – РИА Новости. Неизвестный объект, упавший в Польше, вероятно, является метеорологическим зондом, сообщил журналистам представитель полиции Варминско-Мазурского воеводства Рафал Яцковский. Ранее полиция сообщила, что неизвестный объект упал на севере Польши в Варминско-Мазурском воеводстве. "Житель деревни уведомил полицию о том, что рядом с его полем приземлился предмет. Полицейские сейчас охраняют его и передадут армии. Мы будем выяснять, что это за объект и откуда он прилетел. Все указывает на то, что это метеозонд", - сказал полицейский. Он отметил, что подобные случаи с метеорологическими зондами время от времени регистрируются. При этом некоторые польские СМИ предполагают, что речь идет о "военном объекте".Яцковский уточнил, что, по неофициальной информации, данный метеозонд мог якобы прилететь из Калининградской области. "По нашей неофициальной информации, он может происходить из Калининградской области", - сказал полицейский.
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в мире, польша
В мире, Польша
В Польше предположили, что упавший с неба объект был метеозондом

Полиция Польши: неизвестный объект, упавший с неба, вероятно, был метеозондом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСотрудники полиции Польши
Сотрудники полиции Польши - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сотрудники полиции Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 4 мар – РИА Новости. Неизвестный объект, упавший в Польше, вероятно, является метеорологическим зондом, сообщил журналистам представитель полиции Варминско-Мазурского воеводства Рафал Яцковский.
Ранее полиция сообщила, что неизвестный объект упал на севере Польши в Варминско-Мазурском воеводстве.
"Житель деревни уведомил полицию о том, что рядом с его полем приземлился предмет. Полицейские сейчас охраняют его и передадут армии. Мы будем выяснять, что это за объект и откуда он прилетел. Все указывает на то, что это метеозонд", - сказал полицейский. Он отметил, что подобные случаи с метеорологическими зондами время от времени регистрируются. При этом некоторые польские СМИ предполагают, что речь идет о "военном объекте".
Яцковский уточнил, что, по неофициальной информации, данный метеозонд мог якобы прилететь из Калининградской области. "По нашей неофициальной информации, он может происходить из Калининградской области", - сказал полицейский.
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