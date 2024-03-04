https://ria.ru/20240304/polsha-1931021394.html

В Польше предположили, что упавший с неба объект был метеозондом

В Польше предположили, что упавший с неба объект был метеозондом - РИА Новости, 04.03.2024

В Польше предположили, что упавший с неба объект был метеозондом

Неизвестный объект, упавший в Польше, вероятно, является метеорологическим зондом, сообщил журналистам представитель полиции Варминско-Мазурского воеводства... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T14:34

2024-03-04T14:34

2024-03-04T15:13

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ВАРШАВА, 4 мар – РИА Новости. Неизвестный объект, упавший в Польше, вероятно, является метеорологическим зондом, сообщил журналистам представитель полиции Варминско-Мазурского воеводства Рафал Яцковский. Ранее полиция сообщила, что неизвестный объект упал на севере Польши в Варминско-Мазурском воеводстве. "Житель деревни уведомил полицию о том, что рядом с его полем приземлился предмет. Полицейские сейчас охраняют его и передадут армии. Мы будем выяснять, что это за объект и откуда он прилетел. Все указывает на то, что это метеозонд", - сказал полицейский. Он отметил, что подобные случаи с метеорологическими зондами время от времени регистрируются. При этом некоторые польские СМИ предполагают, что речь идет о "военном объекте".Яцковский уточнил, что, по неофициальной информации, данный метеозонд мог якобы прилететь из Калининградской области. "По нашей неофициальной информации, он может происходить из Калининградской области", - сказал полицейский.

https://ria.ru/20231229/obekt-1918986138.html

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша